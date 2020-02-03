Dấu hiệu của đàn bà mệt thân, mệt tâm suốt đời khổ vì chồng con

Đàn bà không mệt thân cũng mệt tâm, suốt đời khổ sở vì chồng con khi có những dấu hiệu này, dù sống trong nhung lụa cũng rơi nước mắt hằng đêm.

Phụ nữ có suy nghĩ tích cực, dù nghèo khổ thì tâm hồn của họ lúc nào cũng lạc quan. Còn người có suy nghĩ tiêu cực, dù sống trong nhung lụa cũng không thể nào thấy thanh thản, nhẹ nhàng.

Nếu có tính cách này, đàn bà sẽ vô cùng khổ sở. Dù lấy được chồng giàu sang, bạn cũng mệt tâm vì suy nghĩ lo lắng quá nhiều thứ.

Nói nhiều

Đây là dấu hiệu của đàn bà bất hạnh. Vì người càng nói nhiều càng mệt thân, đôi khi còn chuốc họa thị phi. Còn người ít nói thì càng ít bị vạ miệng.

Phụ nữ nói nhiều chỉ mệt thân, mệt tâm - Ảnh minh họa: Internet

Trong hôn nhân, dù biết phụ nữ nói nhiều chỉ vì thương chồng, nhưng có thể khiến đối phương cảm thấy khó chịu. Không những vậy, điều này còn gây ra nhiều mâu thuẫn giữa vợ chồng.

Chuyện gì cũng ôm đồm

Đàn bà muốn hạnh phúc đừng ôm đồm quá nhiều việc - Ảnh minh họa: Internet

Người đàn bà khổ tâm nhất là khi chuyện gì cũng ôm đồm vào mình. Họ có tính cầu toàn, muốn chuyện gì cũng phải thật hoàn hảo nên bản thân làm mới yên tâm. Tuy nhiên, điều này khiến chồng con nảy sinh thói quen ỷ lại. Mà khi đã bị chồng con dựa dẫm, bạn khó có thời gian dành riêng cho bản thân.

Luôn nhận sai

Đây là kiểu phụ nữ cam chịu, luôn nhận sai về mình để bảo vệ danh dự cho chồng con. Nhưng phụ nữ ơi, đây là hành động dại khờ, suốt đời cũng không được chồng tôn trọng hay yêu thương. Thậm chí đàn ông còn cảm thấy chán ghét, mệt mỏi khi ở bên cạnh một người yếu đuối như bạn.

Ưu tiên chồng con

Hãy yêu thương bản thân nhiều hơn - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà càng ưu tiên chồng con, càng không thể có được hạnh phúc. Phụ nữ muốn sống bình yên, hãy biết chăm sóc bản thân, dù có chuyện gì xảy ra cũng hãy nghĩ đến mình đầu tiên. Nếu vì người khác mà bỏ rơi bản thân, sau này bạn sẽ ân hận.