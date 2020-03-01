Dấu hiệu chứng tỏ bạn và chồng đã hết duyên, gượng ép cũng vô ích

Phụ nữ yêu 01/03/2020 05:12

Người ta nói, muốn là vợ chồng kiếp này thì phải có với nhau món duyên nợ đậm sâu từ kiếp trước. Nhưng vợ chồng hết tình cảm cũng là hết duyên, không điều gì có thể ràng buộc.

Là vợ là chồng, bên nhau như người thân, có con cùng nhau đó là một cái duyên không phải ai cũng có thể gặp. Nhưng khi vợ chồng hết tình cảm, thì dù cố gắng sống bên nhau để vì con, vì gia đình, hay vì bất cứ điều gì cũng không thể.

Hết tình thì hết duyên, hết nợ thì cũng hết phận. Nếu có những dấu hiệu này bạn và chồng dẫu có gượng ép bên nhau cũng không thể hạnh phúc.

Hoàn toàn không còn cảm giác khi bên nhau

Hôn nhân có thể bào mòn tình cảm vợ chồng theo thời gian, với nhiều trách nhiệm và gánh nặng. Hôn nhân không dành cho những trái tim quá nhiều cảm xúc, nhưng dù ít thì vẫn đủ duy trì cảm giác khi bên nhau. Đó là khi vẫn còn cần người kia khi gặp khó khăn, vẫn có cảm giác mong ngóng, hy vọng, đặt niềm tin vào bạn đời. Hay vẫn có cảm giác buồn vui cùng bạn đời về những gì xảy ra trong cuộc sống.

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Ngược lại, vợ chồng không còn cần nhau thì đến cả cảm giác khi bên nhau cũng cạn sạch - Ảnh minh họa: Internet

Ngược lại, vợ chồng không còn cần nhau thì đến cả cảm giác khi bên nhau cũng cạn sạch. Dù một mình hay khi bên nhau cũng chẳng khác mấy. Như hai người dưng sống cạnh nhau, không liên kết, cũng không bị ảnh hưởng cảm xúc bởi nhau.

Có một kiểu vợ chồng không thể hàn gắn hay cứu vãn, chính là một chút cảm xúc để níu giữ tình cảm ngày cũ cũng không còn.

Đối phương có cảm mến ai cũng không thấy đau khổ

Vợ chồng hết tình cảm thì dẫu đối phương có cảm mến ai, thì người còn lại cũng không thấy tổn thương. Không ghen tuông, không chiếm hữu, không quan tâm, cũng không hờn trách. Đó là lúc vợ chồng đã không còn xem nhau đặc biệt, không còn cần tình cảm dành cho nhau.

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Đáng sợ nhất trong hôn nhân không phải là người thứ ba, mà là khi vợ chồng không còn muốn giữ lấy nhau - Ảnh minh họa: Internet

Đáng sợ nhất trong hôn nhân không phải là người thứ ba, mà là khi vợ chồng không còn muốn giữ lấy nhau. Lúc đó, dù là điều gì cũng không thể hàn gắn hôn nhân đang đứng trên bờ vực đổ vỡ.

Không có mâu thuẫn, chỉ có im lặng bao trùm

Dấu hiệu rõ ràng nhất cho một cuộc hôn nhân đổ vỡ là khi cả hai chẳng có mâu thuẫn, cũng không muốn cãi nhau, chỉ giữ im lặng. Không còn gì để nói, không còn muốn giải quyết, chỉ còn lấy im lặng đối mặt với nhau.

Mọi cuộc nói chuyện chỉ về con cái

Những đôi vợ chồng không còn cần và yêu nhau thường chỉ có thể nói chuyện với nhau về con cái. Vì họ chẳng còn gì khác để nói với nhau, vì chỉ còn con cái là điều duy nhất níu giữ lấy họ bên nhau. Không còn muốn nói với nhau về cảm xúc, suy nghĩ, mong muốn của nhau. Cũng không còn muốn biết nhau nghĩ gì, cảm thấy thế nào… Lúc ấy, vợ chồng thật sự chỉ còn gượng ép bên nhau vì con.

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Kỳ thực, vợ chồng hết tình cảm thì cách duy nhất là buông tay - Ảnh minh họa: Internet

Kỳ thực, vợ chồng hết tình cảm thì cách duy nhất là buông tay. Sống bên nhau như hai người dưng cũng không thể tạo nên một gia đình hạnh phúc. Dù ly hôn là điều chẳng ai muốn, nhưng ít nhất sẽ có hai gia đình khác hạnh phúc hơn.

11 câu cửa miệng khiến vợ chồng tan cửa nát nhà

11 câu cửa miệng khiến vợ chồng tan cửa nát nhà

Nếu không muốn vợ chồng ly hôn, thì đừng bao giờ nói những câu này trước mặt đối phương. Vì có khi chỉ vì một câu nói mà tan cửa nát nhà, vợ chồng chia ly…

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