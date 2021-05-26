Đâu cần 'ngực căng mông vút' mới quyến rũ, chỉ cần ‘3 vùng cấm’ sau là phụ nữ đã lợi hại gấp chục lần

Phụ nữ yêu 26/05/2021 11:06

Nhiều phụ nữ lầm tưởng muốn quyến rũ đàn ông mình chỉ cần có vóc dáng bốc lửa là được. Tuy nhiên, thẳm sâu trong đàn ông họ cuối cùng vẫn cần người phụ nữ tinh tế, dịu dàng, biết lắng nghe và quan tâm họ.

Thanh lịch

Một người phụ nữ giữ được vẻ thanh cao, lịch thiệp luôn khiến đàn ông phải “dè chừng”. Phụ nữ thanh cao trước nhất là sống thật với bản thân, giữ được phẩm giá của mình. Phụ nữ lịch thiệp chính là khôn khéo trong cư xử, tinh tế quan sát, tôn trọng đối phương và điềm đạm trong mọi tình huống.

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Đây là nét đẹp hữu xạ tự nhiên hương, không cần phô trương vẫn cực kì thu hút - Ảnh minh họa: Internet

Kỳ thực, phụ nữ không ai sinh ra đã thanh lịch, đức tính này là kết quả của một quá trình rèn luyện mỗi ngày. Lời nói và tác phong sống là thói quen tạo nên cá tính, cũng là chuẩn mực để tạo nên giá trị của phụ nữ. Đây là nét đẹp hữu xạ tự nhiên hương, không cần phô trương vẫn cực kì thu hút.

Với đàn ông, sắc đẹp chỉ hấp dẫn ở lúc đầu gặp gỡ. Nhưng sự trang nhã, thanh lịch, khéo léo đối nhân xử thế của phụ nữ mới là vũ khí quyến rũ đàn ông lâu dài nhất.

Nghe nhiều hơn nói

Phụ nữ hấp dẫn thì không cần phải tỏ ra mình thu hút. Phụ nữ khôn ngoan thì không cần phải nói hết những gì mình nghĩ. Phụ nữ càng có nội hàm cuốn hút thì càng nghe nhiều hơn nói.

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Phụ nữ lắng nghe, chia sẻ với đàn ông vào những lúc mấu chốt sẽ chiếm được sự chú ý và nể trọng - Ảnh minh họa: Internet

Người đàn bà thông minh luôn biết tôn trọng áp lực và nỗi đau của đàn ông. Lời nói của họ có sức nặng với đàn ông là vì họ luôn nói đúng và đủ. Họ khiến đàn ông muốn được nghe họ nói, hơn là chê bai họ lắm lời phiền phức.

Phụ nữ biết lắng nghe cho đàn ông cảm giác thoải mái và tin tưởng. Phụ nữ lắng nghe, chia sẻ với đàn ông vào những lúc mấu chốt sẽ chiếm được sự chú ý và nể trọng.

Tôn trọng sự nghiệp và phẩm giá của đàn ông

Người đàn bà khôn ngoan không bao giờ buộc đàn ông phải chọn giữa tình yêu và sự nghiệp, càng không nói lời chê bai những gì anh ấy đang làm. Với đàn ông, sự nghiệp chính là công cụ thể hiện giá trị của họ, là điều khiến họ thấy tự hào, hãnh diện với người khác. Phụ nữ không tôn trọng sự nghiệp của đàn ông thì cũng chính là đang tổn thương đến phẩm giá và tự tôn của họ.

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Phụ nữ muốn giữ trái tim, sự nể trọng của đàn ông thì nhất định phải tôn trọng mọi thứ thuộc về anh ấy, đặc biệt là sự nghiệp - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ muốn giữ trái tim, sự nể trọng của đàn ông thì nhất định phải tôn trọng mọi thứ thuộc về anh ấy, đặc biệt là sự nghiệp. Đàn ông cần một người bạn đồng hành cho họ lòng tin, khơi dậy động lực thành công, hơn là người coi thường những gì họ làm.

Khiến một người đàn ông “cúi đầu” nể phục, say mê bạn không hề khó. Quan trọng là, bạn đã cho họ được cảm giác tin tưởng, hoàn toàn nể trọng và say mê chưa? Đàn ông cũng không phức tạp, chỉ cần bạn nắm bắt vài suy nghĩ mấu chốt của họ, biết họ cần gì, muốn gì và mê say những gì. Mỗi người đàn ông là một cá thể khác biệt, nhưng chung quy họ cũng chỉ là phái mạnh dễ ngả nghiêng trước một người phụ nữ thấu hiểu họ mà thôi.

Điều gì xảy ra với cơ thể khi yêu?

Điều gì xảy ra với cơ thể khi yêu?

64% phụ nữ trên toàn thế giới đã sống chung hoặc đã kết hôn, nhưng bao nhiêu người trong số họ thực sự biết tình yêu ảnh hưởng đến họ như thế nào?

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