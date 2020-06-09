Đàn ông thường đặt tay ở nơi ‘rất hiểm’ này khi muốn gây ấn tượng với phụ nữ

Nghe có vẻ kỳ lạ nhưng trên thực tế, việc đặt ngón cái vào thắt lưng chính là hành động thể hiện chàng đang khá bối rối và muốn thể hiện sự quyến rũ của mình. Hành động này của chàng chỉ là hành động trong vô thức, không hề cố ý. Nếu thấy chàng móc ngón tay cái vào thắt lưng khi gặp gỡ, phụ nữ hãy ngầm hiểu rằng anh ấy đang muốn chinh phục bạn.

Dù chẳng hề cố ý nhưng khi đã bị một người phụ nữ cuốn hút đàn ông sẽ thường đặt tay vào vị trí hiểm hóc này để chứng tỏ bản lĩnh, sự mạnh mẽ của bản thân.

Dưới đây là những bí quyết thu hút phái đẹp, đàn ông nào cũng phải dắt túi để theo đuổi ai cũng thành công.

Tuy nhiên, điều này thường không mang lại hiệu quả. Bởi lẽ, để khiến phụ nữ để tâm đến đàn ông cần thể hiện nhiều hơn thế.

Đừng khen ngợi nàng quá nhiều

Người xưa vẫn nói “đàn ông yêu bằng mắt, đàn bà yêu bằng tai”, thế nhưng bạn đừng bao giờ lạm dụng lời khen trong lần đầu gặp gỡ. Một người phụ nữ thông minh thừa tinh tế để nhận ra đấy là những lời thảo mai, chẳng hề thật lòng.

Muốn gây ấn tượng với phụ nữ, đàn ông hãy ăn nói điềm đạm và giữ thái độ đúng mực. Đừng quá vồn vã, cũng đừng quá xa cách. Chính sự thú vị, bí ẩn chính là chất men say khiến nàng nhớ mãi về bạn.

Phụ nữ mạnh mẽ, can trường đến mấy khi nói về thời thơ ấu đều sẽ dễ dàng mở lòng - Ảnh minh họa: Internet

Nói về tuổi thơ

Nếu không biết mở đầu câu chuyện như thế nào để gây ấn tượng với nữ giới đàn ông hãy nói về những ký ức tuổi thơ. Dám chắc, phụ nữ mạnh mẽ, can trường đến mấy khi nói về thời thơ ấu đều sẽ dễ dàng mở lòng với bạn.

Càng có nhiều điểm chung, những kỷ niệm thú vị được nhắc nhớ nàng sẽ càng thấy bạn là người đàn ông tâm lý, cuốn hút.

Ăn mặc gọn gàng

Đàn ông thường không quá chú ý đến ngoại hình nhưng bạn cũng đừng xuất hiện trước người phụ nữ mình yêu với vẻ ngoài luộm thuộm, cẩu thả. Bởi lẽ, quần áo dù chẳng thể nói lên việc trong túi bạn có bao nhiêu tiền nhưng đấy lại là thứ đập vào mắt người đối diện đầu tiên.

Ăn mặc chỉn chu, gọn gàng, thơm tho là cách để thể hiện rằng bạn tôn trọng cô ấy, trân trọng cuộc gặp gỡ này.

Thay vì nói quá nhiều về bản thân đàn ông hãy học cách lắng nghe, trò chuyện với đối phương để hiểu thêm về cô ấy - Ảnh minh họa: Internet

Đừng nói quá nhiều về bản thân

Rất nhiều đàn ông vì muốn chứng minh bản thân thú vị, thông minh nên đã tiết lộ rất nhiều về bản thân ngay từ buổi đầu hò hẹn. Họ vô tình khiến đối phương cảm thấy nhàm chán, chẳng còn chút bí ẩn nào để khám phá, chẳng có chút tò mò nào để có cuộc gặp thứ hai.

Thế nên, thay vì nói quá nhiều về bản thân đàn ông hãy học cách lắng nghe, trò chuyện với đối phương để hiểu thêm về cô ấy.

Chỉ cần nắm chắc những nguyên tắc trên, đảm bảo bạn sẽ dễ dàng chinh phục người phụ nữ mình đang thầm thương trộm nhớ. Dù kiêu kỳ, đỏng đảnh đến mấy nàng cũng sẽ bị “đốn tim”.