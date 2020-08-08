Người phụ nữ khôn ngoan đừng lấy kiểu đàn ông này, vì nếu nhắm mắt đưa thân, bạn sẽ chịu khổ cả đời.

Người đàn ông không có ý chí tiến thủ thường dễ an phận với những thứ mình đang có. Họ làm bao nhiêu năm cũng ở một vị trí và mức lương đó, không thể nào khá lên được. Nếu lấy người này làm chồng, bạn sẽ vô cùng khổ sở vì thiếu thốn mọi thứ, không thể nào có được hạnh phúc.

Phụ nữ hãy lấy người có công việc, tài chính ổn định - Ảnh minh họa: Internet

Nói phụ nữ thực dụng cũng được, ham vật chất cũng không sao. Vì không có tiền, cuộc sống hôn nhân sẽ vô cùng khốn đốn. Đừng nghĩ chỉ cần yêu nhau, mọi thứ khác đều không quan trọng. Đến khi gặp khó khăn về tài chính, bạn sẽ không còn biết bản thân yêu người kia nhiều như thế nào.

Thiếu công việc

Đừng lấy người không có công việc - Ảnh minh họa: Internet

Người đàn bà khôn ngoan đừng lấy người thiếu công việc. Vì không có công việc ổn định, anh ấy sẽ không bao giờ cho bạn cuộc sống đầy đủ. Khi đó vợ chồng sẽ xảy ra cãi vã và hôn nhân rất dễ đổ vỡ. Thế nên khi yêu, phụ nữ nên thăm dò kỹ càng một chút về người đàn ông bên cạnh mình. Tuyệt đối đừng vướng vào người nghèo ý chí và không có công việc ổn định.

Thiếu lòng tự trọng

Người đàn ông không có lòng tự trọng rất dễ rơi vào cám dỗ. Họ có thể đánh đổi tất cả để có được thứ mình cần. Kiểu người này rất thâm sâu. Ở bên cạnh họ, bạn sẽ vô cùng mệt mỏi vì không đoán được lòng dạ của họ như thế nào.

Phụ nữ đừng lấy người thiếu lòng tự trọng - Ảnh minh họa: Internet

Suy cho cùng, phụ nữ đừng bao giờ lấy người đàn ông thua mình về mọi mặt. Thà độc thân chứ đừng lấy vội một người không có gì trong tay. Đừng nghĩ tình yêu có thể bù đắp mọi thứ, vì thực tế hôn nhân không chỉ dựa trên tình cảm mà còn được quyết định bởi vật chất.

Phụ nữ nên nhớ nếu lấy phải người không có công việc, không có ý chí, không có lòng tự trọng, bạn sẽ trở thành nạn nhân của cuộc hôn nhân đổ vỡ.