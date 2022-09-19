Những năm cuối cuộc đời tôi nhận ra phụ nữ hạnh phúc không phải vì tiền hay vì đàn ông. Những lo âu vụn vặt cho mình cho người chỉ khiến bản thân lúc về già phải hối tiếc. Thế nên, đàn bà U40, có thể không còn mê đàn ông nhưng phải mê 4 việc này thì mới cảm nhận được hạnh phúc thực sự là gì.

Một người đàn bà khi tuổi 40 thích làm hơn thích yêu có thể họ đã từng đổ vỡ trong hôn nhân, chọn cuộc sống độc thân say mê công việc. Vì họ cho rằng so với đàn ông thì sự nghiệp chắc chắn sẽ không rời bỏ họ.

Nhiều người đàn bà 40 rất thích làm việc, họ coi làm việc là chân ái, quan trọng và thú vị hơn cả chuyện yêu. Họ đầu tư hết thời gian và tình cảm vào công việc. Khi đạt được những thành tựu như mong muốn thì họ vừa thấy tự hào, lại vừa thấy vô cùng hạnh phúc khi có được tiền tài và địa vị.

Ảnh minh họa: Internet

Dùng tiền bạc làm sức mạnh

Sức mạnh to lớn nhất của một người đàn bà đó chính là biết tiền quan trọng hơn đàn ông. Vì không cần đàn ông giúp đỡ, chỉ cần có tiền cũng giải quyết hết những khó khăn trong cuộc sống. Chẳng hạn như nếu có cô đơn quá thì họ sẽ bỏ tiền để đi du lịch. Nếu cần phải sửa gì đó thì họ sẽ thuê thợ đến làm.

So với việc phụ thuộc, tự hạ mình vào đàn ông thì khi có tiền đàn bà có thể dễ dàng quyết định mọi việc hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Có những chuyến đi trải nghiệm

Khi 40 và một mình, phụ nữ sẽ tìm đến những chuyến đi để trải nghiệm. Họ đi cùng bạn bè, con cái, bố mẹ hoặc có thể đi một mình. Những chuyến đi mới mẻ sẽ khiến phụ nữ có thêm sức sống, khao khát học hỏi và không ngừng chiến đấu. Cảm giác này sẽ khiến phụ nữ thấy yêu đời và sống tích cực hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Tạo và giữ nhiều thú vị

Khi phụ nữ tuổi 40 và một mình, càng có nhiều thứ vui khiến họ thấy yêu đời hơn. Họ có thể bắt đầu học thiền, yoga hay đơn giản là đọc sách mỗi ngày. Họ biết cách tạo và giữ nhiều thú vui cho bản thân mình hơn. Việc thay đổi những thói quen cũng sẽ khiến họ yêu bản thân mình hơn.