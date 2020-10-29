Dù là đàn ông hay đàn bà thì ai cũng có ước mơ, hoài bão và khát khao chẳng định vị thế chốn công sở. Đàn bà lấy chồng, dù yêu chồng thương con đến mấy cũng đừng dại dột nghỉ việc ở nhà chăm sóc gia đình.

Đàn bà khờ dại cố chấp làm 5 điều này cho chồng con khi còn trẻ thì về già ắt phải chịu báo ứng nặng nề, khốn khổ tận cùng, dù muốn cũng không thể cứu vãn đời mình.

Lấy chồng, sinh con dù bận rộn đến mấy, mệt mỏi đến đâu đàn bà cũng đừng cho phép bản thân đầu bù tóc rối, cơ thể hôi hám nơi xó bếp. Hãy nhớ, bạn xứng đáng được yêu thương, nuông chiều, được nâng niu chính mình với mỹ phẩm dưỡng da, quần áo đẹp và nước hoa thơm phức.

Bởi lẽ, nếu tự biến mình thành giúp việc không lương, nếu từ bỏ khả năng kiếm tiền của bản thân và sống lệ thuộc tài chính bạn sẽ tự tước mất quyền được làm chủ đời mình. Lúc ấy, dù có nấu ăn ngon, chăm sóc con chu toàn đến mấy đàn bà dại khờ vẫn bị chồng khinh rẻ.

Nếu vì đã lấy chồng sinh con mà bỏ bê ngoại hình, trở nên sồ sề, xuống sắc không phanh thì đàn ông thương vợ đến mấy cũng sẽ thấy thất vọng. Thậm chí, vì vợ quá bê bối, luộm thuộm nên nhiều đàn ông chán vợ, ra ngoài hú hí với bồ nhí.

Họ tự bào mòn sức khỏe của mình, tự khiến bản thân trở nên đáng thương nhưng chồng vô tâm không hề biết những điều ấy - Ảnh minh họa: Internet

3. Bào mòn sức khỏe

Công việc chốn công sở ngốn của đàn bà không ít thời gian, tâm sức. Thế nhưng, khi về nhà, những người đàn bà nông cạn lại cố gắng ôm hết việc nhà vào người để thể hiện mình là người vợ hiền dâu thảo, tài giỏi khi “giỏi việc nước, đảm việc nhà”.

Đàn bà nông cạn tự bào mòn sức khỏe của mình, tự khiến bản thân trở nên đáng thương nhưng chồng vô tâm không hề biết những điều ấy. Thậm chí, đàn ông còn ỷ lại vào vợ, cho rằng đấy là trách nhiệm đương nhiên mà đàn bà phải gánh vác.

4. Bỏ rơi cha mẹ

Chỉ đàn bà nông cạn mới nghĩ “con gái lấy chồng như bát nước đổ đi”, phải hết lòng chăm lo cho nhà chồng, không được lo nghĩ quá nhiều đến mẹ cha. Họ mặc nhiên chấp nhận việc ăn Tết nhà chồng, bỏ mặc cha mẹ cô đơn đêm Giao thừa, chẳng dám biếu cha mẹ chút quà vì sợ chồng la mắng, sợ cha mẹ chồng so bì.

Đáng ra, khi lấy chồng sinh con đàn bà phải hiểu lòng cha mẹ, phải ra sức báo hiếu công ơn của đấng sinh thành. Đừng chờ đến khi có điều kiện, khi vật chất đủ đầy mới quan tâm chăm sóc bởi cha mẹ không có nhiều thời gian để đợi chờ bạn.

Hãy nhớ, đàn ông có thể rời bỏ bạn nhưng tri âm tri kỷ thì không - Ảnh minh họa: Internet

5. Từ bỏ bạn bè

Đàn ông lấy vợ vô cùng sung sướng, họ vẫn có thể toàn tâm toàn ý phấn đấu cho sự nghiệp, vẫn chén thù chén tạc với bạn bè sau giờ tan sở. Thậm chí, đàn ông có gia đình còn được chăm sóc từ miếng ăn, tấm áo đến cả giấc ngủ.

Trong khi đó, đàn bà lấy chồng phải tất bật đi chợ, nấu cơm, giặt giũ, chăm con. Nếu lỡ ham vui đi chơi với bạn bè về trễ một chút chồng đã mặt nhăn mày nhó, mẹ chồng đã nói lời khó nghe.

Chị em đừng dại dột như thế, đừng cam chịu sự bất công và tự nhốt đời mình trong 4 vách tường. Bạn có bạn bè, có cuộc đời của chính mình thì đừng bỏ rơi những mối quan hệ thân thiết. Hãy nhớ, đàn ông có thể rời bỏ bạn nhưng tri âm tri kỷ thì không.