Đàn bà khôn ngoan không bó buộc cuộc đời mình bên cái bóng của chồng

Đàn bà khôn ngoan, dù yêu thương người đàn ông đến bao nhiêu đi chăng nữa cũng đừng bao giờ xem anh ta là tất cả của cuộc đời mình.

Đàn bà khôn ngoan đừng bao giờ ảo tưởng vị trí của mình trong lòng người đàn ông. Ngoài cha mẹ, không ai yêu thương bạn vô điều kiện. Là phụ nữ, dẫu yêu thương đến mấy cũng hãy chừa lại một phần lí trí. Đừng nghĩ tình yêu này là suốt đời suốt kiếp, người đàn ông sẽ mãi mãi thủy chung. Phụ nữ dại dột nhất chính là người bó buộc cuộc đời mình quanh cái bóng của một người đàn ông. Đừng nghĩ yêu là suốt đời suốt kiếp, đàn ông mãi mãi thủy chung - Ảnh minh họa: Internet Chị tôi là một người phụ nữ xinh đẹp, giỏi giang. Chị là niềm tự hào của ba mẹ. Khi chị dắt người yêu về ra mắt, ba mẹ tôi không đồng ý bởi vì quê anh rất xa. Nhưng rồi, ba mẹ cũng chấp nhận cho hai người đến với nhau khi thấy chị quá si mê anh. Chị bỏ công việc lương cao, xa gia đình, đến quê anh để sống. Quê anh nghèo lắm, chị làm một người đàn bà bình thường chăn gà, trồng rau. Chị bảo không cần quá giàu có, nhà rộng xe to, chỉ cần có anh bên cạnh chị đã cảm thấy hạnh phúc rồi. Ngỡ rằng chị sống hạnh phúc, nhưng ba năm sau chị gạt nước mắt ly hôn. Lí do là chồng ngoại tình khi chị sinh con.

Ôm đứa con còn quá nhỏ vào lòng, chị khóc hết nước mắt. Công việc không có, tiền bạc không, già chị tàn tạ héo úa. Chị bảo giá như hồi trước biết nghĩ xa, biết lo xa. Cứ ngỡ anh không bao giờ phản bội mình. Cứ nghĩ cuộc đời chị mãi mãi được bình yên mà sống bên cạnh người đàn ông ấy. Ai biết được rồi lòng người có lúc lại thay đổi. Chính anh ta lại nhẫn tâm chà đạp lên tất cả hy sinh và tin yêu của chị để ăn nằm với người đàn bà khác. Chị mất hết, tay trắng rồi! Người đàn ông chị hết lòng thương yêu lại nhẫn tâm phản bội chị - Ảnh minh họa: Internet Người đời có câu: “Đừng bao giờ đặt tất cả trứng vào cùng một giỏ”. Trong chuyện tình cảm cũng như vậy, đặt hết tình cảm, cuộc sống, tin yêu cho một người, đến lúc người ta quay lưng thì đàn bà chỉ còn lại tay trắng. Đừng đợi đến lúc bị phản bội như chị tôi, chỉ biết khóc vì nỗi đau đã lên đến tận cùng.

Nếu bạn là một người đàn ông, bạn có yêu một người đàn bà an phận và trói buộc đàn ông bằng hai chữ hy sinh? Một người đàn ông thương yêu một người phụ nữ thật lòng sẽ không bao giờ bắt họ phải hy sinh bất kì điều gì. Một người đàn ông trên môi nói rằng yêu vợ mà vẫn vui khi thấy vợ bỏ sự nghiệp, bỏ gia đình, chôn vùi thanh xuân trong căn bếp dầu mỡ thì cũng chỉ là một kẻ ích kỷ, nhỏ nhen. Không ai phủ nhận tình yêu với người đàn bà quan trọng đến mức nào. Một khi đã yêu thì yêu đến quên mình. Nhưng phụ nữ khôn ngoan luôn biết rằng cuộc đời mình không chỉ có tình yêu. Ngoài người đàn ông họ còn có sự nghiệp, còn bạn bè, còn gia đình… Lỡ một ngày phát hiện chồng phản bội, họ sẽ không đau đớn gục ngã vì mất tất cả. Đừng bao giờ xem đàn ông là tất cả của cuộc đời mình - Ảnh minh họa: Internet Đàn bà à, dù yêu thương người đàn ông đến bao nhiêu đi chăng nữa cũng đừng bao giờ xem anh ta là tất cả. Đừng nghĩ rằng chỉ cần mình sống quên mình, chỉ cần mình yêu cạn kiệt sẽ giữ được trái tim họ bên cạnh. Yêu bằng con tim nhưng dùng lí trí để soi xét. Đừng mãi bó buộc cuộc đời mình bên cái bóng của một người đàn ông.

Tâm sự đàn bà ly hôn: Trong khi tôi khổ cực kiếm từng đồng nuôi con thì chồng vung tiền cung phụng nhân tình Trở thành người đàn bà ly hôn, tôi không còn sống trong cảm giác bất an, chờ đợi mỏi mệt khi chồng đi thâu đêm suốt sáng không về. Tôi không còn bận tâm giờ này anh ta đi đâu, ăn nằm với ai nữa.

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