Đàn bà tha thứ cho chồng ngoại tình: Đằng sau vẻ điềm nhiên là sự cô độc

Tâm sự gia đình 19/11/2019 10:40

5 năm qua đi kể từ ngày chồng ngoại tình, gia đình chị vẫn bình lặng, không một ai kể cả cha mẹ biết rằng chồng chị từng phản bội. Tha thứ cho chồng ngoại tình nhưng chị không bao giờ có thể quên đi.

Có hai dạng đàn bà khi chồng ngoại tình: Một là mạnh mẽ buông tay, hai là chọn cách tha thứ. Nhưng cho dù đàn bà chọn phương án nào đi chăng nữa thì vết thương lòng ấy chắc chắn không có cách gì lành được. Đàn bà ra đi, bao nhiêu năm đã qua nhưng khi nhắc lại, vết thương vẫn rỉ máu. Đàn bà ở lại, bề ngoài làm như đã quên đi, đã xóa sạch nhưng làm sao họ có thể quên đi những gì chồng đã gây ra?

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Làm sao đàn bà có thể quên đi tội lỗi ngoại tình của chồng? - Ảnh minh họa: Internet

Chị là một người phụ nữ vô cùng bình thường, chẳng có gì nổi bật. Cũng như bao nhiêu người mẹ, người vợ khác, chị cần mẫn, chăm chút cho gia đình, cho mái ấm của mình. Chị là nhân viên kế toán của một công ty nhỏ. Sau giờ làm việc ở công ty, chị luôn dành hết thời gian cho tổ ấm của mình. Nấu những bữa cơm ngon, dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc vườn rau nhỏ.

Điều chị tự hào nhất chính là hai đứa con học rất giỏi của mình. Hai đứa hiện đang học phổ thông, thường xuyên đạt được những giải cao trong các cuộc thi cấp thành phố. Chị vui và hãnh diện lắm. Nhà chị luôn dành một chỗ treo trang trọng những bằng khen con nhận được. Với chị, chẳng cần giàu sang, chẳng cần lắm tiền nhiều bạc, chỉ cần gia đình yên ấm, hai đứa con ngoan ngoãn, học giỏi như bây giờ là được.

Nhưng rồi, chị bàng hoàng phát hiện ra chồng mình có nhân tình. Lúc giặt đồ, chị phát hiện trong túi quần chồng có hóa đơn thanh toán một món trang sức nữ đắt tiền. Chị bán tín bán nghi, rồi chợt nhớ ra 2 ngày nữa là sinh nhật mình. Lòng mừng thầm, nghĩ rằng chồng cho mình một bất ngờ. Nhưng đợi mãi, qua ngày sinh nhật, một câu chúc còn không có chứ huống hồ gì một món quà. Chị khổ tâm dằn vặt, không phải vì không được tặng quà bởi bao nhiêu năm sống cùng chồng chị vẫn cứ vô tâm, thờ ơ như thế. Chị tự hỏi, anh mua quà cho ai? Chị âm thầm tìm hiểu và phát hiện chồng ngoại tình.

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Chị đau đớn, tổn thương vô cùng khi phát hiện chồng có nhân tình - Ảnh minh họa: Internet

Chị ngồi lặng một buổi chiều ở công viên, để nỗi đau thấm từng tế bào cơ thể. Chính chị tận mắt thấy nhưng vẫn không thể tin chồng mình bạc bẽo đến thế. Hàng ngàn câu hỏi bủa vây chị. Đến chiều tối chị mới về nhà, chồng vẫn chưa về. Con chị thấy mẹ, thông báo rằng 2 tuần nữa con có cuộc thi quan trọng. Nghe con nói, chị lau vội dòng nước mắt đang chực trào ra. Tối hôm đó, chị nấu rất nhiều món ngon, bảo con ăn thật nhiều để có sức mà ôn thi.

Căn nhà chị vẫn bình lặng, không có bất kì một cuộc cãi nhau, chì chiết, vạch mặt nào. Nhưng không ai thấy được trong lòng chị giằng xé, mâu thuẫn, vật lộn với mình. Một mặt chị muốn vạch trần, muốn kết tội chồng. Nhưng một mặt, chị sợ làm như vậy sẽ ảnh hưởng đến con. Bao nhiêu năm nay, con chị vui vẻ, học hành giỏi giang là vì gia đình chị hạnh phúc, luôn tạo cho con tâm lý vui vẻ, thoải mái nhất để con học tập. Nếu cha mẹ đổ vỡ, mâu thuẫn thì 2 con chị sẽ là người ảnh hưởng nhiều nhất. Rồi tương lai con, cả một quãng đường đời phía trước sẽ ra sao đây?

Đêm hôm đó, đợi cho con ngủ say chị mới nói với chồng rằng mình đã biết tất cả tội lỗi của anh ta. Chồng chị sợ hãi, cuống quýt xin lỗi, phân bua. Chị trào nước mắt mà nói rằng vì 2 đứa con, chị vẫn ở lại. Bởi cuộc đời của chị, còn gì quan trọng hơn là 2 đứa con của mình.

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Chị là người đàn bà cô đơn vô cùng - Ảnh minh họa: Internet

5 năm qua đi kể từ ngày đó, gia đình chị vẫn bình lặng, không một ai kể cả cha mẹ biết rằng chồng chị ngoại tình. Tha thứ cho chồng ngoại tình nhưng chị không bao giờ có thể quên đi, nỗi đau vẫn còn đó, chỉ cần cựa mình là đau buốt. Chị là người đàn bà cô đơn vô cùng. Cô đơn ngay cả khi có những người thân, có chồng con bên cạnh. Bởi, chị không thể ôm lấy các con mình mà nói rằng mình mệt mỏi, chán chường ra sao. Chị chẳng thể chia sẻ với ai nỗi khổ sở mình mang trong lòng. Đằng sau vẻ điềm nhiên, chị là người đàn bà cô độc.

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