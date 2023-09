Đàn ông đã không có tâm, đàn bà cố gắng đến mấy cũng vô nghĩa

Chị không hiểu anh đang nghĩ gì mà sống lạnh lùng và vô tâm với chị - người đàn bà vừa đứt ruột sinh con cho anh. Anh lại sinh tật nhậu nhẹt, những buổi chiều không muốn về nhà sớm anh la cà quán sá nhậu nhẹt. Về nửa đêm, lúc nào cũng say bí tỉ. Chị lại lo thay quần áo, dọn dẹp đống nôn ói của anh.

Hơn ai hết chị muốn thay đổi cuộc hôn nhân của mình, nhưng một mình chị liệu có làm được? Chị đã nói, đã khóc nhiều lần nhưng anh vẫn chứng nào tật ấy. Chị chán nản, nửa đêm mở cổng cho chồng say xỉn vào nhà chị đã muốn buông xuôi. Và đau đớn hơn, chị phát hiện ra tất cả nguồn cơn khiến anh trở thành người đàn ông vô tâm: Chồng chị có người đàn bà khác!

Tính từ thời điểm chị sinh con, đến lúc chị phát hiện chồng có nhân tình là hơn ba năm. Mối quan hệ của họ không phải tính bằng tháng, bằng ngày mà bằng năm. Trong lúc chị mệt nhoài với con, tất bật đến mất ăn mất ngủ vì con anh lại lao đầu vào chăm chút cho người đàn bà khác. Mà cô này chính là người yêu cũ của anh. Đi đám cưới bạn, họ tình cờ gặp lại nhau. Tình cũ không rủ cũng tới, họ lao vào nhau như con thiêu thân mà bất chấp anh đã có vợ, ả kia đã có chồng.

Chị đau đớn đến quằn quại khi cầm điện thoại chồng mà đọc. May mà hôm nay anh say, may mà tin nhắn ả kia đến kịp thời chứ không chị còn ngu si, tự dằn vặt với câu hỏi: Tại sao chồng thay đổi? Tại bản thân mình xấu xí, luộm thuộm hay tại mình chưa làm một người vợ tốt?

Đàn ông đã tệ bạc, chị có cố gắng nhiều như thế nào cũng là vô nghĩa - Ảnh minh họa: Internet

Chị đã từng trách bản thân mình là nguyên nhân của sự thay đổi ở chồng: Do chị sinh con nên xấu xí, vụng về không biết chiều chồng… Chị đã cố gắng thay đổi bản thân, nấu những bữa cơm ngon ngọt. Nhưng chị đâu biết rằng, lòng dạ đàn ông đã thay đổi thì dù vợ có cố gắng tới đâu, có đảm đang, có chăm chút những bữa cơm thì họ vẫn cứ bạc lòng.

Hơn một lần, chị định viết đơn ly hôn nhưng còn đứa con gái bé bỏng của chị thì sao? Nếu cha mẹ ly hôn con chị sẽ lớn lên không có tình thương của cha. Mai này liệu con có mặc cảm với đời? Chần chừ mãi, đắn đo mãi chị vẫn không có câu trả lời cho mình. Chị nên làm gì đây?