Đàn ông đã không có tâm, đàn bà cố gắng đến mấy cũng vô nghĩa

Chị đâu biết rằng, chồng vô tâm, lòng dạ đã thay đổi thì dù vợ có cố gắng tới đâu, có đảm đang, có chăm chút những bữa cơm thì họ vẫn cứ bạc lòng.

Chị là người đàn bà có một cuộc hôn nhân bất hạnh. Chồng không làm chỗ dựa, ngược lại mọi nỗi buồn, bế tắc trong cuộc sống của chị đều từ người chồng vô tâm này mà ra cả. Chị sống trong nỗi cô đơn không biết tâm sự cùng ai. Nhiều lúc buồn tủi quá, chị chỉ biết ôm con đứa con bé bỏng mới lên ba vào lòng. Nhiều lúc buồn tủi quá, chị chỉ biết ôm đứa con bé bỏng mà khóc - Ảnh minh họa: Internet Chị lấy chồng bốn năm. Ngày xưa cũng vì yêu mà cưới, anh cũng quan tâm và theo đuổi chị mới nhận được cái gật đầu về làm vợ. Nhưng cuộc đời đâu ai nói trước được điều gì. Anh dần dần thay đổi tính tình. Khi sinh con, chị tăng cân rất nhiều. Bụng và đùi chằng chịt vết rạn. Mệt mỏi vì chăm con, bận bịu cả ngày với những công việc không tên không có thời gian chăm sóc bản thân. Đàn bà nhạy cảm lắm. Một vài cử chỉ, hành động lạnh nhạt của chồng cũng khiến đàn bà suy nghĩ rất nhiều. Anh khựng lại mỗi lần cởi áo chị ra. Ái ân vợ chồng nguội lạnh dần dần. Trước kia anh thường khen chị đẹp nhưng bây giờ những cử chỉ thân mật đã hoàn toàn không còn. Rồi từ sự chán nản đó, anh luôn tìm cớ để về nhà trễ, vắng nhà thường xuyên.

Đã đôi lúc chị buồn, khóc lóc với anh nhưng anh bảo phải lo kiếm tiền nuôi con. Chị loay hoay với đứa con nhỏ xíu, ba mẹ hai bên đều ở xa. Đôi lúc quẩn quanh trong bốn bức tường khiến chị ngột ngạt không tả được. Đàn bà sinh con, chỉ cần chồng ở cạnh, bế con giùm lúc vợ mệt thì đàn bà đã cảm động mà rơi nước mắt. Còn anh thì không, đêm hôm con khóc, anh bực bội ôm gối ra ngoài phòng khách ngủ. Trong lúc chị mệt mỏi, cực nhọc thì anh lại đi chăm chút cho người đàn bà khác - Ảnh minh họa: Internet Chị không hiểu anh đang nghĩ gì mà sống lạnh lùng và vô tâm với chị - người đàn bà vừa đứt ruột sinh con cho anh. Anh lại sinh tật nhậu nhẹt, những buổi chiều không muốn về nhà sớm anh la cà quán sá nhậu nhẹt. Về nửa đêm, lúc nào cũng say bí tỉ. Chị lại lo thay quần áo, dọn dẹp đống nôn ói của anh.

Hơn ai hết chị muốn thay đổi cuộc hôn nhân của mình, nhưng một mình chị liệu có làm được? Chị đã nói, đã khóc nhiều lần nhưng anh vẫn chứng nào tật ấy. Chị chán nản, nửa đêm mở cổng cho chồng say xỉn vào nhà chị đã muốn buông xuôi. Và đau đớn hơn, chị phát hiện ra tất cả nguồn cơn khiến anh trở thành người đàn ông vô tâm: Chồng chị có người đàn bà khác! Tính từ thời điểm chị sinh con, đến lúc chị phát hiện chồng có nhân tình là hơn ba năm. Mối quan hệ của họ không phải tính bằng tháng, bằng ngày mà bằng năm. Trong lúc chị mệt nhoài với con, tất bật đến mất ăn mất ngủ vì con anh lại lao đầu vào chăm chút cho người đàn bà khác. Mà cô này chính là người yêu cũ của anh. Đi đám cưới bạn, họ tình cờ gặp lại nhau. Tình cũ không rủ cũng tới, họ lao vào nhau như con thiêu thân mà bất chấp anh đã có vợ, ả kia đã có chồng. Chị đau đớn đến quằn quại khi cầm điện thoại chồng mà đọc. May mà hôm nay anh say, may mà tin nhắn ả kia đến kịp thời chứ không chị còn ngu si, tự dằn vặt với câu hỏi: Tại sao chồng thay đổi? Tại bản thân mình xấu xí, luộm thuộm hay tại mình chưa làm một người vợ tốt? Đàn ông đã tệ bạc, chị có cố gắng nhiều như thế nào cũng là vô nghĩa - Ảnh minh họa: Internet Chị đã từng trách bản thân mình là nguyên nhân của sự thay đổi ở chồng: Do chị sinh con nên xấu xí, vụng về không biết chiều chồng… Chị đã cố gắng thay đổi bản thân, nấu những bữa cơm ngon ngọt. Nhưng chị đâu biết rằng, lòng dạ đàn ông đã thay đổi thì dù vợ có cố gắng tới đâu, có đảm đang, có chăm chút những bữa cơm thì họ vẫn cứ bạc lòng. Hơn một lần, chị định viết đơn ly hôn nhưng còn đứa con gái bé bỏng của chị thì sao? Nếu cha mẹ ly hôn con chị sẽ lớn lên không có tình thương của cha. Mai này liệu con có mặc cảm với đời? Chần chừ mãi, đắn đo mãi chị vẫn không có câu trả lời cho mình. Chị nên làm gì đây?

Tâm sự đàn bà một đời chồng: Độc thân sướng gấp vạn lần có chồng! Đàn bà sau ly hôn thường đau khổ, dằn vặt rất nhiều. Nhưng với tôi đó là một sự giải thoát. Tôi thấy mình đã lựa chọn sáng suốt khi rời xa người đàn ông đó.

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