Lựa chọn trở thành người đàn bà ngoại tình, bây giờ bạn mất hết tất cả, gia đình lẫn danh dự. Cha mẹ vì quá xấu hổ với hàng xóm nên mỗi lần bạn về nhà là chì chiết, bảo rằng bạn “bôi tro trát trấu” lên mặt họ.

Đàn ông ngoại tình quay về thì được tha thứ, được xóa sạch những lỗi lầm. Thiên hạ khen anh biết quay đầu, người đời khen anh biết cái nào là cuộc chơi, cái nào là cuộc đời. Thế nhưng, đàn bà ngoại tình thì sao? Có ai đủ bao dung, đủ tha thứ mà chừa cho người đàn bà một lần lỡ chân ấy có cơ hội được làm lại, được quay đầu? Không đâu, đàn bà một lần ngoại tình, cả đời này không bao giờ có thể xóa được vết nhơ. Bao nhiêu năm, bạn cam chịu sống trong cuộc hôn nhân bất hạnh - Ảnh minh họa: Internet Bạn tôi có một cuộc hôn nhân bất hạnh. Hai năm bạn tôi cố chịu đựng chồng tệ bạc cũng vì nghĩ cho danh dự gia đình, giữ cha cho đứa con của mình. Chúng tôi thỉnh thoảng hẹn nhau đi cà phê, và lần nào bạn cũng cố trang điểm thật đậm để che những vết xước trên má. Người bạn dọc ngang những vết sẹo những lần chồng bạo hành. Nhiều lần nhấp ngụm cà phê đắng ngắt, bạn bảo không biết chịu được đến khi nào nữa. Hôm qua bạn tới tháng, đau bụng đến không ngồi dậy được, vậy mà chồng về thấy bạn nằm bảo bạn lười biếng không chịu làm việc, để anh ta nai lưng ra nuôi hai cái tàu há mồm. Thế là xông vào tát vợ…

Tôi thương bạn tôi, nhiều lần cũng khuyên nếu chồng tệ bạc như vậy thì bỏ đi chứ giữ làm gì. Bạn bảo cũng từng nghĩ đến chuyện đó nhưng nói thì dễ nhưng làm khó lắm. Bạn và chồng cũng có một khoảng thời gian hạnh phúc, có con với nhau. Dù sao cũng còn chữ nghĩa, rồi còn ba mẹ họ hàng hai bên nữa. Bạn cứ sống với người chồng tệ bạc như vậy, tự mình ôm những nỗi đau tinh thần lẫn thể xác. Tôi không biết bạn trông chờ điều gì ở người chồng này nữa. Trong một lần họp lớp cuối năm, bạn tôi gặp lại người yêu cũ hồi cấp ba. Hồi ấy, hai người nổi tiếng là một cặp “thanh mai trúc mã” nhưng không hiểu vì sao lại chia tay. Họ hỏi han, tâm sự cho số nhau thỉnh thoảng đi uống nước. Tình cũ không rủ cũng tới, bạn ngã vào vòng tay người yêu cũ lúc nào không hay.

Vì quá đau khổ khi sống với chồng, bạn sa vào vòng tay người yêu cũ - Ảnh minh họa: Internet Bạn thú nhận với tôi rằng bạn thấy rất có lỗi với chồng khi ngoại tình. Nhưng bạn bảo, người yêu cũ giống như cơn mưa rào trên mảnh đất cằn cỗi, thiếu thốn tình yêu bao lâu nay của bạn. Trái ngược với chồng, anh này cho bạn sự quan tâm, sự yêu thương, những câu hỏi han những lúc mệt mỏi mà bạn không thể tìm thấy ở chồng. Bạn biết mình sai nhưng vẫn như con thiêu thân lao vào mối tình sai trái này. Năm bữa nửa tháng, họ lại dắt nhau đi nhà nghỉ. Anh người yêu cũ này cũng đã có gia đình. Rồi không khó để chồng bạn biết được, anh ta còn bắt quả tang bạn vào nhà nghỉ. Anh ta lao vào túm tóc, đánh bạn một trận thê thảm. Bạn như tấm mền để anh ta xả giận, bao nhiêu hờn ghen, tức giận anh ta dồn vào những cú đấm, cú tát, đạp vào bụng. Nhân tình bạn thấy vậy, sợ quá chạy một mạch ra ngoài. Sau những đau đớn ê chề thể xác, chồng đi rêu rao với họ hàng là vợ ngoại tình, lẳng lơ. Anh ta còn cho họ xem những tấm hình chụp bạn vào nhà nghỉ. Ai cũng dè bỉu, khinh khi bạn ra mặt. Và ngay sau đó, anh ta viết đơn ly hôn. Còn nhân tình của bạn thì quay về với vợ con. Vợ anh ta sau một hồi ghen tuông, khóc lóc cũng tha thứ cho chồng quay về. Cuộc đời bạn sẽ chằng còn bình yên nữa - Ảnh minh họa: Internet Chỉ còn lại mình bạn, đau đớn đến tận cùng về thể xác lẫn tinh thần. Chồng tệ bạc, vũ phu bao năm nay bạn cắn răng chịu đựng không ai nhìn thấy nhưng một lần bạn ngoại tình, bao nhiêu tiếng ác, tiếng xấu đổ lên đầu bạn. Bạn mất hết tất cả, gia đình lẫn danh dự. Cha mẹ bạn vì quá xấu hổ với hàng xóm nên mỗi lần bạn về nhà là chì chiết, bảo rằng bạn “bôi tro trát trấu” lên mặt họ. Một người đàn bà ngoại tình như bạn, sẽ chẳng có ai bao dung, thông cảm. Một lần sa ngã, cả đời sẽ chẳng còn bình yên.

Đàn bà tha thứ cho chồng ngoại tình: Đằng sau vẻ điềm nhiên là sự cô độc 5 năm qua đi kể từ ngày chồng ngoại tình, gia đình chị vẫn bình lặng, không một ai kể cả cha mẹ biết rằng chồng chị từng phản bội. Tha thứ cho chồng ngoại tình nhưng chị không bao giờ có thể quên đi.

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