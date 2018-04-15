Đàn bà khôn luôn khiến mình ‘đắt giá’ trong mắt chồng

Phụ nữ yêu 15/04/2018 05:30

Tôi luôn tin, ẩn đằng sau mỗi người đàn bà là những giá trị đắt đỏ mà chỉ họ mới đủ sức “niêm yết” lên chính mình. Chỉ có đàn bà, duy nhất đàn bà là người có khả năng tạo nên chính giá trị và khiến mình trở nên đắt giá trong mắt đàn ông.

Trong một cuộc trò chuyện với những cô bạn thân đều đã có gia đình, nói với nhau đủ chuyện chồng con. Bạn tôi có cô nàng làm bất động sản lại đùa cho vui thế này: “Nhìn lại thì đàn bà bọn mình cũng như mảnh đất, có giá cao giá thấp. Với chồng, giá cao thì chồng cưng, mà giá thấp thì chồng cặp bồ, nhỉ?”. Bạn tôi người khác lại tiếp lời vui vẻ: “Thế thì ai định giá? Chồng à, hay đàn ông trong thiên hạ?”. 

À, nói vui vậy mà cũng ra vấn đề để chúng tôi nói với nhau, về giá trị của đàn bà, về sức ảnh hưởng của đàn bà với người đàn ông của đời mình.

Tôi luôn tin, ẩn đằng sau mỗi người đàn bà luôn là những giá trị đắt đỏ mà chỉ họ mới đủ sức “niêm yết” lên chính mình. Đàn ông không phải là kẻ định đoạt giá trị của một người đàn bà. Đàn ông cũng không đủ tư cách chê bai đàn bà “hết giá” mà chán chê bỏ bê. Chỉ có đàn bà, duy nhất đàn bà là người có khả năng tạo nên chính giá trị và khiến mình trở nên đắt giá trong mắt đàn ông. 

Thuở đàn bà còn trẻ, là khi xuân thì còn mơn mởn, là lúc trong mắt đàn ông, đàn bà “đắt giá”  nhất. Giá trị của bạn lúc này là thanh xuân, là sắc đẹp, là chân thành, thì chắc chắn bạn đủ sức khiến đàn ông vì bạn cung phụng tiền bạc, cả tình yêu nồng nàn mãnh liệt. Nhưng chính bạn phải hiểu, giá trị thanh xuân của bạn phải đáng giá đánh đổi tình cảm thật lòng của đàn ông. Còn không, nếu bạn để đàn ông định giá bạn chỉ bằng tiền bạc, bằng danh vọng thì không bao giờ bạn xứng đáng được yêu thương.

Đàn bà khôn luôn khiến mình ‘đắt giá’ trong mắt chồng - Ảnh 1
Tôi luôn tin, ẩn đằng sau mỗi người đàn bà luôn là thứ giá trị đắt đỏ mà chỉ họ mới đủ sức “niêm yết” lên chính mình - Ảnh minh họa: Internet

Đến khi bạn lấy chồng rồi, thì bạn lại mang một giá trị khác trong mắt chồng. Giá trị của bạn lúc này chính là một người vợ ở bên anh ta tháng ngày, là người con dâu cha mẹ anh ta thấy hài lòng, là mẹ của các con anh ta. Và nếu bạn chỉ có thể là người vợ, người mẹ, người con dâu không tròn trách nhiệm, chồng bạn tự khắc không xem bạn là duy nhất. Nhưng nếu bạn chỉ biết làm vợ, làm mẹ, làm con dâu mà bỏ bê chính mình, bạn cũng không thể “đắt giá” trong mắt chồng. Giá trị của bạn lúc này cũng lại do bạn định đoạt.

Đàn ông và đàn bà, ai cũng mưu cầu những điều đẹp đẽ và thỏa mãn chính mình. Bạn không cho chồng cái chồng muốn thì tự khắc bạn sẽ “mất giá” trong mắt chồng,  đó là điều hiển nhiên. Nhưng cũng chính bạn mới biết làm thế nào để trở thành vật báu, là điều giá trị chồng phải giữ gìn.

Hãy bỏ những bộ đồ cũ kỹ đi, đừng giữ mãi mái tóc không hợp thời nữa. Hãy khiến mình đắt đỏ, rực rỡ hơn bằng việc chăm chút chính mình, làm mới mình. Hãy là người vợ giản dị làm mẹ hiền vợ đảm khi ở nhà nhưng vẫn có thể đi cùng chồng đến những bữa tiệc sang trọng. Nếu bạn khiến đàn ông trong thiên hạ ngoái nhìn, thì tự khắc chồng cũng sẽ biết bạn quý giá nhường nào, tự anh ấy sẽ giữ lấy bạn chặt hơn.

Đàn bà khôn luôn khiến mình ‘đắt giá’ trong mắt chồng - Ảnh 2
Nếu bạn khiến đàn ông trong thiên hạ ngoái nhìn, thì tự khắc chồng cũng sẽ biết bạn quý giá ra sao - Ảnh minh họa: Internet

Cũng hãy nhớ, là đàn bà, đừng gò bó mình trong bất kì khuôn khổ phải hy sinh, phải cam chịu, hay phải vì chồng vì con thế nào. Đàn bà, không thương được chính mình, chỉ có đàn bà dại. Mỗi ngày mỗi ngày, hãy cố gắng khiến mình trở nên xinh đẹp hơn. Phải là một người vợ đẹp, một người mẹ đẹp, bạn chắc chắn không bao giờ chịu thiệt.

Vì vậy, là đàn bà, tôi mong chúng ta hãy biết xác định đúng giá trị của chính mình. Đừng chỉ trách chồng vì sao có ngày ngoại tình phụ bạc.  Đừng chỉ là một cô vợ tóc tai rối bời, quần áo bê bối, hay một người vợ chẳng có nổi đồng tiền của chính mình.

Phải nhớ thật kỹ, đừng chỉ lấy hy sinh và tận tụy định “giá” của mình trong mắt chồng. Vì rõ ràng, chưa chắc đàn ông thấy hết, không phải ông chồng cũng xem đó là quý giá mà trân quý. Bạn phải nhìn rõ rằng ngay cả khi bạn không tiếc vất vả hy sinh, bỏ bê chính mình thì trong mắt chồng bạn cũng sẽ có lúc không hề có “giá” bằng cô nàng chân dài xinh đẹp chưa từng biết tận tụy vì chồng bạn.

Đàn bà khôn luôn khiến mình ‘đắt giá’ trong mắt chồng - Ảnh 3
Đàn bà, tôi mong chúng ta hãy biết xác định đúng giá trị của chính mình - Ảnh minh họa: Internet

Và tôi cũng mong đàn ông đừng chỉ nghĩ vì sao người đàn bà của mình lại có lúc vì ham vật chất, yêu đương mới lạ mà bỏ mình đi. Hãy nghĩ liệu mình đã cho cô ấy đủ yêu thương, đủ tiền bạc để yên bình, đủ để cô ấy thấy xứng đáng với những gì mình hy sinh và tận tụy chưa? Hay vì mình chỉ xem cô ấy là vợ chẳng còn đắt giá mà bỏ bê, để một kẻ khác xem cô ấy là bà hoàng mà thương yêu cưng nựng. Cô ấy bỏ đi, chỉ vì bạn không đủ giỏi giang để chi trả cho ngần ấy thanh xuân hy sinh và tận tụy của cô ấy, chỉ vậy thôi.

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