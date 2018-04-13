Có không ít lý do khiến đàn ông ngoại tình bỏ rơi vợ con. Đàn ông có gia đình đều là những người đã trưởng thành và có ý thức. Vì vậy, không phải người đàn ông nào cũng dễ dàng ngoại tình, bội bạc vợ con vì nhân tình. Thay vào đó, đàn ông dễ lầm đường vì những cám dỗ mới mẻ, vì nhân tình mang đến cho họ cảm giác mà vợ không làm được.

Bị chồng phản bội là cảm giác đáng sợ và khủng khiếp nhất với mọi đàn bà. Đáng tiếc, đây là điều có khi ta buộc phải đối mặt, dù là muốn hay không. Nhiều phụ nữ không chịu nổi cảm giác này mà hùng hổ đánh ghen, làm ầm ĩ làm mất mặt chồng. Có người lại trách móc, cãi vã không dứt với chồng. Nhưng liệu đây có phải là cách giải quyết tốt nhất? Không, hoàn toàn không. Vì khi ấy, nhân tình không sợ, chồng chẳng thấy có lỗi, cũng chỉ có phụ nữ tự chuốc lấy đau lòng. Phụ nữ có chồng ngoại tình , chỉ cần làm 5 điều này cho mình và con là đủ!

Khi bạn biết được lý do chồng ngoại tình và mong muốn của chồng, bạn sẽ có nền tảng để đưa ra quyết định của riêng mình, chứ không chỉ bỏ qua và làm theo những gì chồng muốn. Nếu anh ấy nói mình ngoại tình một phần do bạn, thì bạn nên xem xét lại bản thân, mình đã làm sai, hay chưa làm gì đủ cho gia đình?

Bạn nên tìm hiểu rõ ràng đâu là nguyên nhân khiến chồng ngoại tình và nói chuyện thẳng thắn với chồng. Hãy thử hỏi anh ấy mong muốn điều gì, còn thấy thiếu gì trong cuộc hôn nhân của hai người.

Quan trọng hơn hết là hãy tự hỏi chính mình, tình cảm của bạn còn lại bao nhiêu, bạn còn muốn ở cùng người chồng thế này không? Bạn hãy suy nghĩ về cách cư xử của chồng với mình bao lâu nay, về những sai lầm anh ấy đã từng mắc phải. Liệu bạn có thể tha thứ và đủ kiên nhẫn để vun đắp cùng anh ấy sau này?

Bạn nên xác định, chồng vẫn thương vợ con, nhưng chỉ vì phút xao nhãng mà lạc đường, hay là anh ấy bị dụ dỗ mê hoặc… Hãy thử đo lường lỗi lầm của chồng và xem xét liệu anh ấy có thật sự hối hận và muốn quay về với vợ con không. Hãy thử xem một lần thứ tha này của bạn có đáng không, có khiến chồng không dám tái phạm nữa không?

Bạn nên xác định, chồng vẫn thương vợ con, nhưng chỉ vì phút xao nhãng mà lạc đường, hay là anh ấy bị dụ dỗ mê hoặc - Ảnh minh họa: Internet

Nhưng nếu chồng đã từng ngoại tình và đã được bạn tha thứ thì đây là lúc bạn nên có quyết định rõ ràng. Đàn ông ngoại tình một lần, có thể là do lầm lỗi, nhưng nhiều lần thì lại là bản chất khó đổi.

Quan sát thái độ, cư xử của chồng

Khi bị phát hiện, chồng bạn có thái độ hối hận và dứt khoát với nhân tình không? Anh ấy có dành nhiều thời gian và chăm chút vợ con để bù đắp không? Anh ấy có khiến bạn cảm thấy sự chân thành chưa? Đây đều là biểu hiện chồng thật tâm muốn quay về với gia đình. Với đàn ông biết suy nghĩ, họ có thể lỡ say mê mới mẻ phút chốc, nhưng chắc chắn gia đình vẫn là điều quý giá nhất.

Khi bị phát hiện, chồng bạn có thái độ hối hận và dứt khoát với nhân tình không? - Ảnh minh họa: Internet

Cùng con đi du lịch

Bạn nên cần thời gian để bình tĩnh và suy nghĩ cẩn thận để đưa ra quyết định. Hãy dành thời gian lúc này để cùng con đi du lịch (hoặc đi một mình). Hãy để bạn và chồng có khoảng không riêng để suy nghĩ về cuộc hôn nhân của hai người. Thật sự, đích đến của hôn nhân không phải là một vợ một chồng và những đứa con, mà là hạnh phúc và thoải mái nhất. Vì vậy, nếu đã mỏi mệt quá rồi thì đừng cố để sống cùng chồng vì con cái hay mặt mày gia đình dòng họ, hãy can đảm kết thúc cho mình một khởi đầu mới!