5 sự khác biệt giữa VỢ và BỒ khiến đàn ông ‘tỉnh mộng’

Ngày xưa mình yêu nhau giản dị đến khó tin. Anh cứ chở em trên chiếc xe máy cũ rích, hẹn hò cũng chỉ mấy chục lẻ chẳng có nhiều. Em cứ nói, thôi mình cứ đèo nhau hóng gió rồi về, tốn tiền. Cưới rồi, vợ chồng đi làm chưa được gì, mỗi tháng cũng chỉ 6 7 triệu nuôi con. Em lại nói, thôi mình cố để dành tiền, có ngày khó cực mới có lúc đủ đầy.

Còn lúc đó, em và con vẫn ở nhà mình, đợi cơm anh thật lâu…

Giờ vợ chồng mình dư dả bạc tiền. Anh lên ô tô, xuống xe sang trọng, người nức mùi nước hoa…cũng là lúc cô ấy đến. Cô ấy rực rỡ tuổi trẻ, cô ấy nóng bỏng tươi mới. 2 người cũng đi với nhau trên phố, rẽ vào nhà hàng xa hoa, tiền chi phải bạc triệu. Cô ấy nói, ăn đây chẳng ngon, mình đi quán khác sang hơn anh nhé. Anh cũng cười, cũng chiều chuộng.

Còn lúc đó, em và con vẫn ở nhà mình, đợi cơm anh thật lâu… - Ảnh minh họa: Internet

2. Vợ đầu bù tóc rối – Bồ thơm tho, mướt mà

Sinh xong, em cột sơ sài mái tóc dài lên cao, cũng chỉ để chăm con cho dễ, làm việc nhà cho tiện. Rồi em thấy mình trong gương cũ kỹ quá, thế là lại ra quán cắt lại đôi chút, nhuộm một màu mới. Anh về nhà, liếc qua em một cái rồi cũng chỉ nói được một câu: “Có cơm chưa?” Anh không biết em làm tóc mới. Đến lúc con quấy con khóc, nắm tóc em rối tung, thế là…em lại cột lên!

Sáng đến công ty, anh thấy cô ấy mặc chiếc áo hai dây mát mẻ, tóc ngang vai thơm phức mùi dầu gội, anh lại nhìn yêu chiều: “Em mặc đồ hôm nay xinh hẳn!”. Cô ấy tự hào cười nhẹ nhàng: “Em còn chiếc đầm đen tuyền kia xinh hơn, tối nay mình đi chơi nhé!”

Tối ấy, anh về muộn lắm…

Tối ấy, anh về muộn lắm… - Ảnh minh họa: Internet

3. Vợ không đòi hỏi – bồ đòi quà sang

Chắc cũng mấy năm rồi em không còn thấy hoa anh tặng ngày sinh nhật vợ. Em tự cười mình, vì cũng chính em từng nói mua hoa làm gì, tốn tiền, em chỉ cần sinh nhật anh nhớ đến, anh chúc em thật dịu dàng. Còn giờ, bao năm rồi em cũng chỉ ước, gia đình mình cứ hạnh phúc bên nhau, con cái ngoan ngoãn giỏi giang, mình có tiền chữa bệnh cho mẹ anh, còn để dành chút tiền cho con có của sau này.

Ngày sinh nhật cô ấy, một nhà hàng sang trọng được anh đặt trước. Cô ấy còn nhắn tin nói: “Anh ơi cái gì anh cũng mua cho em rồi, em chỉ thiếu tiền thôi!”

Anh không biết, tin nhắn đó em đã đọc được.

4. Vợ cằn nhằn, khô khan – Bồ dịu dàng nũng nịu

Anh bị đau bao tử dai dẳng. Em hay nhắc anh hạn chế rượu bia, đừng thức khuya, vậy mà anh chẳng khi nào nghe. Có hôm anh đi nhậu say bí tỉ, nôn đến tận mấy tiếng, đau bụng cả đêm, cũng chỉ em bên anh, chỉ em dọn dẹp. Em lo lắng lại trách anh, anh khó chịu, vậy là lớn tiếng với nhau…

Anh đến nhà cô ấy. Rượu bày sẵn trên bàn, cô ấy thỏ thẻ: “Để em khiến anh hết muộn phiền buồn bực”.

Đêm đó, anh cũng không về nhà…

Anh đến nhà cô ấy. Rượu bày sẵn trên bàn, cô ấy thỏ thẻ: “Để em khiến anh hết muộn phiền buồn bức” - Ảnh minh họa: Internet

5. Vợ là trách nhiệm – bồ là tự do

Lần đó, trước khi ngủ, em nhắc anh: “Bên ngoại sắp có giỗ bà, cuối tuần mình về quê!”. Vậy mà anh cũng chẳng nhớ. Hôm sau, em phải chạy cho kịp đến chỗ khách hẹn, nhờ anh đưa con đi học. Tối về, con quấy khóc đòi bố, anh khó chịu: “Làm cả ngày mệt phờ người, về nhà cũng không yên!”.

Còn anh chỉ thích bên cô ấy, dù là đi đâu, làm gì. Hai người có thể đến nơi mình thích, làm điều mình muốn… không trách nhiệm không nghĩa vụ. Với anh, đó là tự do. Anh trách vợ không hồn nhiên thoải mái như cô ấy. Vợ gì chỉ biết cáu có than phiền, thế thì mỏi mệt quá anh mới phải ngoại tình đấy thôi!