Đàn bà khôn: 3 câu không bao giờ hỏi, 4 lời chẳng cần nói và 6 điều phải giữ chặt

Phụ nữ yêu 25/09/2020 05:14

Người phụ nữ khôn ngoan sẽ luôn nhớ 3 câu không bao giờ hỏi, 4 lời chẳng cần nói và 6 điều phải giữ chặt trong đời.

Người phụ nữ khôn ngoan có quy tắc nắm giữ hạnh phúc của riêng mình.

3 câu không bao giờ hỏi

Những việc không liên quan đến mình thì đừng bao giờ hỏi. Tố chất đáng khen ngợi của con người là ham học hỏi nhưng quá tò mò, hiếu kỳ sẽ dễ mang rắc rối, phiền phức đến cho bản thân. Cuộc đời này mỗi người tự lo cho mình đã khó, cần gì phải ôm thêm rắc rối, chuyện của thiên hạ vào người?

Đừng hỏi về chuyện tương lai, bởi chẳng ai chắc chắn về nó. Không nói trước bước không qua, không khoa trương về những gì chưa xảy ra là cách để bảo vệ bản thân và người xung quanh. Không nói lời thiếu tự tin về tương lai chưa tới, sẽ khiến bản thân trở nên kém cỏi trong mắt người khác.

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Không nói lời thiếu tự tin về tương lai chưa tới, sẽ khiến bản thân trở nên kém cỏi trong mắt người khác - Ảnh minh họa: Internet

Chưa có quyền được biết thì không nên cố gắng truy hỏi. Con người sống ở đời, có những chuyện không nên biết sẽ tốt hơn, biết rồi lại dễ tổn thương bản thân. Có những việc trắng đen mập mờ, không thể phân định đúng sai. Có những chuyện đến đúng lúc bạn ắt sẽ có câu trả lời. Đừng cố biết, sống bình thản với hiện tại.

4 lời không nên nói

Lời vô nghĩa

Lời vô nghĩa nói ra chỉ tạo rắc rối cho bản thân. Những lời thừa thãi không làm hại mình thì cũng ảnh hưởng xấu tới người khác. Trước khi mở miệng, nghĩ nhiều hơn một lần.

Lời dối gian

Một lời nói dối thốt ra chỉ có lợi một lúc nhưng nếu bị phát hiện bạn sẽ mất nhiều hơn. Không chỉ là lòng tin của người khác, mà đôi khi còn gây hại cho bản thân.

Lời khoe khoang

Thói khoe khoang thường tự gây họa cho bản thân. Có những việc càng khoe càng dễ nhận lấy hậu quả khó lường, thậm chí còn liên lụy đến người thân.

Tiếng thật lòng

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Kỳ thực, người đàn bà thông minh không bao giờ có gì nói đó - Ảnh minh họa: Internet

Kỳ thực, người đàn bà thông minh không bao giờ có gì nói đó. Có những bí mật chỉ nên giữ trong lòng. Bởi lòng người nông sâu khó lường, phải biết cách bảo vệ bản thân thật tốt.

6 điều phải giữ

Sức khỏe

Sức khỏe là tài sản quý giá của con người. Phụ nữ có sức khỏe dẻo dai thì dung mạo cũng sáng rỡ, đầy sức sống. Phụ nữ có sức khỏe tốt thì có thể theo đuổi sự nghiệp, có thời gian làm đẹp, tận hưởng cuộc sống.

Phẩm hạnh

Phụ nữ sống nhất định phải giữ phẩm giá để ngẩng cao đầu kiêu hãnh. Phụ nữ sinh ra hãy cố gắng trở thành đóa sen thơm ngát, dù có đứng trong bùn lầy vẫn toát hương thơm thu hút.

Hành vi và lời nói

Người phụ nữ khôn ngoan luôn biết giữ chừng mực trong lời nói và hành động. Phụ nữ nói ra một lời không hay liền trở nên thấp kém. Phụ nữ làm một hành động khó coi liền bị đánh giá thấp hèn. Người đàn bà thông minh luôn biết kiểm soát lời nói, hành vi của mình cẩn thận.

Gia đình

Đích đến của phụ nữ là hạnh phúc gia đình. Đó là nơi cho phụ nữ niềm tin, hạnh phúc và động lực trong cuộc sống.

Tình bạn

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Người bạn ở bên bạn khi khó khăn, trắc trở thì càng đáng trân quý, giữ gìn - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ càng lớn tuổi sẽ càng nhận ra bạn bè theo năm tháng cũng ít đi. Bạn bè càng ở bên bạn qua năm tháng thì càng quý giá. Người bạn ở bên bạn khi khó khăn, trắc trở thì càng đáng trân quý, giữ gìn.

Làm việc thiện

Phụ nữ đẹp từ tâm hồn hướng thiện. Phụ nữ càng tích nhiều phúc đức thì không chỉ lợi cho thân mà còn tốt cho con cháu sau này. Làm việc thiện không phải là việc tốn quá nhiều công sức, chỉ cần làm việc đơn giản, sống không thẹn với lòng, giúp người cần mình khi khó khăn là được.

9 nguyên tắc vàng làm nên số mệnh của người phụ nữ thông minh

9 nguyên tắc vàng làm nên số mệnh của người phụ nữ thông minh

Phụ nữ dại khờ dễ chuốc khổ đau, phụ nữ khôn ngoan giữ được bình yên. Nhưng người phụ nữ thông minh nào cũng từng dại khờ. Vận mệnh xoay chuyển là do mình.

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Từ khóa:   đàn bà khôn đàn bà thông minh hạnh phúc gia đình

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