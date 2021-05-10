Đàn bà "cũ" có điều gì hấp dẫn mà trai tân mê mệt đến vậy, hóa ra lý do thật bất ngờ!

Đây chính là điều mà những cô gái trẻ cực thiếu. Với những người phụ nữ từng trải, đương nhiên họ đã từng tiếp xúc và “đi qua” ít nhất vài ba người đàn ông trong đời. Với những cuộc tình hay cuộc hôn nhân đã qua, họ đúc kết cho mình những bài học đắt giá, phải trả giá bằng bao nhiêu nước mắt, dằn vặt, đau khổ… Họ thấu hiểu đàn ông cần gì, thiếu gì và đương nhiên sẽ bù đắp được những thiếu hụt đó.

Chỉ cần một cái liếc mắt họ cũng có thể biết người đàn ông đó muốn gì. Trong khi người đàn ông còn ngu ngơ chưa biết bày tỏ như thế nào thì họ đã biết cách phải làm thế nào để chiều chuộng chàng rồi.

Trong tình yêu giận hờn, ghen tuông là điều bình thường. Nhưng sự ghen tuông vô cớ quá thường xuyên lại trở thành phiền phức cho cánh đàn ông. Những cô gái trẻ thường mắc lỗi này. Hơi một chút lại hờn dỗi, giận hờn khiến cả hai càng mệt mỏi. Trong khi đó, phụ nữ từng trải ít khi nào thể hiện cơn giận hờn với đàn ông. Họ biết cách tiết chế cảm xúc sao cho đúng, biết khéo léo giấu đi những ca than không cần thiết, cho đi những lời khen dễ lọt tai. Họ không bao giờ nổi cáu mà luôn biết phân tích đúng sai, thấu tình đạt lý và dẫn dắt đối phương đi đúng hướng.

Họ biết cách tiết chế cảm xúc sao cho đúng, biết khéo léo giấu đi những ca than không cần thiết, cho đi những lời khen dễ lọt tai - Ảnh: Internet

Độc lập và có khí chất

Phụ nữ từng trải đã đi qua nhiều mất mát. Họ cũng đủ tổn thương để có thể đứng vững trên đôi chân của mình mà không cần dựa dẫm vào bất cứ ai. Họ độc lập cả về tài chính lẫn tình cảm của mình. Họ ít khoe khoang và ít chia sẻ về câu chuyện của mình. Họ càng bí ẩn lại càng cuốn hút đàn ông. Nhất lại là những chàng trai trẻ.

Phụ nữ từng trải có thể không còn làn da căng mịn, đôi mắt sáng trong nhưng thay vào đó là khí chất ung dung, tự do tự tại - Ảnh: Internet

Phụ nữ từng trải có thể không còn làn da căng mịn, đôi mắt sáng trong nhưng thay vào đó là khí chất ung dung, tự do tự tại, họ không coi ai là tất cả, không phụ thuộc cảm xúc vào người khác, càng không khóc lóc ỉ ôi tỏ vẻ đáng thương. Họ biết tự tạo niềm vui cho riêng mình, mỉm cười và tự tin trong mọi hoàn cảnh. Ở họ thể hiện sự mặn mà và duyên dáng mà các cô gái trẻ không thể nào có được.

Nếu như những cô gái trẻ khiến đàn ông phải ngoái nhìn vì vẻ trẻ trung xinh đẹp thì những người phụ nữ từng trải lại hớp hồn những anh trai trẻ bằng sự mặn mà duyên dáng vốn có của mình.