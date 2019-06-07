Đàn bà có khí chất, tự khắc đàn ông bị quyến rũ và muốn theo đuổi cả đời

Đàn bà khí chất không tỏ ra mình yếu đuối để được yêu chiều, chở che. Họ khiêm nhường trước mọi biến động trong cuộc sống, yên lặng quan sát, từ tốn ngắm nhìn và cũng bình thản để giải quyết.

Đàn ông có thể say mê phụ nữ đẹp, bằng lòng cung phụng để có được cái đẹp. Nhưng đàn ông không phải là những kẻ chỉ biết ngắm là đủ, cũng như phụ nữ chỉ đẹp không thì không đủ với đàn ông. Đàn ông mê phụ nữ đẹp, nhưng sẽ bị quyến rũ và chủ động chinh phục một người đàn bà có khí chất.

Đàn bà khí chất không dễ bị đàn ông dụ dỗ bằng lời mật ngọt. Họ quá tỉnh táo để biết đâu là chân thành, đâu là dụ hoặc. Họ không dễ bị chinh phục, bởi một thế giới nội tâm có chiều sâu, đầy khám phá và giá trị cần một người tìm kiếm và có khả năng chiêm ngưỡng.

Đàn bà khí chất không giàu có nhưng vẫn sang. Nét sang trong thần thái không bị hào nhoáng mua chuộc, không đắm chìm trong hư vọng. Nét sang trong tĩnh lặng, yên bình, biết mình muốn gì, cần gì và phải làm gì.

Đàn bà khí chất không có dung mạo trời sinh, nhưng họ biết làm mình đẹp. Cái đẹp của họ nằm ở việc họ biết bản thân đẹp ở đâu, chưa đẹp chỗ nào và có thể làm gì để đẹp hơn. Bởi thế, đàn bà khí chất tự tin vào vẻ đẹp riêng của mình, không bị pha trộn, không giống bất cứ ai.

Khi yêu, đàn bà khí chất luôn chủ động yêu bản thân họ trước. Họ không phó mặc nghĩa vụ đó cho bất kỳ người đàn ông nào. Vì họ đủ trải nghiệm để nhận ra không ai có thể yêu ai bằng bản thân họ. Cũng không ai có thể làm chủ cuộc đời họ ngoài chính họ. Đàn bà khí chất luôn đặt bản thân và cuộc sống của mình lên trên bất kì người đàn ông nào.

Đàn bà khí chất luôn chủ động yêu bản thân họ trước - Ảnh minh họa: Internet

Nhưng cũng vì cách sống đó, đàn ông mới bị thu hút bởi đàn bà khí chất. Đàn ông thích chinh phục, thích là vua trong vương quốc phụ nữ. Đàn ông muốn phụ nữ xem họ là nhất, xem họ là tất cả. Đàn bà khí chất ắt cũng có cách cho họ có chút ít cảm giác thỏa mãn đó, nhưng luôn thiếu, luôn không đủ. Họ cho đàn ông cảm giác càng muốn có và giữ họ nhiều hơn. Đàn ông khi ấy say mê chính là say mê cảm giác chinh phục.

Đàn ông càng khôn ngoan càng muốn chọn một người đàn bà có khí chất từ nội hàm, không phụ thuộc vẻ đẹp hình thức. Đàn ông càng giàu có càng cần một người đàn bà có khí chất đi cùng. Họ muốn được tự hào bởi người đàn bà có sự tinh tế, mềm mỏng khi cần, xinh đẹp đúng lúc đúng nơi.

Đàn ông càng khôn ngoan càng muốn chọn một người phụ nữ có khí chất từ nội hàm, không phụ thuộc vẻ đẹp hình thức - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà khí chất căn bản là một người phụ nữ biết điều, độc lập và tự ấn định giá trị của mình. Họ hiểu cuộc sống này không điều gì dễ dàng có được nếu bản thân không cố gắng và nỗ lực. Nếu bạn muốn được yêu chân thành, tử tế, bạn phải biết mình muốn gì. Nếu bạn muốn gặp một người giàu có, có địa vị, bạn phải có tư chất và vị thế tương đồng. Phụ nữ ở đời không có quá nhiều ưu ái, nên nhất định phải tự giành lấy thứ có thể có được.

Đàn bà khí chất không là nữ hoàng ngồi đợi đàn ông đến. Họ là một nữ hoàng bận rộn trong vương quốc của mình để một ngày hoàng đế tự khắc đến tìm họ.