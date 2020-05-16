Đàn bà 50 gửi phụ nữ 30: Cố giữ những thứ dư thừa này, cuộc đời bạn sẽ thiếu thốn

Phụ nữ yêu 16/05/2020 05:27

Đây là lời của đàn bà 50 gửi đến phụ nữ 30. Chỉ khi giữ đủ những thứ quan trọng, không thừa để nặng lòng, không thiếu mà ngược xuôi kiếm tìm, phụ nữ hạnh phúc mới dễ dàng hơn.

Một người phụ nữ hạnh phúc không giữ những thứ dư thừa, vì sẽ làm bản thân thiếu thốn những điều quan trọng khác.

Chuyện cũ

Trong cuộc đời này, mỗi giây mỗi phút trôi qua, chúng ta đều có tiếc nuối. Có những chuyện rất nhỏ, cũng có những việc rất lớn. Một giây qua đi cũng là quá khứ của một giây kế tiếp. Nhưng quá khứ luôn ở lại phía sau chúng ta, cái bạn giữ lại chỉ là cảm xúc nuối tiếc vì đã không làm tốt hơn, đã để lại những hậu quả khó quên.

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Phụ nữ sống không quên được chuyện cũ, sẽ tự cắt giảm đi cơ hội hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

Sống không có quá khứ là một điều đáng sợ. Nhưng sống mà luôn nhớ về quá khứ cũng là sống thất bại. Vì giữ quá nhiều chuyện cũ, bạn không còn tâm trí, tình cảm cho những chuyện mới mẻ. Chuyện cũ là những gì dư thừa, chỉ để học hỏi, nhìn về, chứ không phải để giữ, để sống với nó.

Phụ nữ mang quá nhiều chuyện cũ sẽ thiếu thốn lòng tin vào hiện tại và tương lai. Phụ nữ sống không quên được chuyện cũ, sẽ tự cắt giảm đi cơ hội hạnh phúc.

Bận tâm, lo nghĩ chuyện tương lai

Dù bạn có chuẩn bị chu đáo, phỏng đoán những rủi ro cẩn thận thế nào thì chuyện tương lai cũng chưa chắc như bạn nghĩ. Người tính không bằng trời tính, con người quá bận tâm đến tương lai sẽ không đủ thời gian và tâm sức cho hiện tại.

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Hãy sống hạnh phúc cho hiện tại - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ luôn là người lo nghĩ, vì họ sợ cảm giác bất an, không chắc chắn. Nhưng nếu lo lắng cho chuyện bạn không tính trước được cũng chẳng có lợi ích gì. Thay vì vậy, hãy sống hạnh phúc cho hiện tại. Tương lai không do bạn quyết, nhưng nếu hiện tại đủ tốt đủ bứt phá sẽ đem đến một tương lai hoàn toàn khác.

Lời khen chê của người khác

Phụ nữ khi 30 có lẽ vẫn bị ảnh hưởng đến lời khen chê của người khác về bản thân mình. Sự để tâm này sẽ vẫn còn theo phụ nữ đến 40, 50 tuổi nếu bản thân bạn không nhận ra đây là một điều dư thừa.

Quá để tâm tâm đến ý kiến của người khác, phụ nữ sẽ thiếu niềm tin vào bản thân. Cuộc sống của bạn gò bó, tù túng không phải vì người khác chê bai, soi mói bạn nhiều, mà là vì bạn đánh mất lòng tin vào chính mình. Bạn sẽ tự đeo lên người mong muốn, ý kiến của người khác, thậm chí là sống theo cách người khác muốn. Một cuộc sống như thế không chỉ thiếu tự do mà còn thiếu cả hạnh phúc.

Chuyện thị phi

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Phụ nữ chỉ hạnh phúc khi dù đứng trong tâm bão thị phi, vẫn điềm nhiên như chẳng có chuyện gì - Ảnh minh họa: Internet

Một người phụ nữ hạnh phúc không hẳn là luôn được người khác yêu mến, không dính dáng thị phi. Phụ nữ chỉ hạnh phúc khi dù đứng trong tâm bão thị phi, vẫn điềm nhiên như chẳng có chuyện gì. Bản chất của thị phi không thể giết chết một con người, cách bạn nhìn nhận, đối mặt với nó mới quyết định tất cả.

Chuyện thị phi trong thiên hạ, đàn bà hạnh phúc không bao giờ mang về nhà. Đó là cách để bảo vệ bản thân và cả người thân. Chuyện thị phi người khác dựng lên xoay quanh bạn cũng đừng để tâm đến. Chúng chỉ là những bức tường ngăn cản những kẻ yếu đuối, thiếu lòng tin vào bản thân. Nếu bạn tin vào giá trị và cách sống của mình, không thứ thị phi nào có thể hại được bạn.

Có những điều chỉ khi đến 50, 60 tuổi bạn mới có thể nhận ra. Sống không cần dư những điều không cần thiết, chỉ cần đủ những gì quan trọng, có như thế phụ nữ mới giữ được yên bình cho mình và gia đình.

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