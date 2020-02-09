Đàn bà 40 không cần hơn thua với ai, chỉ cần nhuần nhuyễn 3 điều cốt yếu này

Phụ nữ 30 giỏi bay nhảy, kiếm tiền và… yêu đương. Còn phụ nữ 40 chỉ cần giỏi 3 điều quan trọng này thì bình yên an ngự, may mắn tự đến.

Khi phụ nữ 40, đừng giỏi tham vọng, hơn thua. Chỉ cần giỏi những điều cốt yếu này, phụ nữ mới giữ được bình yên trong tâm hồn. Giỏi cân bằng cảm xúc Ở độ tuổi 20, bạn khó giữ cảm xúc của mình bởi vì người khác. Đến 30 tuổi, bạn vẫn có những lúc bất cẩn tức giận vì những điều không đáng. Nhưng khi đã 40, bạn nhất định phải tập giữ vững tinh thần, cân bằng cảm xúc.

Điều quan trọng nhất với tuổi 40 là sự bình ổn trong cảm xúc - Ảnh minh họa: Internet Điều quan trọng nhất với tuổi 40 là sự bình ổn trong cảm xúc. Nếu có thể ổn định với cảm xúc của mình, bạn sẽ giữ được thần thái điềm đạm trước mọi chuyện xảy ra. Tâm thế đối mặt sẽ quyết định quá trình và kết quả. Phụ nữ 20 vô tư với những điều mới mẻ, phụ nữ 30 vô tư với những gì đạt được. Còn khi đàn bà 40 thì hãy vô tư với những gì khiến mình không hài lòng. Tức giận không làm bạn thoải mái hơn. Hơn thua không cho bạn nhiều hơn. Khoe khoang cũng không giúp bạn giá trị hơn. Cốt yếu là bình thản với sự đời, giá trị của bạn sẽ tự tỏa sáng. Giỏi chiều chuộng bản thân Ở những năm tháng tuổi trẻ, bạn có thể từng “ngược đãi” bản thân để chạy theo công việc, tình yêu hay tiền bạc. Nhưng khi đã 40, hãy hiểu người bạn phải yêu chiều nhiều nhất là bản thân. Quan trọng nhất là giữ gìn sức khỏe và nhan sắc cho chính mình. Vì chỉ cần bạn vui vẻ, không bệnh tật ưu phiền thì sẽ không làm phiền đến ai.

Khi 20, 30 bạn muốn lấy lòng người khác, nhưng khi 40 hãy học cách chiều chuộng bản thân - Ảnh minh họa: Internet Khi 20, 30 bạn muốn lấy lòng người khác, nhưng khi 40 hãy học cách chiều chuộng bản thân. Thích ăn gì, làm gì, gặp ai, cũng hãy làm khi có thể. Suy nghĩ tích cực, làm đẹp và không ngừng tìm kiếm xem bản thân muốn gì, đó là cách giúp đàn bà hạnh phúc ở tuổi 40. Giỏi tìm niềm vui, bình yên Tuổi trẻ luôn có nhiều vất vả, thậm chí là khổ tâm. Bạn buộc phải dồn hết tâm sức bước qua một tuổi trẻ nhiều chông gai, để có một tuổi trung niên nhẹ nhàng hơn. Vì thế, hãy hiểu bản thân đã cực khổ, đừng hà tiện, đừng tự làm khổ mình thêm. Hãy học cách tìm niềm vui và bình yên cho chính mình. Bạn có thể lặp lại những thói quen mà lúc trẻ đã không có nhiều thời gian để làm. Đọc sách, tập thể dục, gặp gỡ bạn bè, hay làm đẹp. Đừng ngại tuổi 40 mà không để mình “trẻ” lại lần nữa với những sở thích cũ. Phụ nữ 40 càng vui vẻ thì sẽ càng tươi trẻ hơn. Bình yên với phụ nữ 40 chính là gia đình, con cái, cuộc sống đơn giản mà nhẹ nhàng - Ảnh minh họa: Internet Bình yên với phụ nữ 40 chính là gia đình, con cái, cuộc sống đơn giản mà nhẹ nhàng. Chăm sóc chồng con, người thân cũng có thể là một thú vui khiến tâm hồn bạn thư thái hơn. Không còn quá nhiều gánh nặng khi con cái dần lớn lên, chồng cũng thấu hiểu bạn hơn. Không nên sống quá nhiều vì gia đình, nhưng có thể xem việc chăm chút cho mái nhà của mình là một niềm vui nhẹ nhàng. Phụ nữ tuổi 40 nếu có thể giỏi những điều này thì sẽ ngày càng trẻ đẹp, mà lòng thì bình yên nhẹ nhàng hơn bất kì ai.

Đàn ông thừa nhận 5 điều tạo nên sức hút khó cưỡng của phụ nữ 40 “Đẳng cấp” của phụ nữ 40 không nằm ở dung mạo bề ngoài, mà là từ sự thú vị bên trong. Đàn ông thừa nhận ở đàn bà 40 luôn có sức hấp dẫn từ 5 điều này.

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