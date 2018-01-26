Cứ 10 người đàn ông thì hết 9 người khao khát được nghe những câu nói này từ vợ

Đàn ông rất thích đón nhận những cử chỉ và câu nói ngọt ngào từ vợ. Dù tức giận, nóng nảy đến mấy, khi nghe được một câu nói dịu dàng của vợ, tâm trạng bực dọc của họ sẽ tan biến ngay. Vì vậy, vợ khôn ngoan hãy dành cho anh ấy những lời nói dịu dàng, ngọt ngào nhất.

Đàn ông luôn là trụ cột, là người quyết định những việc quan trọng trong gia đình. Họ luôn có lòng tự trọng cao và muốn dành cho vợ con những điều tốt đẹp nhất. Khi chồng làm tốt, bạn hãy dành cho anh ấy những lời khen như: “Anh làm tốt lắm, em luôn tự hào về anh” hay “Anh luôn là người trụ cột xuất sắc của gia đình”. Đó là những câu nói mà đàn ông thường rất muốn nghe được từ vợ của mình. Họ sẽ có thêm động lực để tiếp tục thực hiện tốt trách nhiệm làm chồng của mình.

Đây là câu nói "đốn tim" rất nhiều đàn ông. Bạn hãy nói câu này thường xuyên để "giữ lửa" hôn nhân. Nếu anh thường xuyên đi công tác hay vì lý do gì đó mà cả hai phải sống xa nhau, đây là cách để nhắc nhở anh ấy sự tồn tại của bạn. Điều này sẽ khiến anh ấy xao xuyến và yêu say đắm bạn suốt đời.

“Em cảm thấy vô cùng thoải mái và an toàn khi ở bên anh”

Trong tình yêu, cảm giác thoải mái và an toàn khi ở bên nhau là điều quan trọng nhất. Điều này cũng phần nào khẳng định vai trò và giá trị của anh ấy trong lòng vợ. Tuy đã là vợ chồng nhưng bạn cũng đừng ngại bộc lộ những cảm xúc của mình. Hãy thể hiện tình cảm của mình một cách chân thành nhất để đối phương cảm nhận được.

“Em và con luôn cần có anh”

Câu nói này thể hiện rõ rệt nhất vai trò của anh ấy trong lòng vợ. Đàn ông rất thích người khác khẳng định và công nhận giá trị của mình. Bạn đừng tiếc những câu nói khích lệ, động viên chồng. Nếu nghe được câu này, anh ấy sẽ sẵn sàng hy sinh tất cả để tạo cho bạn cuộc sống hạnh phúc và sung túc hơn. Anh ấy sẽ nỗ lực phấn đấu từng ngày để cuộc sống hôn nhân ngày càng bền chặt hơn.

“Em tin tưởng anh, anh chưa bao giờ làm em thất vọng”

Đàn ông luôn phải lo toan, điều họ cần nhất là sự tin tưởng của người vợ. Bạn đừng quá đa nghi, hãy dành cho chồng niềm tin. Điều khiến đàn ông mệt mỏi là mọi việc làm của mình đều bị vợ nghi ngờ. Niềm tin trong hôn nhân rất quan trọng, việc hoài nghi chồng chỉ khiến bạn mệt mỏi và tạo nhiều áp lực hơn cho anh ấy. Cuộc sống này không ai hoàn hảo cả. Khi chồng sai lầm, bạn hãy cùng anh ấy giải quyết và vượt qua khó khăn. Điều duy nhất mà anh ấy khao khát được nghe chính là “Em tin anh”.

“Việc này em sai rồi, anh là người đúng”

Nhiều người thường nghĩ một khi nhận sai tức là kẻ thua cuộc. Thế nhưng đã là vợ chồng thì không cần phân định ai đúng ai sai. Khi xảy ra mâu thuẫn, điều quan trọng nhất là ai đứng ra nhận lỗi và hòa giải cuộc xung đột này. Đừng hơn thua nhau vì những điều không đáng, kẻo lại đánh mất hạnh phúc của mình.