Có phải phụ nữ có chồng không nên theo đuổi sự nghiệp?

Nếu bạn lựa chọn tình yêu và chấp nhận kết hôn với người đàn ông của mình, từ bỏ sự nghiệp bạn có gia đình, có chồng, có con - đây là điều mà phụ nữ nào cũng mong muốn. Tuy nhiên bạn sẽ mất rất nhiều thứ: công việc, thu nhập, chỗ đứng trong xã hội, chấp nhận sự dèm pha của nhiều người với các thể loại kiểu như “thất nghiệp”, “ăn bám chồng”... Liệu lúc đấy bạn có nghĩ mình đủ mạnh mẽ để không khóc, không than vãn cuộc đời, không có lúc cáu gắt với chồng, với con?

Trong xã hội hiện nay để có được một công việc ổn định, một chỗ đứng không phải là điều dễ dàng gì. Vì vậy khi có được chỗ đứng, chúng ta luôn phấn đấu hết mình, cống hiến để khẳng định vị trí cũng như khả năng của bản thân. Thế nhưng nhiều phụ nữ hiện nay lại băn khoăn không biết nên chọn gia đình hay sự nghiệp – hai yếu tố quan trọng mà bất cứ người phụ nữ nào cũng mong có được, nhất là trong xã hội hiện đại ngày nay.

Hơn thế nữa khi làm dâu, cuộc sống mẹ chồng - nàng dâu không mấy suôn sẻ, thậm chí xảy ra xích mích, tranh cãi sẽ khiến hầu hết chị em cảm thấy buồn bực, ức chế. Để rồi lúc này bạn chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi cảnh "thất nghiệp", có một công việc để ổn định cuộc sống cho riêng mình.

Từ bỏ sự nghiệp tức là từ bỏ sự thăng tiến trong công việc, từ bỏ những tháng đời “độc thân” để trở thành vợ, thành mẹ. Chắc chắn điều này sẽ khiến chúng ta bỡ ngỡ, cảm thấy không ít khó khăn. Thậm chí đôi khi cuộc sống gia đình xảy ra mâu thuẫn, tranh cãi khiến bạn cảm thấy chán nản vì quyết định của mình.

Rồi liệu khi kết hôn, chồng bạn có được như lúc yêu, tôi chắc chắn là không bởi "tình yêu luôn là màu hồng, còn hôn nhân là màu xám". Kết hôn rồi những tính xấu của nhau bộc lộ ra hết và khiến bạn cảm thấy chán nản, tuyệt vọng. Lúc yêu chàng tâm lý là thế, lúc nào người cũng sạch sẽ thơm nức mùi nước hoa, quan tâm hỏi han bạn. Thế nhưng kết hôn rồi chồng chẳng thèm hỏi han vợ, cũng không biết ngày 8/3, 14/2, 20/10 là ngày gì. Chồng luộm thuộm, lôi thôi, về là vứt quần áo bừa bộn. Thậm chí với những ông chồng có tình gia trưởng, có khi bạn lại phải nghe những lời kiểu như "Cô chỉ ở nhà nuôi con mà suốt ngày kêu mệt", "Có ở nhà mà cũng không nấu cơm được mà ăn", quá đáng hơn thì là "Cô có biết tiền của cô chi tiêu hàng ngày là của tôi không".... Lúc này bạn sẽ làm gì, sẽ khóc, sẽ than vãn cuộc đời hay trách móc bản thân về sự lựa chọn của mình, mong thời gian quay trở lại?

Không có sự nghiệp, chị em trở về với công việc một người mẹ, một người vợ đảm đang trong công việc bếp núc, chăm sóc chồng con và chấp nhận sự dèm pha của mọi người. Chính chị em đã từ bỏ công sức bao năm học tập, thời gian, tiền của. Điều này sẽ khiến chị em ân hận, cảm thấy có lỗi với chính bản thân mình, với cha mẹ. Phải chăng phụ nữ có chồng không nên theo đuổi sự nghiệp là một sự lựa chọn hoàn toàn sai lầm?

2. Nếu từ bỏ tình yêu và đến với sự nghiệp

Nếu phụ nữ theo đuổi ước mơ, từ bỏ tình yêu thì bạn sẽ có thu nhập để nuôi sống bản thân, được làm những gì mình muốn và có thể giúp đỡ bố mẹ. Thế nhưng nếu bạn cứ cắm đầu vào công việc mà không quan tâm đến việc yêu ai đó, đến việc lập gia đình thì sẽ đến lúc cái tuổi xuân qua đi, mọi người thúc giục nhiều, các chị em "nhắm mắt gật đầu" kết hôn với một người cho xong. Hôn nhân không tình yêu - liệu chị em có được hạnh phúc?

Phụ nữ hãy theo đuổi ước mơ - Ảnh minh họa: Internet

Nhiều chị em vì có một chỗ đứng "cao" trong xã hội nhưng cái tuổi đã ngoài 30, muốn kiếm cho mình một tấm chồng có đẳng cấp ngang mình hay cao hơn thì thật khó. Bởi đơn giản hầu hết đàn ông ngoài tuổi 30 mới bắt đầu trưởng thành và công việc dần đi vào ổn định, còn những người đàn ông có nhiều tuổi một chút, có địa vị cao trong xã hội thì có lẽ đã ổn định gia đình rồi. Thế nên đến lúc này phụ nữ muốn kiếm cho mình một tấm chồng phù hợp về địa vị, tuổi tác quả thật không dễ dàng gì.

Rồi chuyện tuổi tác có làm bạn suy nghĩ hay không? Ra trường, đi làm nhưng tình yêu vẫn “giậm chân tại chỗ” sẽ khiến không chỉ chính bạn mà rất nhiều người lo lắng, thúc giục. Bạn có cảm thấy chới với khi bắt gặp những câu hỏi của người thân như “già rồi lấy chồng đi thôi”, “con gái như quả bom nổ chậm trong nhà”, “bao giờ thì dẫn người yêu về ra mắt đây”, thậm chí những người độc mồm độc miệng đưa ra những phát ngôn gây “sốc”, kiểu “có khi nó có vấn đề về giới tính”. Tôi chắc chắn là có và những câu hỏi, câu nói vu vơ ấy sẽ khiến ta phải suy nghĩ, trăn trở để rồi lo lắng, buồn phiền.

Đối với phụ nữ ấy, vấn đề tuổi xuân quan trọng lắm, tuổi xuân chỉ có một và đi rồi thì không thể trở lại. Thế nên đến lúc “già rồi”, “bớt xinh một tý” mới cuống cuồng lo lắng tìm kiếm một người để lập gia đình nhưng đâu có dễ dàng gì.

Thế nên phụ nữ có nên theo đuổi sự nghiệp nhưng cũng cần chú trọng đến cả tình yêu, gia đình thì mới trọn vẹn hạnh phúc được.

3. Vậy phụ nữ chọn gì?

Thời buổi hiện nay phụ nữ đừng bao giờ có suy nghĩ phụ nữ có chồng không nên theo đuổi sự nghiệp. Việc lựa chọn tuyệt vời nhất chính là biết cân đối giữa gia đình và sự nghiệp. Nếu tin tưởng, yêu thương và mong muốn cho nhau hạnh phúc, hãy thảo luận bàn bạc với nhau để hai người tìm ra hướng đi tốt nhất vừa có được cả tình yêu và sự nghiệp - sợi dây quan trọng tạo nên hạnh phúc, sự bền vững cho một gia đình. Bởi hạnh phúc phải bắt nguồn từ tình yêu và cần cả tiềm lực kinh tế.

Lựa chọn tốt nhất cho phụ nữ là gia đình và sự nghiệp - Ảnh minh họa: Internet

Nếu người đàn ông thực sự yêu bạn, chắc chắn sẽ cùng bạn vượt qua khó khăn, sóng gió để giúp bạn có một công việc mà vẫn đảm bảo việc sánh vai cùng chàng. Còn với những người đàn ông ích kỉ, chỉ muốn nghĩ cho mình mà bắt buộc chị em phải chọn một trong hai thì có lẽ anh ta không xứng để bạn đánh đổi sự nghiệp. Vì vậy chị em à, tình yêu hay sự nghiệp đều là những yếu tố vô cùng quan trọng trong cuộc đời nên đừng vội vàng đưa ra quyết định để rồi sau này phải nuối tiếc, ân hận. Hãy nhớ rằng hạnh phúc luôn nằm trong tay mỗi người.

Lựa chọn như thế nào là ở chính mỗi chị em. Nếu bắt buộc phải lựa chọn một trong hai, chị em hãy suy nghĩ thật kỹ để sự nuối tiếc ở mức thấp nhất. Còn không hãy khéo léo, tinh tế để lựa chọn cả tình yêu và sự nghiệp.