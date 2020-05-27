Có hành động này trước khi ngủ, 90% vợ có người khác bên ngoài

Phụ nữ yêu 27/05/2020 05:12

Một người phụ nữ ngoại tình thì tình cảm của cô ấy đã để bên ngoài ngôi nhà của bạn. Dù có lên giường cùng bạn, cô ấy cũng mang một trái tim có hình bóng người khác.

90% phụ nữ ngoại tình trước khi đi ngủ đều có những hành động này.

Thường nói mệt, từ chối chuyện gần gũi

Biểu hiện của phụ nữ khi ngoại tình cũng không khác gì mấy khi mới biết yêu. Họ muốn dành thời gian ở bên nhân tình, gặp gỡ thường xuyên. Vì thế, nhiều người vợ ngoại tình thường tạo nhiều lý do để về nhà trễ, nhưng thật ra là để trốn đến chỗ nhân tình.

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Trong lòng phụ nữ khi ngoại tình chỉ có hai vị trí là quan trọng nhất, là nhân tình và con cái - Ảnh minh họa: Internet

Trong lòng phụ nữ khi ngoại tình chỉ có hai vị trí là quan trọng nhất, là nhân tình và con cái. Họ không thể cùng lúc đều nồng nàn, ngọt ngào với cả nhân tình và chồng, đặc biệt là trong chuyện gần gũi. Phụ nữ chỉ muốn lên giường với người họ yêu, nếu không sẽ cảm thấy rất miễn cưỡng, thậm chí là né tránh. Họ sẽ thường xuyên than mệt, từ chối gần gũi chồng. Trong lúc bên chồng, cũng sẽ làm cho có, thậm chí là trở nên lạnh nhạt hơn trước.

Thật ra, không phải phụ nữ khi ngoại tình giả vờ quá khéo mà ít bị phát hiện bên đàn ông. Mà đôi khi những thay đổi của họ chỉ từ cảm xúc, cách biểu hiện. Một người chồng vô tâm có khi sẽ không thể nhìn thấu.

Thẫn thờ đăm chiêu

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Khi trở về nhà, cảm giác của đàn bà ngoại tình sẽ không thấy an toàn như khi bên nhân tình - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ là sinh vật mưu cầu cảm giác an toàn, đặc biệt là từ người đàn ông bên cạnh. Ai cho họ yêu thương và hơi ấm, họ sẽ tình nguyện đi theo người đó. Phụ nữ ngoại tình cũng thường vì như thế. Họ đến với nhân tình vì được thấu hiểu và quan tâm.

Khi trở về nhà, cảm giác của đàn bà ngoại tình sẽ không thấy an toàn như khi bên nhân tình. Họ sẽ thấy vừa bất an khi che giấu, vừa thiếu hơi ấm. Những lúc trầm tư suy nghĩ trước khi đi ngủ, hầu hết đều là khi họ nhớ đến nhân tình. Cách thể hiện, hành động cũng có phần không tự nhiên, vì họ luôn sợ bị phát hiện, hoặc che giấu tội lỗi của mình.

Không thích tiếp xúc thân thể

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Nhưng một người phụ nữ ngoại tình thì tình cảm của cô ấy đã để bên ngoài ngôi nhà của bạn - Ảnh minh họa: Internet

Khi phụ nữ chỉ có mình bạn, họ sẽ chủ động ôm ấp, muốn gần gũi để tìm hơi ấm từ bạn. Nhưng một người phụ nữ ngoại tình thì tình cảm của cô ấy đã để bên ngoài ngôi nhà của bạn. Họ không mang trái tim chỉ có hình bóng của bạn lên giường. Họ sẽ né tránh những cử chỉ tình cảm với bạn. Một là vì họ đã dành tình cảm cho người khác. Và hai là vì họ sợ sẽ để lộ dáng vẻ không tự nhiên, không muốn trước mặt bạn. Thậm chí, có những khi cảm thấy quá bức bối, họ sẽ còn mạnh mẽ né tránh không để bạn chạm đến cơ thể.

Thật ra, có nhiều người phụ nữ chỉ vì thiếu thốn tình cảm từ chồng mà chọn ngoại tình. Với phụ nữ, sẽ không dễ dàng khi sống với một người mà trái tim lại ở bên người khác. Đây có thể là điểm khác nhau lớn nhất giữa phụ nữ và đàn ông khi ngoại tình. Dù vậy, đã là ngoại tình thì luôn sai, ngay cả đàn ông hay phụ nữ. Không có con đường nào đẹp đẽ cho đàn bà khi ngoại tình.

Phụ nữ có thể phạm bất cứ sai lầm nào nhưng nhất định đừng bao giờ ngoại tình

Phụ nữ có thể phạm bất cứ sai lầm nào nhưng nhất định đừng bao giờ ngoại tình

Có những chuyện vốn dĩ người ta chỉ có thể nói tha thứ nhưng trong lòng chưa chắc đã có thể bỏ qua mọi chuyện. Ngoại tình chính là một trong những điều đó. Chẳng ai có thể dễ dàng tha thứ cho sự phản bội.

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