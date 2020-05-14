Có 3 kiểu phụ nữ cô đơn, kiểu thứ 2 là đáng thương nhất

Phụ nữ yêu 14/05/2020 05:30

Đã là phụ nữ, thì có ai muốn mình cô đơn đâu? Trên đời này thường có 3 kiểu phụ nữ cô đơn, trong đó kiểu thứ 2 là đáng thương nhất, cũng nhiều nước mắt nhất.

Bạn có thuộc kiểu phụ nữ cô đơn nào trong số này hay không?

Có một kiểu phụ nữ quanh năm suốt tháng vẫn chỉ có một mình. Không phải vì họ chán ghét tình yêu hay đàn ông, mà một mình là sự lựa chọn bất đắc dĩ. Không phải cô đơn thật thoái mái, mà là vì chưa tìm được người thích hợp nên đành một mình.

Bản thân kiểu phụ nữ này có phần nôn nao, cũng có phần mong ngóng. Nhưng kỳ thực, đây cũng là kiểu phụ nữ cô đơn may mắn nhất. Người ta thường nói, điều đến muộn sau cùng mới là điều xứng đáng nhất. Người duy nhất mà cũng phù hợp nhất thì đợi bao lâu cũng không phí. Kiểu phụ nữ này đợi chờ lâu một chút, nhưng sẽ có thời gian chăm sóc bản thân, tận hưởng cuộc sống độc thân. Họ sẽ không phải trải qua nhiều mối tình chẳng tới đâu, không có nhiều tổn thương trong tình cảm.

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Với phụ nữ trong tình yêu và hôn nhân, có một nỗi khổ tâm lớn nhất chính là dù có người bên cạnh nhưng vẫn thấy cô đơn buồn tủi - Ảnh minh họa: Internet

Kiểu đàn bà cô đơn thứ hai chính là dù có một người đàn ông ở bên nhưng vẫn cảm thấy một mình, không người nương tựa, không được chia sẻ, thấu hiểu. Người phụ nữ thấy cô đơn thế này thường là vì hai lý do. Một là vì họ quá đa cảm, giàu cảm xúc, suy nghĩ nhiều nên dễ tự lạc vào sự cô đơn do bản thân tạo ra. Họ dễ bị kích thích bởi những chuyện không vui, từ chuyện nhỏ sẽ nghĩ thành to, từ chuyện đơn giản mà trở nên phức tạp, bi kịch.

Và hai là vì người phụ nữ này đã chọn sai người đàn ông bên cạnh. Người đàn ông họ yêu không quan tâm, thấu hiểu, thậm chí là vô tâm với họ. Với phụ nữ trong tình yêu và hôn nhân, có một nỗi khổ tâm lớn nhất chính là dù có người bên cạnh nhưng vẫn thấy cô đơn buồn tủi. Vì họ thiếu thốn yêu thương, cảm giác đồng hành, sẻ chia. Đây cũng là kiểu đàn bà cô đơn đáng thương và nhiều nước mắt nhất.

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 Khi đã qua một hoặc nhiều đổ vỡ trong tình cảm hay hôn nhân, họ chọn cô đơn để giữ lòng bình yên - Ảnh minh họa: Internet

Kiểu phụ nữ cô đơn cuối cùng chính là chủ động trở thành người phụ nữ không yêu đương, không dính dáng đến đàn ông. Đây là kiểu phụ nữ vì chờ đợi một người mà bằng lòng chọn cô đơn trong một thời gian dài. Nhưng rõ ràng, người xứng đáng sẽ không để họ đợi chờ quá lâu. Phụ nữ thường nghĩ rằng đợi chờ một người cũng là cách thể hiện tình yêu. Thực ra, đôi khi đừng quá cố chấp, thanh xuân ngắn ngủi, lòng người khó đoán.

Kiểu phụ nữ chọn cô đơn chủ động cũng có thể là người yêu thích cảm giác một mình. Khi đã qua một hoặc nhiều đổ vỡ trong tình cảm hay hôn nhân, họ chọn cô đơn để giữ lòng bình yên. Họ muốn yêu bản thân mình nhiều hơn, bù đắp cho tháng ngày chịu thương tổn. Họ một mình thong thả cuộc sống không lo toan, lo nghĩ vì yêu ai thương ai. Họ muốn một mình khám phá cuộc sống, cùng trải nghiệm và tĩnh lặng ngắm nhìn thế giới.

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Dù bên cạnh ai hay một mình, chỉ cần phụ nữ thấy hạnh phúc thì đó đã là lựa chọn đúng - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ đẹp nhất không phải khi một mình mà là khi sống hạnh phúc với cuộc sống của mình. Dù bên cạnh ai hay một mình, chỉ cần phụ nữ thấy hạnh phúc thì đó đã là lựa chọn đúng. Người đàn bà bản lĩnh là người biết mình đang hạnh phúc hay không, dám làm bạn với cô đơn, xem đó là sự độc lập kiêu hãnh, không khuất phục, cũng không cam chịu.

3 ‘người tình’ phụ nữ phải giữ bên mình cả đời, một lần cũng không buông tay

3 ‘người tình’ phụ nữ phải giữ bên mình cả đời, một lần cũng không buông tay

Người phụ nữ thông minh sẽ không dại dột đánh mất 3 “người tình" này trong đời. Bởi càng giữ “họ” ở bên, phụ nữ càng sống dễ dàng, hạnh phúc hơn.

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Từ khóa:   #đàn bà cô đơn sống hạnh phúc đàn bà bất hạnh

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