Có 3 kiểu phụ nữ cô đơn, kiểu thứ 2 là đáng thương nhất

Bản thân kiểu phụ nữ này có phần nôn nao, cũng có phần mong ngóng. Nhưng kỳ thực, đây cũng là kiểu phụ nữ cô đơn may mắn nhất. Người ta thường nói, điều đến muộn sau cùng mới là điều xứng đáng nhất. Người duy nhất mà cũng phù hợp nhất thì đợi bao lâu cũng không phí. Kiểu phụ nữ này đợi chờ lâu một chút, nhưng sẽ có thời gian chăm sóc bản thân, tận hưởng cuộc sống độc thân. Họ sẽ không phải trải qua nhiều mối tình chẳng tới đâu, không có nhiều tổn thương trong tình cảm.

Với phụ nữ trong tình yêu và hôn nhân, có một nỗi khổ tâm lớn nhất chính là dù có người bên cạnh nhưng vẫn thấy cô đơn buồn tủi - Ảnh minh họa: Internet

Kiểu đàn bà cô đơn thứ hai chính là dù có một người đàn ông ở bên nhưng vẫn cảm thấy một mình, không người nương tựa, không được chia sẻ, thấu hiểu. Người phụ nữ thấy cô đơn thế này thường là vì hai lý do. Một là vì họ quá đa cảm, giàu cảm xúc, suy nghĩ nhiều nên dễ tự lạc vào sự cô đơn do bản thân tạo ra. Họ dễ bị kích thích bởi những chuyện không vui, từ chuyện nhỏ sẽ nghĩ thành to, từ chuyện đơn giản mà trở nên phức tạp, bi kịch.