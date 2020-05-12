3 ‘người tình’ phụ nữ phải giữ bên mình cả đời, một lần cũng không buông tay

Phụ nữ yêu 12/05/2020 05:12

Người phụ nữ thông minh sẽ không dại dột đánh mất 3 “người tình" này trong đời. Bởi càng giữ “họ” ở bên, phụ nữ càng sống dễ dàng, hạnh phúc hơn.

Một người phụ nữ thông minh sẽ biết không phải đàn ông, mà 3 “người tình” này mới là “quý nhân” trong đời họ.

Người tình đầu tiên là “sức khỏe”

Phụ nữ dù có nhiều tiền, được nhiều đàn ông theo đuổi, mà không có sức khỏe thì cũng không thể sống hạnh phúc. Nhiều phụ nữ đánh đổi sức khỏe để có nhan sắc, hay dùng sức khỏe để kiếm tiền thì cũng được mấy ngày sống vui vẻ?

Con người sống đến cuối đời sẽ thấu hiểu một bài học quý giá, đó là khi sống có thể thiếu nhiều thứ, nhưng nhất định phải đủ sức khỏe. Vì chỉ khi khỏe mạnh, bạn mới có thời gian để cố gắng, có ý chí để nỗ lực. Khi sức khỏe đã cạn kiệt thì làm gì cũng khó.

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Phụ nữ dù có nhiều tiền, được nhiều đàn ông theo đuổi, mà không có sức khỏe thì cũng không thể sống hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ cần tình yêu, tiền hay nhan sắc, nhưng cần nhất vẫn là một cơ thể khỏe mạnh. Có sức khỏe, bạn mới có sức kiếm tiền, làm đẹp, yêu đương và một cuộc đời đủ dài để hạnh phúc. Khoản đầu tư lâu dài, và có nhiều lợi nhuận nhất trong đời phụ nữ là sức khỏe.

Người tình thứ hai có tên “bình an”

Bình an là cảm giác trong lòng nhẹ nhàng, dù trước mặt cuộc đời có bão giông. Trong đời phụ nữ, khó kiếm nhất mà cũng dễ tìm nhất chính là bình yên trong lòng. Phụ nữ chỉ cảm thấy bình yên khi thật sự thấu hiểu ý nghĩa của cuộc sống, biết quý trọng những gì mình đang có. Không biết điểm dừng của bình yên, của sự thỏa mãn, bạn sẽ luôn thấy không đủ, càng muốn nhiều hơn thì càng thấy trống vắng hơn.

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Trong đời phụ nữ, khó kiếm nhất mà cũng dễ tìm nhất chính là bình yên trong lòng - Ảnh minh họa: Internet

Đời này, tham vọng của con người ngày một nhiều, nhưng bình yên lại là thứ chỉ có người thông minh mới tìm được. Không cần gồng mình để thay đổi cuộc sống, không cần phải chạy theo tiêu chuẩn hạnh phúc của người đời. Bạn chỉ cần tập trung vào những gì mình có, những người mình yêu quý, hài lòng với bản thân.

Kỳ thực, đàn bà thông minh không hơn nhau tấm chồng, tiền bạc, hay địa vị, mà hơn nhau hai chữ “bình an” trong lòng. Người đàn bà hạnh phúc nhất là người giữ được bình yên cho mình và người thân. Người đàn bà bất hạnh chính là thứ gì cũng có, chỉ không có bình yên trong lòng. Cuộc đời này, chỉ cần tâm yên bình thì mọi sự sẽ an lành.

Người tình thứ ba là “niềm vui”

Nhiều người phụ nữ dường như có mọi thứ, chỉ không có duy nhất niềm vui. Mọi thứ bạc tiền, địa vị vật chất đều sáng chói, nhưng không có niềm vui thì tâm hồn cũng tăm tối. Với nhiều người, niềm vui là thứ dễ tìm, nhưng cũng có người khó kiếm. Đời người chẳng ưu ái cho ai mãi suôn sẻ, vui vẻ, chỉ có người giữ bản lĩnh tự tạo niềm vui, động lực cho bản thân.

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Một người phụ nữ thông minh không hẳn có cuộc sống dễ dàng, nhưng cô ấy biết cách sống dễ dàng trong cuộc đời nhiều khó khăn - Ảnh minh họa: Internet

Nguồn vui không khó tìm, là trong cách bạn nhìn cuộc sống đơn giản, thú vị và nhiều màu sắc hơn. Có thể cùng một chuyện, người khác chỉ thấy bất lực, nhưng bạn có thể tìm thấy hy vọng. Trạng thái hạnh phúc không phải là hài lòng với mọi thứ, mà là dù đứng trước chuyện gì, bạn cũng có thể tìm được hy vọng, động lực và sự hài lòng nhất định.

Một người phụ nữ thông minh không hẳn có cuộc sống dễ dàng, nhưng cô ấy biết cách sống dễ dàng trong cuộc đời nhiều khó khăn.

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