Chỉ phụ nữ dại mới hạ mình làm 3 điều này trong đời

Khi yêu, phụ nữ dại thường quên mất giá trị, tự trọng và những nguyên tắc riêng của bản thân. Nhưng cách thể hiện tình yêu thái quá không cần thiết như thế chỉ khiến đàn ông không trân trọng. Đàn ông vốn sẽ không cảm động.

Phụ nữ đừng quá dễ dãi với tình yêu và người đàn ông của mình. Bạn không phải là người phụ nữ thực dụng, ham hư vinh, nhưng nhất định phải thực tế khi yêu. Nếu bạn thể hiện rằng bạn không cần đối phương cố gắng, họ sẽ nghĩ rằng bạn không quá quan trọng, không là động lực để họ tốt hơn. Và nếu quá dễ dãi trong tình yêu, đối phương cũng sẽ không trân trọng dễ khiến đàn bà bất hạnh .

Với nhiều người phụ nữ, chỉ cần là người mình yêu thì không cần đòi hỏi gì khác. Họ nghĩ đó là một tình yêu “đơn giản”, chỉ cần yêu là đủ. Họ cho rằng đó là một người đàn ông “bình thường” không cần phải ưu tú hơn người. Nhưng tình yêu không có tiền bạc, cùng nhau phát triển thì cũng có ngày lụi tàn. Đàn ông dẫu không ham hư vinh, nhưng không có chí cầu tiến, không cố gắng thì cũng dần trở nên tầm thường nông cạn.

Phụ nữ khi yêu nên có những quy tắc và mục tiêu nhất định. Đó là cách để bạn bảo vệ, tăng giá trị của bản thân với đàn ông, đồng thời duy trì tình yêu bền vững hơn.

Nuông chiều chủ nghĩa đàn ông

Phụ nữ khi yêu thật lòng thường rất dễ làm theo lời đối phương, vì tin tưởng và hy vọng nhiều. Nhưng dù thế nào cũng tuyệt đối đừng chiều theo chủ nghĩa đàn ông của đối phương. Chủ nghĩa đàn ông thường sẽ khiến phụ nữ chịu thiệt bằng cách muốn bạn nói không với những quyền lợi dành cho mình. Và nếu bạn chiều theo anh ta, bạn sẽ thấy mệt mỏi, sẽ dần không còn là chính mình.

Trong tình yêu, phụ nữ có thể say đắm nhưng nhất định phải giữ lại lòng tự trọng và giá trị cốt lõi của bản thân - Ảnh minh họa: Internet

Trong tình yêu, phụ nữ có thể say đắm nhưng nhất định phải giữ lại lòng tự trọng và giá trị cốt lõi của bản thân. Chỉ làm những việc trong khả năng và từ chối những ép buộc bản thân. Bạn có thể hy sinh, nhưng phải giữ lại đam mê, sự nghiệp, cá tính và lối sống riêng. Đàn ông dù không thích nhưng vẫn phải kiêng nể khi bạn có chính kiến và nguyên tắc không vì ai thay đổi.

Tự mặc định ôm hết việc vào người

Nếu bạn mặc định những việc trong nhà, như nấu ăn, lau dọn, rửa bát… chỉ phụ nữ làm thì bạn đang tự hại mình trong hôn nhân. Hãy để đàn ông chia sẻ công việc cùng bạn, dù là ít hay nhiều. Nếu chỉ có thể làm ít, thì anh ta vẫn biết bạn phải làm nhiều hơn thì sẽ vất vả thế nào. Không chỉ vậy, khi chia sẻ công việc nhà với bạn, chồng cũng sẽ thấy có trách nhiệm với gia đình hơn.

Kỳ thực, phụ nữ dại hay khôn nằm ở cách quý trọng bản thân đầu tiên - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ dại nhất trong hôn nhân là không để đàn ông giúp đỡ mình. Như thế là hy sinh và yêu thương sai cách. Đàn ông khi tiếp nhận cũng sẽ phản hồi sai cách, họ sẽ dần vô tâm, vô trách nhiệm với vợ con hơn. Thậm chí, anh ấy sẽ thấy bạn chẳng còn quan trọng nữa. Bởi thế, trong hôn nhân, phụ nữ nên “lười biếng” một chút, để đàn ông biết trân trọng sự hy sinh, công nhận cố gắng của vợ.

Kỳ thực, phụ nữ dại hay khôn nằm ở cách quý trọng bản thân đầu tiên. Không yêu quên chính mình, không cho mà thiếu hồi đáp. Chỉ khi biết yêu mình trước, phụ nữ mới không trở nên mất giá trị trong mắt đàn ông.