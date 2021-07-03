Chỉ đàn ông yêu vợ mới có thói quen CHẠM vào 4 bộ phận này trên người vợ

Phụ nữ yêu 03/07/2021 05:45

Vị trí động chạm của đàn ông trên cơ thể vợ sẽ tiết lộ anh ấy có phải người chồng yêu vợ hay không. Chồng bạn có từng chạm qua 4 điểm này trên người bạn chưa?

Không cần biết ở đâu, lúc nào, một người chồng yêu vợ sẽ thích chạm vào những bộ phận này trên người vợ.

Eo

Khi đàn ông yêu thương thật lòng thì sẽ có mong muốn chiếm hữu với người phụ nữ của mình. Theo nghiên cứu về cử chỉ, hành động đặt tay lên eo vợ của đàn ông thể hiện anh ấy muốn xác định chủ quyền với người xung quanh.

Chỉ đàn ông yêu vợ mới có thói quen CHẠM vào 4 bộ phận này trên người vợ - Ảnh 1
Khi đàn ông yêu thương thật lòng thì sẽ có mong muốn chiếm hữu với người phụ nữ của mình - Ảnh minh họa: Internet  

Eo còn là vị trí nhạy cảm của phụ nữ, họ chỉ để chồng mình được phép chạm vào. Eo cũng là bộ phận thu hút với đàn ông, họ muốn chạm vào để bày tỏ tình cảm thân mật với vợ. Một cặp đôi choàng tay qua eo của nhau chứng tỏ rằng họ luôn dành tình cảm đặc biệt cho nhau.

Vì thế nếu chồng có thói quen đặt tay lên eo bạn dù ở bất cứ đâu thì hãy hiểu rằng anh ấy dành tình yêu chân thành duy nhất dành cho bạn.

Tóc

Người phụ nữ duyên dáng, thu hút trong mắt đàn ông thường biết chăm sóc ngoại hình, đặc biệt là mái tóc của mình. Vì đàn ông thích chạm vào mái tóc của người phụ nữ mình yêu. Đó là bộ phận thể hiện sự nữ tính dịu dàng của phụ nữ.

Nếu chồng có thói quen vuốt tóc bạn, hoặc thường xuyên đặt nụ hôn lên tóc bạn thì chính là vì anh ấy rất yêu thương và quý trọng bạn. Phụ nữ phải đặc biệt dành thời gian để chăm sóc cho mái tóc của mình ngày càng thơm tho và suôn mượt.

Chỉ đàn ông yêu vợ mới có thói quen CHẠM vào 4 bộ phận này trên người vợ - Ảnh 2
Nếu chồng có thói quen vuốt tóc bạn, hoặc thường xuyên đặt nụ hôn lên tóc bạn thì chính là vì anh ấy rất yêu thương và quý trọng bạn - Ảnh minh họa: Internet  

Bàn tay

Đàn ông thích nắm tay người phụ nữ mình đi khắp mọi nơi, khoe với mọi người. Đàn ông càng yêu thương sâu đậm thì càng thích đụng chạm bàn tay của đối phương. Anh ấy sẽ không ngại đặt môi lên những ngón tay không hoàn mĩ của bạn, càng thích sờ nắn chúng. Đây là dấu hiệu đàn ông đang yêu say đắm, cuồng nhiệt.

Bờ vai

Người đàn ông yêu thật lòng thường thích choàng tay khoác lên vai bạn. Anh ấy luôn muốn khoảng cách giữa hai người càng gần càng tốt. Không chỉ vậy, anh ấy còn muốn đặt cằm lên vai bạn, để gần sát với khuôn mặt của bạn hơn.

Chỉ đàn ông yêu vợ mới có thói quen CHẠM vào 4 bộ phận này trên người vợ - Ảnh 3
Nếu chồng thích choàng vai ôm bạn cho dù là lúc chỉ có hai người hay ở đám đông thì hãy tin rằng anh ấy luôn muốn chở che, đồng hành cùng bạn, xem bạn là người bạn đời duy nhất - Ảnh minh họa: Internet 

Với đàn ông, bờ vai của phụ nữ là bộ phận thể hiện sự nữ tính nhưng cũng toát lên vẻ yếu đuối cần được chở che. Vì thế, khi nhìn thấy bờ vai của người phụ nữ mình yêu, đàn ông sẽ vô thức muốn ôm choàng, muốn bảo vệ cho cô ấy bình yên chu toàn.

Nếu chồng thích choàng vai ôm bạn cho dù là lúc chỉ có hai người hay ở đám đông thì hãy tin rằng anh ấy luôn muốn chở che, đồng hành cùng bạn, xem bạn là người bạn đời duy nhất.

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