Chỉ cần đúng thời điểm, 3 câu nói sẽ phát huy tác dụng khiến chồng yêu vợ nhiều hơn

Trong tình yêu, đàn ông có bản chất chiếm hữu, nhưng cũng muốn được đối phương giữ lấy mình. Đàn ông thích sự khẳng định chủ quyền, sự tự hào của phụ nữ khi có họ ở bên. Đôi khi, một câu nói “Đây là chồng tôi” khi đàn ông thấy tự ti nhất cũng khiến anh ấy có thêm động lực. Hay những lúc trong đám đông, câu nói này của phụ nữ cũng thể hiện sự tự hào, trân quý dành cho chồng, sẽ khiến đàn ông thấy mát lòng mát dạ.

Trong tình yêu, phụ nữ thông minh sẽ ít chịu tổn thương hơn. Vì họ dùng tình yêu đúng chỗ, biết cách bày tỏ tình cảm đúng mức, đúng hoàn cảnh. Chẳng hạn như, vào đúng thời điểm họ chỉ cần nói những câu này thì cũng đủ để giữ đàn ông càng quý trọng họ hơn.

Cái tôi của đàn ông rất lớn, dù là trong cuộc sống, công việc hay tình cảm. Họ nuông chiều, yêu thương bạn nhưng cũng muốn bạn vuốt ve cái tôi của họ.

Thật ra, đây không phải là câu nói quá phô trương, thậm chí chỉ ra một sự thật đương nhiên. Nhưng sự khẳng định từ phụ nữ sẽ cho đàn ông biết vị trí, giá trị, sự quan trọng của họ trong lòng vợ. Đàn ông sẽ thấy tự tin hơn, cũng thấy thỏa mãn bản lĩnh đàn ông hơn.

Khen chồng cũng là một nghệ thuật, khen vừa đủ, đúng lúc và với thái độ thật tình nhất. Khen chồng nhiều quá cũng không tốt, không đúng lúc đàn ông muốn nghe nhất cũng không có tác dụng. Chẳng hạn như, nếu chồng đã cố gắng rất nhiều để làm một việc gì đó, dù kết quả có tốt hay không cũng đừng tiết kiệm một lời khen. Hay với mục đích muốn chồng giúp đỡ bạn việc gì đó, khen chồng cũng khiến anh ấy tự nguyện hơn. Hoặc lâu lâu, lời khen từ vợ cũng khiến chồng thấy mới mẻ hơn trong hôn nhân.

Khen chồng cũng là một nghệ thuật, khen vừa đủ, đúng lúc và với thái độ thật tình nhất - Ảnh minh họa: Internet

Một người vợ khôn ngoan sẽ biết dùng lời khen vừa để lấy lòng chồng, vừa giúp chồng có thêm động lực và tự tin hơn trong cuộc sống. Đó là chiêu thức khôn ngoan nhất để đàn bà giữ chồng.

Khi chồng gặp khó khăn rất cần nghe câu: “Em tin tưởng anh, anh sẽ làm được”

Dù là người đàn ông ưu tú vẫn có lúc chật vật trong công việc, cuộc sống. Áp lực, căng thẳng của đàn ông thường rất lớn, họ khó mà giải bày hết bằng lời nói. Những lúc gặp khó khăn, đàn ông cần lắm sự thấu hiểu, một lời khẳng định, một niềm tin vững vàng từ vợ. Họ không cần vợ đứng ra giúp họ giải quyết, họ chỉ cần năng lượng tích cực, nguồn động viên không ngơi nghỉ từ vợ. Sau đó, họ sẽ đương đầu với sóng gió ở đời, ngày một bản lĩnh, tự tin và là chỗ dựa vững chắc cho vợ.

Đằng sau người chồng thành công là người vợ thấu hiểu, tin tưởng chồng tuyệt đối - Ảnh minh họa: Internet

Vì thế, nếu biết chồng đang gặp khó khăn, người phụ nữ thông minh chỉ cần nói những lời tin tưởng, động viên anh ấy. Đàn ông luôn muốn bảo vệ người phụ nữ của mình, còn phụ nữ có thể là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho đàn ông. Đằng sau người phụ nữ rạng ngời là người chồng yêu thương. Đằng sau người chồng thành công là người vợ thấu hiểu, tin tưởng chồng tuyệt đối.

Cũng trong những lúc gian nan nhất, đàn ông mới khắc ghi chân tình của người phụ nữ bên cạnh. Họ sẽ nhận định đây là người vợ duy nhất sẽ đi cùng họ qua hết khó khăn trong đời, cũng là người họ nguyện lòng đối xử tử tế, yêu thương.