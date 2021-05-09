Bồ vừa già vừa xấu mà chồng thì ham như bị bỏ bùa mê thuốc lú, đây là 3 tuyệt chiêu vợ nên học hỏi từ... 'con giáp thứ 13'

Phụ nữ yêu 09/05/2021 07:59

Có bà vợ đi đánh ghen về cơn tức lại tăng lên gấp đôi chì vì “ổng cặp với cái đứa vừa già vừa xấu hơn mình”. Ông chồng này có phải không có mắt nhìn rồi không?

Bồ giỏi chuyện giường chiếu

Không thể phủ nhận chuyện giường chiếu chiếm một vai trò vô cùng quan trọng trong cuộc sống hôn nhân. Các nghiên cứu đã chứng minh, nó chiếm đến hơn 70 % quyết định đến cuộc sống vợ chồng có hạnh phúc hay không. Đặc biệt chuyện sinh lý đối với đàn ông thì lại là một phần đặc biệt quan trọng hơn cả.

Người ta nói đàn ông thích một người vợ hiền từ nhà bếp lên phòng khách nhưng lại mê vợ “hư” trên giường. Một cô vợ cái gì cũng tốt. Đến nỗi trên giường cũng ngoan như một khúc gỗ thì ông chồng nào cũng đến lúc chán ngấy. Phụ nữ dù đẹp đến mấy nhưng ngu ngơ trong chuyện ấy cũng trở thành đồ “không dùng được” của cánh đàn ông. Một khi họ tìm được đối tượng thỏa mãn được mình, ngay lập tức họ sẽ đá bạn hoặc ngấm ngầm đắm chìm trong cơn say ái tình đó.

Cô ta biết cách chiều chuộng

Bạn xinh đẹp, học thức, có công danh… cái gì cũng đạt tiêu chuẩn mười phân vẹn mười. Ai cũng phải mơ ước. Thế nhưng đùng một cái được tin ông chồng ngoại tình với người kém mình về mọi mặt. Bạn đừng ngạc nhiên. Bởi trường hợp này xảy ra khá phổ biến.

Cô ta biết cách chiều chuộng
 Cô ta biết cách chiều chuộng - Ảnh: Internet

Những cô vợ “đạt chuẩn” trên thường yêu cầu chồng mình cũng phải chuẩn theo cho bằng bạn bằng bè, xứng đôi vừa lứa với họ. Mà đàn ông thì chúa ghét gò bó và bị ai cầm cương chỉ đạo. Họ luôn cảm thấy bức bối. Một khi gặp được người “hiểu và cảm thông” thì ngay lập tức họ cảm thấy “đây mới là chân ái” của đời mình. Họ sẵn sàng bứt ra khỏi mối quan hệ với bạn cho dù bạn hơn cô ả về mọi mặt.

Một người phụ nữ từng trải

Một người phụ nữ từng trải có một sức hút kì lạ đối với cánh đàn ông trẻ. Bạn đừng ngạc nhiên khi bây giờ lại có rất nhiều trai tân yêu say đắm những người phụ nữ từng trải qua một đời chồng đến vậy. Họ có những thứ mà những cô gái tuổi còn trẻ không có được. Một khi cuộc sống hôn nhân nhàm chán, những người chồng rất dễ bị thu hút bởi những người phụ nữ lớn tuổi. Những cuộc tình kiểu này thường xuất phát từ tình cảm thật của người đàn ông. Một khi họ có tình cảm ngoài luồng này thì khả năng cao hôn nhân của bạn sẽ tan vỡ.

Một người phụ nữ từng trải có một sức hút kì lạ đối với cánh đàn ông trẻ
 Một người phụ nữ từng trải có một sức hút kì lạ đối với cánh đàn ông trẻ - Ảnh: Internet

Chồng cặp bồ là sai rồi. Nhưng đôi khi lỗi chưa chắc hoàn toàn thuộc về một phía. Khi một chuyện không may xảy ra giữa hai người thì phụ nữ cũng phải xem lại mình. Thứ nhất là để nhìn nhận khách quan hơn. Thứ hai là để làm bài học rút kinh nghiệm cho những mối quan hệ sau nếu có chị em nhé!

Mẹ chồng bênh con trai cặp bồ: "Vợ thế nào thì chồng mới ngoại tình", con dâu đưa một thứ ra khiến bà lập tức câm nín!

Mẹ chồng bênh con trai cặp bồ: "Vợ thế nào thì chồng mới ngoại tình", con dâu đưa một thứ ra khiến bà lập tức câm nín!

Mai giận sôi người vì chồng cặp bồ 1 thì câu nói xúc phạm của mẹ chồng khiến cô ấm ức 10.

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