3 kiểu phụ nữ đàn ông tồi thường nhắm đến để lén lút cặp bồ sau lưng vợ

Phụ nữ yêu 06/12/2020 06:13

Một người đàn ông tồi, sẵn sàng cởi đồ ăn nằm với đàn bà khác sau lưng vợ sẽ tìm đến 3 mẫu phụ nữ này để bắt đầu mối quan hệ ngoài luồng.

Đây chính là mẫu phụ nữ đàn ông tồi thường nhắm đến để bắt đầu mối quan hệ ngoài vợ ngoài chồng, vợ đọc xong đừng quá ngạc nhiên.  

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Vì hám của nên mẫu phụ nữ này sẽ dùng đủ chiêu trò hòng đào mỏ, vòi vĩnh để có được càng nhiều càng tốt từ gã nhân tình của mình - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ thực dụng

Đàn ông ngoại tình thường đã có cuộc sống ổn định với thu nhập tốt nên họ mới có tiền để bao nuôi gái lạ bên ngoài. Chính vì sẵn sàng chi tiền, sẵn sàng mua quà tặng đắt tiền và chu cấp hàng tháng nên đàn ông bội bạc dễ dàng cặp kè với những người phụ nữ thực dụng.

Vì hám của nên mẫu phụ nữ này sẽ dùng đủ chiêu trò hòng đào mỏ, vòi vĩnh để có được càng nhiều càng tốt từ gã nhân tình của mình. Vì tiền, họ có thể bất chấp luân thường đạo lý để làm kẻ thứ ba, chen ngang vào hạnh phúc của đàn bà khác. 

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Mẫu phụ nữ không chịu được cô đơn dễ dàng ngã vào vòng tay của bất cứ đàn ông nào - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ khát tình

Chính vì đã từng tổn thương trong quá khứ, đã quá lâu không có ai quan tâm, săn sóc và yêu chiều mình nên mẫu phụ nữ không chịu được cô đơn dễ dàng ngã vào vòng tay của bất cứ đàn ông nào. Họ sẵn sàng lên giường chỉ sau lần đầu gặp gỡ vì nhớ cảm giác được âu yếm vuốt ve, được thỏa mãn nhu cầu sinh lý.

Vớ phải kiểu phụ nữ lăng loàn này, đàn ông cứ tưởng mình đã ngoại tình thành công nhưng không hề hay biết rằng họ cũng đang bị nhân tình cắm sừng. Chỉ cần họ vừa rời khỏi giường thì đã có ngay đàn ông khác thế chỗ để lấp đầy sự trống trải, hoang vắng của ả đàn bà này. 

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Lối sống phóng khoáng có phần bản năng khiến phụ nữ lẳng lơ không chần chừ mà tự biến mình thành kẻ thứ ba - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ lẳng lơ

Đây chính là mẫu phụ nữ khiến đàn ông ngoại tình thích thú nhất. Bởi không cần kế hoạch chinh phục cầu kỳ, càng không cần tiêu tốn quá nhiều tiền bạc, chỉ cần phát ra tín hiệu thì phụ nữ lẳng lơ sẽ đáp lại ngay lập tức.

Lối sống phóng khoáng có phần bản năng khiến phụ nữ lẳng lơ không chần chừ mà tự biến mình thành kẻ thứ ba. Thậm chí, họ còn lấy làm thích thú khi đã có thể cướp chồng của phụ nữ khác, phá hoại hôn nhân của người khác.

Đàn ông ngoại tình, dù có dùng trăm nghìn lý do vẫn không thể bao biện cho sai lầm của mình. Nếu chọn trúng 3 mẫu phụ nữ này để lên giường sau lưng vợ thì dám chắc quả báo mà họ phải đón nhận sẽ nặng nề vô cùng.

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