9 dấu hiệu chứng tỏ tình yêu của bạn và anh ấy đã nguội lạnh

Phụ nữ yêu 02/05/2019 05:30

Tình yêu khi đậm sâu dễ thấy, mà khi nhạt nhòa cũng không khó nhận ra. Nếu có những dấu hiệu này thì chứng tỏ tình yêu của bạn và anh ấy đã nguội lạnh.

Những nụ hôn, vòng tay trở nên hờ hững

Tình yêu càng sâu đậm thì những nụ hôn, cái ôm càng mãnh liệt chặt chẽ. Đến lúc bạn thấy những cử chỉ ấy ở đối phương hờ hững hơn, như có lệ cho nhau thì tình yêu thật sự đã không còn nhiều. Tình yêu chính là dù quen thuộc mấy cũng không trở nên hờ hững, càng sâu đậm sẽ chỉ càng tinh tế nhẹ nhàng hơn.

Quá bận để dành thời gian, quan tâm cho nhau

Khi còn tình yêu, người ta sẽ có thời gian cho nhau, có cách để quan tâm nhau. Khi tình yêu đã hết, mọi khó khăn dù là nhỏ nhất đều là lý do để người ta bỏ quên nhau. Không ai là quá bận để chăm sóc cho người mình yêu, không ai là không có thời gian dành cho tình yêu của riêng mình.

Không ai nhường ai khi cãi nhau

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Đến khi tình yêu không còn, cái tôi lại là ưu tiên hàng đầu - Ảnh minh họa: Internet

Tình yêu luôn cho người ta khả năng nhường nhịn nhau, bỏ qua cái tôi của bản thân. Đến khi tình yêu không còn, cái tôi lại là ưu tiên hàng đầu. Khi bạn thấy sau mỗi cuộc cãi vã, cái tôi của đối phương không thương tiếc tổn thương bạn thì cũng là lúc tình yêu của đối phương đã nguội lạnh thật sự.

Né tránh nói về các vấn đề của nhau

Khi đủ yêu và thấu hiểu, người ta luôn muốn chia sẻ với đối phương về bất kì vấn đề gì của bản thân. Nhưng khi đã muốn rời đi, người ta không còn quan tâm phải để nhau biết điều gì. Lúc ấy, tâm lý muốn rời đi khiến bạn trở nên chán chường, thậm chí có cảm giác muốn được giải thoát sớm khỏi mối quan hệ này.

Một trong hai muốn “tăm tia” người khác

Một khi không còn kiên định với mối quan hệ hiện tại, một trong hai sẽ có dấu hiểu muốn “nhìn ngó” những người khác. Dấu hiệu này quá rõ ràng cho một cuộc tình hết hy vọng.

9 dấu hiệu chứng tỏ tình yêu của bạn và anh ấy đã nguội lạnh - Ảnh 2
Dấu hiệu này quá rõ ràng cho một cuộc tình hết hy vọng - Ảnh minh họa: Internet

Những vấn đề từng tranh cãi lặp đi lặp lại

Những gì từng thống nhất sẽ không lặp lại, vậy mà vẫn có lúc là ngòi lửa cho một cuộc cãi vã dai dẳng. Lý do là vì một trong hai đã không còn hứng thú, kiên nhẫn cho mối quan hệ này. Từ đó, dù là chuyện gì cũng có thể là lý do cho mâu thuẫn, tranh cãi.

Không còn nhận được sự giúp đỡ từ đối phương

Anh ấy không còn xuất hiện khi bạn cần sự giúp đỡ. Anh ấy không còn lắng nghe hoặc cố gắng thấu hiểu bạn. Anh ấy để bạn cô đơn, thậm chí là cô độc đến đáng sợ. Đây là lúc bạn phải rời đi.

Không còn tự tin vào bản thân

9 dấu hiệu chứng tỏ tình yêu của bạn và anh ấy đã nguội lạnh - Ảnh 3
Một mối quan hệ đúng nghĩa sẽ làm bạn tốt đẹp hơn, thay vì khiến bạn tệ đi - Ảnh minh họa: Internet

Ở bên anh ấy, bạn luôn thấy mặc cảm, thiếu tự ti. Thậm chí, anh ấy còn cho bạn cảm giác không xứng đáng để hạnh phúc. Một mối quan hệ đúng nghĩa sẽ làm bạn tốt đẹp hơn, thay vì khiến bạn tệ đi. Vì vậy, hãy nghĩ đến việc đi tìm một hạnh phúc khác đúng đắn hơn.

Không còn muốn gặp nhau nữa

Nhớ nhung, cần có nhau là cảm giác thường trực của một tình yêu đúng nghĩa. Nhưng nếu những gì còn lại chỉ là né tránh, không cần phải thấy mặt nhau thì tình yêu thật sự đã không còn.

Là phụ nữ không biết tự yêu thương, trân trọng bản thân mình thì đừng trách người khác không trân trọng bạn

Là phụ nữ không biết tự yêu thương, trân trọng bản thân mình thì đừng trách người khác không trân trọng bạn

Là phụ nữ mà muốn mua một món đồ mình thích phải chờ sự đồng ý, chờ người khác mua cho, thì người phụ nữ ấy càng không thể thoát ra được sự yếu đuối của bản thân.

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