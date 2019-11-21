9 BÁO ỨNG nặng nề mà NGƯỜI NGOẠI TÌNH phải gánh chịu

1. Dù là chồng ngoại tình hay vợ ngoại tình thì cuộc hôn nhân của cả hai cũng khó lòng yên ổn. Bởi lẽ, dẫu được thứ tha, dẫu được cho cơ hội làm lại từ đầu thì lòng tin đối phương dành cho bạn đã không còn vẹn nguyên như trước.

Chỉ vì những phút giây khoái cảm nhất thời mà không ít người đã phản bội gia đình, bạn đời. Họ ngoại tình chỉ vì ham mê thân xác nhưng sau đấy, cái giá đắt phải trả sẽ khiến những kẻ bội bạc dằn vặt cả đời.

3. Một khi cha mẹ ngoại tình, con cái chính là nạn nhân đáng thương nhất. Chẳng những oán trách, căm hận cha mẹ, con trẻ còn mất niềm tin vào hôn nhân trong tương lai.

2. Người ngoại tình chắc chắn phải chịu cảnh nhân phẩm bị hủy hoại. Những lời dị nghị, gièm pha sẽ bóp chết tương lai của bạn.

Những sai lầm trong quá khứ sẽ dằn vặt kẻ bội bạc cả đời - Ảnh minh họa: Internet

4. Dù đã chấm dứt với người thứ ba, đã không còn qua lại với nhân tình thì sai lầm trong quá khứ cũng sẽ dằn vặt kẻ ngoại tình cả đời. Dám chắc, cuộc hôn nhân thứ hai của họ cũng sẽ khó lòng yên ổn.

5. Một khi đã đạp lên lòng tự trọng của chính mình để dấn thân vào mối quan hệ ngoài vợ ngoài chồng, kẻ phản bội sẽ chẳng còn nhận được sự tôn trọng từ người khác. Tất nhiên, chính lối sống ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho bản thân ấy cũng sẽ khiến họ gặp khốn khó trong cuộc sống.

6. Ngoại tình không chỉ là xuất phát của một mối quan hệ không an toàn, nó còn đe dọa đến sức khỏe của chính bạn. Đừng tưởng rằng nhân tình chỉ có mỗi mình, bởi biết đâu, họ đang lang chạ với rất nhiều người khác. Nguy cơ lây nhiễm bệnh hoa liễu khi ra ngoài vụng trộm là rất cao.

Chính vì đã nhẫn tâm ruồng bỏ gia đình để vui thú bên nhân tình nên khi về già sẽ chẳng ai muốn ở bên kẻ phản bội cả - Ảnh minh họa: Internet

7. Tuổi già cô độc chính là cái giá đắt mà người ngoại tình phải gánh chịu. Bởi lẽ, con cái dù kính trọng mẹ cha đến mấy vẫn không thể quên đi nỗi đau năm xưa. Chính vì đã nhẫn tâm ruồng bỏ gia đình để vui thú bên nhân tình nên khi về già sẽ chẳng ai muốn ở bên kẻ phản bội cả.

8. Khi có bồ nhí, dù khéo léo che đậy đến mấy thì trong tâm trí bạn luôn chất chứa vô vàn nỗi sợ. Sợ bị phát hiện, sợ bồ nhí hù dọa tung hết chứng cứ, sợ bị bạn đời khinh rẻ, con cái thất vọng.

9. Vết nhơ trong quá khứ tình trường sau khi ngoại tình sẽ tước đi quyền được kiêu hãnh của bạn. Một khi đã trượt dài với mối tình trong bóng tối, bạn sẽ chẳng dám bước ra ánh sáng.

Dẫu biết một khi ngoại tình sẽ phải trả giá nhưng không phải ai cũng sợ nếm trái đắng bởi sai lầm của mình. Lời khuyên duy nhất dành cho bạn là “thứ gì mình không muốn thì đừng làm cho người khác”, đừng làm tổn thương bạn đời chỉ vì sự ích kỷ, máu lăng nhăng của mình. Bởi lẽ, bị phản bội chính là nỗi đau dù dùng cả cuộc đời để quên họ vẫn mãi nhớ.