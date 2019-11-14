Đáng sợ hơn cả ngoại tình, chồng vô tâm làm 3 điều này sẽ khiến vợ khổ cả đời

Phụ nữ yêu 14/11/2019 15:21

Hơn cả ngoại tình, đây chính là 3 hành động chồng vô tâm vẫn làm mỗi ngày mà không hề hay biết rằng nó đang âm thầm giết chết hôn nhân, bóp nghẹt trái tim người vợ của mình.

Nếu chồng vô tâm phạm phải 3 tội lỗi này sẽ khiến vợ khổ sở cả đời, đau lòng hơn cả việc chồng ngoại tình, lang chạ với đàn bà khác.

chong vo tam 1

Nếu chồng vô tâm cứ vô tư khoe khoang về người yêu cũ sẽ khiến vợ đau khổ hơn cả việc phát hiện chồng ngoại tình - Ảnh minh họa: Internet

1. Không ngừng nhớ nhung người yêu cũ

Phụ nữ lấy chồng, xinh đẹp, giỏi giang cũng không bằng may mắn. Nếu lấy được người đàn ông chung thủy, một lòng một dạ với vợ thì không cần phải áp dụng bất cứ chiêu thức giữ chồng nào anh ấy vẫn chẳng thèm tơ tưởng đến ai.

Ngược lại, nếu lấy phải đàn ông vô tâm làm chồng, nửa đời còn lại của chị em sẽ trầm luân trong nước mắt. Việc đàn ông thoải mái khoe khoang về những ký ức đẹp với người yêu cũ với vợ là hành động tàn nhẫn, đáng trách vô cùng.

chong vo tam 2
Nếu chàng sẵn lòng bỏ rơi vợ ở nhà để vui vẻ gặp gỡ những phụ nữ khác chứng tỏ họ không hề xem trọng bạn đời - Ảnh minh họa: Internet

2. Bỏ rơi vợ vì bận ở bên phụ nữ khác

Một người chồng thương vợ sẽ luôn xem bạn đời là ưu tiên hàng đầu. Họ sẽ luôn muốn dùng quỹ thời gian rảnh rỗi của mình để được kề cận người phụ nữ mình yêu, săn sóc, hỏi han hay chỉ để nằm ôm cô ấy vào lòng.

Thế nên, nếu chồng sẵn sàng bớt xén thời gian cho gia đình để gặp gỡ những phụ nữ khác thì đấy là hành động rất đáng nghi. Bởi lẽ, sau giờ tan tầm, ai cũng bận rộn với những kế hoạch, cuộc sống riêng. Nếu chàng sẵn lòng bỏ rơi vợ ở nhà để vui vẻ gặp gỡ những phụ nữ khác chứng tỏ họ anh ấy là người đàn ông lăng nhăng, không hề xem trọng bạn đời.

chong vo tam 3
Nếu chồng đi kể xấu vợ với phụ nữ khác, dám chắc, anh ấy đang có tư tình với cô ta - Ảnh minh họa: Internet

3. Nói xấu vợ với phụ nữ khác

Người xưa có câu “tốt khoe xấu che”, “xấu chàng hổ thiếp” để khuyên bảo rằng vợ chồng cần cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói, đừng dại dột kể xấu bạn đời. Đấy cũng là cách giữ gìn hạnh phúc gia đình đơn giản, hiệu quả nhất.

Nếu chồng đi kể xấu vợ với phụ nữ khác, dám chắc, anh ấy đang có tư tình với cô ta. Đây chính là chiêu thức tinh vi của đàn ông, họ tự biến mình thành nạn nhân của cuộc hôn nhân thất bại nhằm dụ dỗ người đàn bà khác ngã vào vòng tay mình.

4 thứ khiến đàn ông thích hơn cả ngoại tình

4 thứ khiến đàn ông thích hơn cả ngoại tình

Không phải cảm giác phấn khích khi lên giường với gái lạ, qua mặt bạn đời để ngoại tình, đây mới là thứ khiến đàn ông có vợ nào cũng chết mê chết mệt.

Xem thêm
Từ khóa:   đàn ông vô tâm đàn ông lăng nhăng người yêu cũ

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Tâm sự Eva 54 phút trước
Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 24 phút trước
Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Tâm sự Eva 1 giờ 54 phút trước
Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 24 phút trước
Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Tâm sự 2 giờ 54 phút trước
Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 24 phút trước
Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 18 phút trước
Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tin y tế 5 giờ 4 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 24 phút trước
Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 26 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này