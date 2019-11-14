Nếu chồng vô tâm cứ vô tư khoe khoang về người yêu cũ sẽ khiến vợ đau khổ hơn cả việc phát hiện chồng ngoại tình - Ảnh minh họa: Internet

Nếu chồng vô tâm phạm phải 3 tội lỗi này sẽ khiến vợ khổ sở cả đời, đau lòng hơn cả việc chồng ngoại tình, lang chạ với đàn bà khác.

Ngược lại, nếu lấy phải đàn ông vô tâm làm chồng, nửa đời còn lại của chị em sẽ trầm luân trong nước mắt. Việc đàn ông thoải mái khoe khoang về những ký ức đẹp với người yêu cũ với vợ là hành động tàn nhẫn, đáng trách vô cùng.

Phụ nữ lấy chồng, xinh đẹp, giỏi giang cũng không bằng may mắn. Nếu lấy được người đàn ông chung thủy, một lòng một dạ với vợ thì không cần phải áp dụng bất cứ chiêu thức giữ chồng nào anh ấy vẫn chẳng thèm tơ tưởng đến ai.

Nếu chàng sẵn lòng bỏ rơi vợ ở nhà để vui vẻ gặp gỡ những phụ nữ khác chứng tỏ họ không hề xem trọng bạn đời - Ảnh minh họa: Internet

2. Bỏ rơi vợ vì bận ở bên phụ nữ khác

Một người chồng thương vợ sẽ luôn xem bạn đời là ưu tiên hàng đầu. Họ sẽ luôn muốn dùng quỹ thời gian rảnh rỗi của mình để được kề cận người phụ nữ mình yêu, săn sóc, hỏi han hay chỉ để nằm ôm cô ấy vào lòng.

Thế nên, nếu chồng sẵn sàng bớt xén thời gian cho gia đình để gặp gỡ những phụ nữ khác thì đấy là hành động rất đáng nghi. Bởi lẽ, sau giờ tan tầm, ai cũng bận rộn với những kế hoạch, cuộc sống riêng. Nếu chàng sẵn lòng bỏ rơi vợ ở nhà để vui vẻ gặp gỡ những phụ nữ khác chứng tỏ họ anh ấy là người đàn ông lăng nhăng, không hề xem trọng bạn đời.

Nếu chồng đi kể xấu vợ với phụ nữ khác, dám chắc, anh ấy đang có tư tình với cô ta - Ảnh minh họa: Internet

3. Nói xấu vợ với phụ nữ khác

Người xưa có câu “tốt khoe xấu che”, “xấu chàng hổ thiếp” để khuyên bảo rằng vợ chồng cần cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói, đừng dại dột kể xấu bạn đời. Đấy cũng là cách giữ gìn hạnh phúc gia đình đơn giản, hiệu quả nhất.

Nếu chồng đi kể xấu vợ với phụ nữ khác, dám chắc, anh ấy đang có tư tình với cô ta. Đây chính là chiêu thức tinh vi của đàn ông, họ tự biến mình thành nạn nhân của cuộc hôn nhân thất bại nhằm dụ dỗ người đàn bà khác ngã vào vòng tay mình.