8 điều phụ nữ chia sẻ trên mạng xã hội khiến đàn ông ghét cay ghét đắng

Phụ nữ yêu 30/04/2020 05:13

Đây là thời đại của mạng xã hội gắn liền với nhịp sống của từng người. Nhưng những kiểu chia sẻ trên mạng xã hội này của phụ nữ là điều đàn ông ghét nhất.

Mạng xã hội là một phần không thể thiếu trong cuộc sống hôm nay. Người ta làm việc, vui chơi, học tập… đều muốn chia sẻ trên Facebook cá nhân. Thậm chí, còn có những chuyện ngoại tình bắt nguồn từ mạng xã hội.

Có những hành động tưởng là vô hại của vợ trên mạng lại là điều đàn ông ghét nhất. Phụ nữ nên biết qua những kiểu chia sẻ nguy hiểm cho hôn nhân này để không để mạng xã hội là thủ phạm phá hoại hạnh phúc gia đình.

Đăng ảnh người nổi tiếng khác giới

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Một người vợ thông minh sẽ hiểu có những điều dù chỉ là trên mạng xã hội cũng có thể khiến bạn đời thấy tổn thương. - Ảnh minh họa: Internet

Dù chỉ là theo một trào lưu phim ảnh hay ca nhạc mà bạn đăng tấm hình anh chàng nổi tiếng nào đó, nhưng chồng bạn sẽ không nghĩ đơn giản như thế. Hãy thử đặt mình vào vị trí của chồng, nếu anh ấy đăng hình một cô nàng gợi cảm quyến rũ nào đó, bạn có thấy ổn? Một người vợ thông minh sẽ hiểu có những điều dù chỉ là trên mạng xã hội cũng có thể khiến bạn đời thấy tổn thương.

Chia sẻ ảnh hay lời chê bai về cánh đàn ông hay các ông chồng

Ngay cả khi bạn chỉ chia sẻ những lời chế nhạo, chê bai như một trò đùa thì cũng hãy nghĩ xem có ảnh hưởng đến suy nghĩ của bạn đời? Vì người khác sẽ hiểu theo kiểu bạn ám chỉ điều gì khi chia sẻ những thứ đó? Có những suy nghĩ vô tình không giống nhau sẽ tạo nên những hiểu lầm, mâu thuẫn. Tốt nhất là bạn chỉ nên chia sẻ những gì ít đụng chạm đến tự trọng của đàn ông, nếu là những câu chuyện vui thì chỉ nên đơn thuần là những chủ đề nhẹ nhàng.

Than thở về việc nhà, con cái hay tiền bạc

Facebook là nơi bạn có thể tìm kiếm sự đồng cảm, nhưng cũng là nơi dễ bị xem thường nhất nếu bạn không tiết chế những gì bạn muốn chia sẻ. Đặc biệt, nếu bạn chia sẻ những vấn đề nhạy cảm trong gia đình, giữa vợ chồng trên mạng, đàn ông sẽ cảm thấy khó chịu, thậm chí là tức giận. Vì đó là chuyện của người trong nhà, vì sao lại để nhiều người ngoài biết?

Hoặc nếu bạn chỉ muốn chia sẻ để thu hút người khác, gây tiếng cười thì chỉ nên chia sẻ ở mức độ vừa phải, không mang đến suy nghĩ tiêu cực cho chồng hay người thân trong gia đình. Những gì một người vợ chia sẻ về gia đình ít nhiều cũng sẽ ảnh hưởng đến các thành viên trong nhà, vì thế nhất định phải cân nhắc.

Chia sẻ những việc làm trong ngày

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Đừng để người khác có cơ hội soi mói cuộc sống cá nhân, hôn nhân của bạn - Ảnh minh họa: Internet

Đừng để người khác có cơ hội soi mói cuộc sống cá nhân, hôn nhân của bạn. Những gì bạn chia sẻ có thể khiến nhiều người khác vui vẻ, giải khuây, nhưng liệu có đang ảnh hưởng đến cuộc sống của người thân trong gia đình bạn?

Chuyện trong nhà chưa rõ, ngoài ngõ đã hay

Những chuyện vui trong gia đình, bạn đều chia sẻ trên mạng trước khi thông báo với người trong nhà. Nếu thế, bạn sẽ làm gì khi chồng làm điều tương tự? Muốn giữ hôn nhân hạnh phúc, phụ nữ phải có sự ưu tiên nhất định cho chồng. Nếu chồng cảm thấy anh ấy không quan trọng bằng những người bạn trên Facebook của vợ, anh ấy sẽ cảm thấy bị tổn thương và thất vọng.

Những dòng trạng thái không rõ ràng, úp úp mở mở

Khi bạn đăng những dòng trạng thái buồn bã chỉ vì chuyện trong nhà, liệu có giúp mâu thuẫn vợ chồng giải quyết? Rõ ràng, chuyện từ đâu thì phải giải quyết ở đó. Hành động đăng trạng thái tiêu cực úp mở chỉ khiến chồng bạn thấy khó chịu. Anh ấy sẽ nghĩ rằng bạn không muốn chia sẻ với anh ấy, mà chỉ muốn để nhiều người khác biết.

Khoe cơ thể

Đây có thể là điều đàn ông ghét nhất. Đa số đàn ông không thích người phụ nữ của mình khoe cơ thể trước mặt người khác. Huống hồ, mạng xã hội là nơi lưu truyền thông tin nhanh. Vì thế, nếu bạn muốn đăng hình ảnh gợi cảm của bản thân, hãy tôn trọng cảm xúc của chồng trước.

Cập nhật liên tục khi vợ chồng đi chơi

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Không phải người chồng nào cũng thích vợ chia sẻ chuyện tình cảm vợ chồng trên mạng - Ảnh minh họa: Internet

Không phải người chồng nào cũng thích vợ chia sẻ chuyện tình cảm vợ chồng trên mạng. Đôi khi, đàn ông cần sự riêng tư để thoải mái bày tỏ với vợ.

Nếu bạn có một chuyến đi chơi với chồng và muốn đăng một khoảnh khắc để ghi nhớ, thì hãy dùng vài phút để chia sẻ. Sau đó, hãy đặt điện thoại xuống và tận hưởng những giây phút hạnh phúc chỉ của riêng vợ chồng.

3 đặc điểm trên cơ thể tiết lộ đàn ông còn yêu vợ hay không

3 đặc điểm trên cơ thể tiết lộ đàn ông còn yêu vợ hay không

Khi con vấp ngã, người chồng hết yêu vợ bừng bừng tức giận, ánh mắt như kẻ thù tóe lửa nhìn sang vợ. Đôi mắt anh ta lúc đó là minh chứng cho sự cạn tình, xem thường, thậm chí là khinh miệt vợ.

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Từ khóa:   vợ thông minh hôn nhân hạnh phúc bí quyết giữ hôn nhân

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