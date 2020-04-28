Vợ khôn giữ chồng: 3 điều không thể dư, 3 thứ chẳng thể thiếu

Phụ nữ yêu 28/04/2020 05:14

Một người vợ khôn ngoan có cách giữ chồng không quá tốn công sức. Họ chỉ cần đảm bảo cho chồng 3 điều không thể dư và 3 thứ chẳng thể thiếu.

3 điều không thể dư

Thỏa hiệp

Trong hôn nhân, vợ khôn ngoan có thể là người dễ tính nhưng có những điều đặc biệt tuyệt đối không thỏa hiệp với chồng.

Đầu tiên, là những vấn đề liên quan đến gia đình, bạn bè thân thiết. Cách đối đãi, sự tôn trọng của bạn với gia đình, bạn bè từ trước hay sau khi lập gia đình cũng không nên vì chồng mà thay đổi. Đánh đổi các mối quan hệ bạn đang có cũng không khác gì bạn đang dần đánh mất bản thân. Và hãy nhớ, một người bạn đời thật sự yêu thương bạn thì cũng sẽ quý trọng gia đình, bạn bè của bạn.

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Nếu bạn vì bạn đời mà đánh mất cốt cách của mình, bạn cũng không còn đặc biệt trong mắt anh ấy - Ảnh minh họa: Internet

Thứ hai, là giá trị của bản thân. Dù rằng vợ chồng khi sống cần nhau cần ít nhiều thay đổi để hòa hợp hơn. Nhưng nếu đối phương buộc bạn đổi thay giá trị của bản thân, bao gồm quan điểm sống, cá tính riêng, thì đừng bao giờ nhân nhượng. Giá trị sẽ làm nên “thương hiệu” độc nhất của riêng bạn. Nếu bạn vì bạn đời mà đánh mất cốt cách của mình, bạn cũng không còn đặc biệt trong mắt anh ấy.

Thứ ba, là khả năng kiếm tiền. Đừng vì một lời chồng nói “Ở nhà anh nuôi” mà bạn bằng lòng thỏa hiệp. Ngay cả khi bạn kiếm được chẳng nhiều tiền thì cũng đừng bao giờ có suy nghĩ để chồng nuôi. Phụ nữ không độc lập tài chính sẽ không có tiếng nói trong gia đình.

Nuông chiều

Dù rằng trong hôn nhân cần sự nuông chiều để cả hai thấy được sự ngọt ngào từ đối phương. Nhưng người vợ thông minh sẽ không nuông chiều chồng sai cách. Đặc biệt là trong việc nhà, họ vẫn chia sẻ cùng chồng. Họ muốn chồng thấy trách nhiệm với gia đình trong từng việc nhỏ đó. Và có làm thì sẽ có thưởng, họ cho chồng cảm giác được khen ngợi, được chăm sóc, được yêu chiều khi gần gũi.

Phụ nữ chiều chồng sai cách chính là luôn ôm việc vào người, một mình gánh vác. Trong khi đó, đàn ông không biết chia sẻ với vợ sẽ trở nên vô tâm, thậm chí là vô trách nhiệm với gia đình.

Tha thứ

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Có những việc phụ nữ không nên làm đến lần thứ hai, một trong số đó là tha thứ - Ảnh minh họa: Internet

Có những việc phụ nữ không nên làm đến lần thứ hai, một trong số đó là tha thứ. Ai cũng từng mắc sai lầm, ai cũng cần một lần thứ tha. Nhưng cùng một lỗi mà phạm hai lần thì chính là không thể thay đổi.

Với việc chồng ngoại tình, phụ nữ tuyệt đối không thể dung túng, đàn ông chẳng biết sợ thì sẽ không đổi thay.

3 thứ không thể thiếu

Lòng tin

Đàn ông cần lòng tin ở vợ, như một động lực bản lĩnh để làm bất cứ việc gì. Họ cần nghe vợ nói “Em tin anh”, “Anh làm được mà”, “Anh là giỏi nhất” vào những lúc họ chuẩn bị làm gì đó quan trọng, lớn lao.

Trên thế giới, có rất nhiều người đàn ông thành công, giàu có thừa nhận rằng động lực lớn nhất họ có được là từ vợ. Khi được người phụ nữ của mình thừa nhận, đàn ông sẽ có lòng tin hơn vào bản thân. Thậm chí, họ sẽ can đảm hơn để quyết tâm đạt được mục tiêu.

Vì thế, đừng bao giờ để đàn ông thiếu lòng tin từ bạn. Hãy cho anh ấy sự tín nhiệm, hy vọng, đàn ông sẽ đáp trả lại bạn những thành tựu bất ngờ.

Sự thấu hiểu

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Một người vợ khôn ngoan sẽ hiểu người đàn ông của mình mạnh điểm nào, còn gì thiếu sót - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông muốn được thấu hiểu, đó là một trong những nhu cầu của họ trong tình cảm. Một người vợ khôn ngoan sẽ hiểu người đàn ông của mình mạnh điểm nào, còn gì thiếu sót. Họ biết chồng cần gì, muốn gì, và đang có những gì. Vì hiểu nên sẽ âm thầm sẻ chia, đồng hành và tin tưởng.

Có một người vợ thấu hiểu, đàn ông luôn muốn về nhà, đó là cảm giác muốn trở về nơi họ cảm thấy thoải mái nhất. Đàn ông có một người vợ không thấu hiểu thì dù có ở cạnh cũng cảm thấy xa cách.

Lời ngợi khen

Phụ nữ đừng bao giờ cho chồng thiếu lời khen. Vì đây là lời nói chẳng tốn mấy công sức, thời gian, nhưng lại cực kì hiệu quả với đàn ông. Nếu bạn không thích anh ấy làm việc gì đó, hãy khen anh ấy làm việc khác tốt hơn. Nếu anh ấy làm tốt, hãy ngợi khen để lần sau anh ấy tự nguyện làm. Biết khen khéo léo, phụ nữ có thể có được mọi thứ của đàn ông, thậm chí là “điều khiển” được họ.

Phải làm gì nếu một ngày bỗng dưng vợ... chán chồng?

Phải làm gì nếu một ngày bỗng dưng vợ... chán chồng?

Sự thật là đến một lúc nào đó bỗng dưng bạn thấy... chán chồng dù anh ấy không hề làm gì sai. Vậy chán chồng thì làm gì để tìm lại cảm giác yêu thương chồng?

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