8 điều chứng minh bạn đã yêu đúng người đàn ông đích thực

Phụ nữ yêu 29/04/2020 05:00

Tuổi tác không nói lên được đàn ông trưởng thành hay chưa. Để đánh giá mức độ chín chắn, hãy nhìn vào những việc anh ấy không bao giờ làm để thể hiện bản lĩnh của đàn ông.

Có nhiều người đàn ông chỉ là một đứa trẻ trong hình hài to xác. Người đàn ông trưởng thành không bao giờ làm 8 việc này.

Không chỉ trích vẻ bề ngoài của bạn

Người đàn ông chín chắn sẽ hiểu lời khen chê vẻ bề ngoài có ảnh hưởng nhiều tới phụ nữ. Anh ấy sẽ không thẳng thừng chê diện mạo của bạn, nhưng sẽ biết cách giúp bạn trở nên xinh đẹp hơn bằng lời khuyên chân thành. Hơn hết, một người đàn ông yêu bạn sẽ luôn muốn bạn tự tin khi bên anh ấy. So với việc chê bai để thỏa mãn cái tôi, anh ấy quan trọng cảm xúc và sự thoải mái, tự tin của bạn hơn.

Không can thiệp đến không gian riêng của bạn

dan ong truong thanh 1
Khi bạn yêu một người đàn ông bản lĩnh, bạn sẽ luôn được tôn trọng, đặc biệt là về những gì riêng tư - Ảnh minh họa: Internet

Khi bạn yêu một người đàn ông bản lĩnh, bạn sẽ luôn được tôn trọng, đặc biệt là về những gì riêng tư. Anh ấy sẽ không tự tiện xem điện thoại của bạn nếu bạn không thích. Anh ấy cũng không lục lọi túi hay đồ đạc của bạn vì nghi ngờ. Chỉ cần là những gì bạn không muốn ai đụng chạm tới, anh ấy sẽ chiều theo ý bạn. Đây là cách một người đàn ông trưởng thành tôn trọng bạn trong một mối quan hệ.

Không biến mất khi bạn gặp khó khăn

Đàn ông đích thực không bỏ chạy trước khó khăn, dù là chuyện của riêng anh ấy hay của bạn. Anh ấy can đảm đối mặt với mọi vấn đề, kiên trì giải quyết từng trở ngại, từ chuyện công việc, gia đình hay cuộc sống. Anh ấy không bỏ cuộc với chuyện của mình, càng không trốn tránh khi bạn gặp khó khăn. Đó là tâm thế của người đàn ông “đầu đội trời chân đạp đất”, không có chuyện gì có thể làm khó được anh ấy.

Không coi việc bày tỏ cảm xúc là điều yếu đuối

dan ong truong thanh 2
Khi yêu một người đàn ông bản lĩnh bạn không bao giờ thấy bất an - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông chân chính không có nghĩa là không dám bày tỏ cảm xúc của mình. Đàn ông càng có bản lĩnh càng không ngại thể hiện cảm xúc, dù là làm những việc lãng mạn, dịu dàng với người phụ nữ của mình. Vì yêu thương bạn thật lòng, anh ấy không ngại để bạn biết. Đây cũng là lý do khi yêu một người đàn ông bản lĩnh bạn không bao giờ thấy bất an.

Không chỉ nghĩ cho hiện tại

Đàn ông chưa trưởng thành chỉ nghĩ cho bữa ăn sang trọng hôm nay mà không quan tâm ngày mai ăn gì. Ngược lại, đàn ông khi trưởng thành dù làm gì cũng nhìn xa trông rộng. Anh ấy biết ngày mai phải đi làm, nên chắc chắn tối nay sẽ không uống nhiều. Anh ấy dự tính được khoản tiền chi tiêu vào ngày mai, nên hôm nay sẽ tiết kiệm.

Khi ở cạnh một người đàn ông biết nghĩ trước sau, bạn sẽ luôn thấy an tâm. Vì như thế mọi dự liệu đều được anh ấy tính toán, bạn sống cũng sẽ dễ chịu và thoải mái hơn.

Không làm bạn lo lắng về bạn bè của anh ấy

dan ong truong thanh 3
Một người đàn ông trưởng thành sẽ không khiến bạn lo lắng về bạn bè của anh ấy - Ảnh minh họa: Internet

Bạn bè là một phần thiết yếu trong cuộc sống của đàn ông. Nhưng một người đàn ông trưởng thành sẽ không khiến bạn lo lắng về bạn bè của anh ấy. Ngược lại, người đàn ông trẻ con sẽ vì bạn bè mà khiến bạn đau đầu, thậm chí là khổ tâm.

Không cư xử tệ với mẹ

Người đàn ông trưởng thành không phụ thuộc vào mẹ nhưng cũng dành quan tâm, thời gian vừa đủ cho mẹ. Anh ấy có trách nhiệm, lòng biết ơn với người thân của mình. Một người đàn ông như thế sẽ là chỗ dựa vững chắc cho bạn.

Không xem thường và tổn thương bạn

Tổn thương tâm lý hay thể xác là nỗi khổ của phụ nữ trong hôn nhân. Một người đàn ông đích thực sẽ không bao giờ làm bạn đau, dù là về mặt tinh thần hay thể xác. Anh ấy luôn giải quyết mọi việc một cách nhẹ nhàng và tôn trọng bạn nhất. Chỉ có sự tử tế của một người đàn ông thành thục mới cho bạn một hạnh phúc gia đình trọn vẹn nhất.

8 tâm thế của người phụ nữ không bao giờ ‘rớt giá’ trong mắt đàn ông

8 tâm thế của người phụ nữ không bao giờ ‘rớt giá’ trong mắt đàn ông

Người phụ nữ hấp dẫn đàn ông luôn giữ những tâm thế bất di bất dịch. Theo năm tháng, dù bao nhiêu tuổi họ cũng không bao giờ “rớt giá” trong mắt đàn ông.

Xem thêm
Từ khóa:   đàn ông đích thực đàn ông bản lĩnh đàn ông tử tế

TIN MỚI NHẤT

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 20 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 2 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 50 phút trước
Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Sao quốc tế 1 giờ 51 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 0 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 8 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 0 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 5 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 0 phút trước
Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Tin tức giải trí 11 giờ 48 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này