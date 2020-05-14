8 dấu hiệu chỉ có ở cặp vợ chồng sinh ra là dành cho nhau, muốn giả vờ cũng khó

Phụ nữ yêu 14/05/2020 05:30

Những cặp vợ chồng hạnh phúc là vì sinh ra là dành cho nhau, dù có giả vờ cũng không được. Ở họ có những biểu hiện của tình yêu lâu bền, không thể chia lìa.

Nếu là một đôi vợ chồng hạnh phúc thật sự, không có rạn nứt, không giả tạo thì chắc chắn luôn có những biểu hiện không thể chối cãi này.

Dù làm gì, ở đâu cũng đều “dính” lấy nhau

Nhiều cặp đôi luôn vô thức “dính” lấy nhau mọi lúc mọi nơi. Chỉ cần xuất hiện một người, thì người còn lại cũng chủ động tìm đến. Thậm chí, trong hành động, cử chỉ của họ cũng có nhịp điệu và vài nét giống nhau. Đây là vì họ luôn giữ sự chú ý, tập trung vào đối phương, nên dù làm gì, ở đâu cũng giữ trạng thái ở bên nhau. Họ cũng không bao giờ thấy chán khi bên nhau, luôn cùng nhau vui vẻ, không ngừng chia sẻ và thấy thú vị, thoải mái.

Sự tin tưởng, thấu hiểu tạo nên sự gắn kết không cần nói thành lời. Trong đám đông, dù họ không nắm tay, thể hiện tình cảm vẫn tạo cảm giác cặp đôi trong mắt người khác.

Có tướng phu thê

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Theo quan niệm xưa, nét tướng phu thê này có được khi hai người có duyên vợ chồng từ kiếp trước - Ảnh minh họa: Internet

Tướng phu thê là khi hai người có những nét giống nhau trong vẻ bề ngoài. Theo quan niệm xưa, nét tướng phu thê này có được khi hai người có duyên vợ chồng từ kiếp trước. Dựa trên lý giải khoa học, thì những cặp vợ chồng sống cùng nhau, cùng trải qua nhiều cảm xúc giống nhau sẽ dần có biểu hiện, cử chỉ và hành động tương đồng nhau. Hoặc khi vợ chồng có lối sống, sở thích, thói quen như nhau cũng dần có diện mạo giống nhau.

Ánh mắt luôn dõi theo đối phương

Tình cảm của một người dành cho ai nhiều nhất, cứ nhìn theo cách họ dõi mắt theo ai. Người đàn ông càng ít thể hiện tình cảm càng dồn sự chú ý vào đôi mắt. Dù đối phương làm gì, ở đâu, họ cũng để ý. Đây là thói quen của những người yêu thương nhau thật lòng.

Cho bạn đời không gian riêng

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Một cuộc hôn nhân bền vững luôn có trạng thái thoải mái, vui vẻ và không ràng buộc khi bên nhau - Ảnh minh họa: Internet

Một cuộc hôn nhân bền vững luôn có trạng thái thoải mái, vui vẻ và không ràng buộc khi bên nhau. Những cặp vợ chồng cho nhau không gian riêng không chỉ thể hiện sự tôn trọng dành cho nhau, mà còn là cách giữ sức hấp dẫn trong tình yêu. Vợ chồng càng ở bên nhau lâu dài, có một tình cảm vững chắc sẽ càng tin tưởng cho nhau tự do riêng.

Biết cách cãi nhau để bên nhau lâu dài

Những cặp vợ chồng sinh ra dành cho nhau vẫn cãi nhau thường xuyên, nhưng họ biết cách cãi để bên nhau lâu dài. Vì mâu thuẫn trong hôn nhân là chuyện hiển nhiên, thậm chí là cần phải có để thấu hiểu, và cùng nhau trưởng thành.

Nhưng dù cãi nhau lớn thế nào, những cặp đôi hạnh phúc vẫn có nguyên tắc riêng. Họ không ngủ riêng khi cãi nhau, không giận nhau quá một ngày, không nói lời tổn thương và biết im lặng đúng lúc.

Nhớ và nhắc nhở đối phương về ngày đặc biệt

Vợ chồng càng bên nhau lâu càng dễ bị cuốn vào cuộc sống bận rộn thường nhật. Và việc quên ngày kỷ niệm của cả hai cũng có thể tha thứ. Người còn lại có thể nhắc nhở bạn đời, quan trọng là cả hai cảm thấy vui vẻ để cùng kỷ niệm một dịp đặc biệt. Nhưng muốn vợ chồng hạnh phúc thì nhất định cả hai đều phải cố gắng nhớ và tạo cho nhau những dịp đặc biệt. Đó cũng là cách để giữ lửa hôn nhân.

Hòa hợp trong cuộc sống

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Sự hòa hợp trong hôn nhân chính là vợ chồng luôn đồng hành, cùng nhau giải quyết vấn đề, có cùng suy nghĩ và quan điểm sống - Ảnh minh họa: Internet

Sự hòa hợp trong hôn nhân chính là vợ chồng luôn đồng hành, cùng nhau giải quyết vấn đề, có cùng suy nghĩ và quan điểm sống. Không có cặp vợ chồng nào hoàn toàn giống nhau, sẽ có cặp bù trừ cho nhau, cũng có cặp cố gắng để vừa khớp với cuộc sống của nhau. Hoàn hảo nhất trong hôn nhân chính là cảm giác thoải mái khi sống cùng nhau.

Tiền của chồng để vợ giữ

Những đôi vợ chồng hạnh phúc luôn có sự thống nhất trong chuyện tiền bạc. Thông thường, tiền của chồng sẽ để vợ giữ. Có thể hiểu đây là vì chồng tin tưởng vợ, muốn vợ quản lý tài chính trong nhà. Trong những gia đình có vợ giữ tiền thì mọi điều trong nhà cũng đủ đầy và gọn gàng hơn.

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