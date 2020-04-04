8 biểu hiện chứng tỏ bạn và anh ấy không thể sống thiếu nhau dù chỉ một ngày

Bạn và anh ấy luôn có thể nói với nhau không ngừng nghỉ về một chủ đề nào đó. Cả hai hòa hợp trong cách nói chuyện. Nếu có chuyện thú vị hay không hài lòng cũng liền muốn nói nhau nghe. Bạn và người ấy luôn muốn chia sẻ cùng nhau nhiều điều. Đây là dấu hiệu của một mối quan hệ lâu dài.

Liệu giữa bạn và anh ấy có một tình yêu bền vững để không thể sống thiếu nhau?

Những cặp vợ chồng luôn làm nhau vui sẽ không bao giờ thấy cuộc sống hôn nhân nhàm chán. Vì việc phức tạp hóa vấn đề, căng thẳng chỉ làm cho những cuộc trò chuyện giữa vợ chồng thêm nặng nề.

Với nhiều cặp vợ chồng hạnh phúc , điều có thể giữ họ ở lại bên nhau chính là khả năng giao tiếp, trò chuyện hòa hợp.

Theo nhiều nghiên cứu, yếu tố hài hước sẽ giữ hạnh phúc cho tình yêu tốt hơn yếu tố ngoại hình. Đó là lý do những ai không đẹp, không giỏi nhưng có nét duyên dáng, hài hước thường chiếm thiện cảm với người khác hơn.

Khi sống cùng một người bạn đời hài hước, bạn sẽ không bao giờ thấy nhàm chán. Thậm chí đôi khi cứ vô tư, làm nhau cười cũng có thể cùng nhau thấy thoải mái. Đó là cảm giác khiến cả hai không bao giờ muốn rời xa nhau.

Thói quen xấu của đối phương khiến bạn thấy đáng yêu

Ai cũng có điểm chưa tốt, bạn đời của bạn cũng thế. Nhưng nếu thói quen xấu của đối phương đặc biệt đáng yêu trong mắt bạn thì rõ ràng bạn đã bị anh ấy quyến rũ đến “hết thuốc chữa”.

Chẳng hạn như, nếu anh ấy có thói quen ngái ngủ, nhưng bạn lại thấy thứ tiếng đó dễ nghe, thậm chí đôi khi còn thấy buồn cười. Hay nếu bạn là người không thích mở chuông điện thoại, vì thế mà hay bỏ qua những cuộc gọi của người khác. Với nhiều người đây không phải là thói quen tốt. Nhưng anh ấy lại coi đó là thói quen khiến bạn trở nên đặc biệt, và nếu không thấy bạn nghe máy anh ấy sẽ vội đi tìm bạn ngay.

Đây là lý do cho biểu hiện tình yêu của một người khiến đối phương trở nên đặc biệt quan trọng và khó rời xa.

Người ấy luôn biết những món đồ thất lạc của bạn ở đâu

Những cặp vợ chồng hạnh phúc thường có thói quen tìm đồ cho nhau - Ảnh minh họa: Internet

Dù là những món nhỏ nhất như lược, quyển sách, hay cây son của bạn anh ấy cũng có thể tìm được cho bạn. Vì anh ấy luôn chú ý bạn để ở đâu, lần cuối nhìn thấy bạn cầm nó là lúc nào. Điều này chứng tỏ cả hai có sự gắn bó chặt chẽ. Anh ấy luôn không rời mắt khỏi bạn trong thói quen sinh hoạt mỗi ngày.

Những cặp vợ chồng hạnh phúc thường có thói quen tìm đồ cho nhau. Họ có mắt xích gắn kết trong đời sống hàng ngày. Họ không xem đó là là điều phiền não, mà cho là hành động giúp đỡ.

Không thể ngủ nếu thiếu người ấy

Thời gian cuối ngày là lúc cả hai có thể chia sẻ buồn vui, rồi ôm nhau chìm vào giấc ngủ. Đó là lúc thoải mái nhất trong ngày, được âu yếm và cùng nhau kết thúc một ngày mệt mỏi.

Những cặp vợ chồng lâu năm luôn có thói quen ngủ cùng nhau. Ngược lại, những cặp vợ chồng có dấu hiệu rạn nứt thường làm việc riêng khi người còn lại đã đi ngủ.

Kỳ thực, việc ngủ cùng nhau sẽ tạo thói quen nhớ nhung cảm giác khi gần bên nhau chìm vào giấc ngủ. Giấc ngủ của cả hai cũng thoải mái và sâu hơn.

Thường xuyên nói hai từ “chúng tôi”

Khi nói chuyện với người khác, nếu bạn luôn dùng từ “chúng tôi” để nói về mình và người ấy thì đây là dấu hiệu cả hai khó mà rời xa nhau.

Đây là một thói quen nhỏ nhưng lại thể hiện tình cảm gắn bó, chứng tỏ cả hai luôn muốn là cuộc sống của nhau, cùng thực hiện nhiều việc.

Đối phương trở thành chủ đề chính trong những câu chuyện của bạn

Nếu bạn thường nói với người khác về đối phương một cách vô thức, thì có nghĩa là bạn thật sự bị “nghiện” rồi - Ảnh minh họa: Internet

Nếu bạn thường nói với người khác về đối phương một cách vô thức, thì có nghĩa là bạn thật sự bị “nghiện” rồi.

Đây là dấu hiệu thường thấy ở những cặp vợ chồng yêu nhau nhiều và lâu. Họ vô thức đặt đối phương vào suy nghĩ, lời nói, đôi khi còn nói về bạn đời nhiều hơn nói về bản thân.

Những cuộc tranh luận trở nên thú vị

Tranh luận không phải là điều kiêng kị trong mối quan hệ của hai người. Bỏ qua những điều nhỏ nhặt ảnh hưởng tiêu cực, cả hai tranh luận với những điều tích cực, đem đến kết quả tốt, vì thế mà trở nên thú vị.

Dấu hiệu của một tình yêu bền vững là bạn thấy cả cá tính và cái tôi của đối phương, nhưng lại càng quý trọng họ hơn. Càng tranh luận thì cả hai càng thấy hài lòng và vui vẻ gắn bó bên nhau.