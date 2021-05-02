7 kiểu đàn ông tệ dù phụ nữ có 'ế chỏng chơ' cũng tuyệt đối không nên lấy

Có những người đàn ông tệ chỉ làm khổ phụ nữ. Nếu bạn cố chấp yêu, hy vọng có thể sửa đổi họ thì bạn phải trả giá bằng một đời khổ tâm triền miên.

Có những thói xấu của đàn ông là bản chất, không thể thay đổi. Dẫu họ có yêu bạn nhiều thế nào, cũng không thể sửa đổi để tốt hơn. Đặc biệt là những thói xấu có thể khiến đàn bà khổ tâm, lại càng không thể thay đổi.

Đến khi lấy nhau, một người đàn ông luôn kiểm soát bạn, không cho bạn tự do sẽ đẩy bạn vào “địa ngục trần gian”. Thay vì thấy được yêu thương, bạn sẽ thấy bị xem thường, bị tổn thương, bị giam cầm. Thậm chí tệ hơn, đàn ông gia trưởng sẵn sàng dùng bạo lực nếu bạn không nghe lời anh ta.

Khi yêu nhau, phụ nữ thường không nhận ra kiểu đàn ông gia trưởng . Họ thường nhầm lẫn sự kiểm soát của kiểu đàn ông này với sự quan tâm, yêu chiều. Sai lầm của phụ nữ trong tình yêu là không nhìn thấu bản chất của đàn ông, mà chỉ mơ mộng về một tình yêu hoàn mỹ.

Đàn ông vũ phu

Đây là thói quen xấu phụ nữ không thể tha thứ cho đàn ông ngay từ khi yêu nhau. Đàn ông đã dùng vũ lực với bạn thì dù có lấy nhau cũng không thể thay đổi. Anh ta sẽ càng tổn thương bạn nhiều hơn.

Phụ nữ phải nhớ, không có người đàn ông nào yêu bạn thật lòng lại muốn làm bạn đau. Hơn hết, một người đàn ông tử tế sẽ không dùng bạo lực để giải quyết vấn đề, huống hồ là với người phụ nữ chân yếu tay mềm.

Cố chấp yêu và lấy người đàn ông từng có hành động vũ phu thì đời phụ nữ sẽ chìm vào tăm tối.

Không tôn trọng phụ nữ

Nền tảng cho cuộc hôn nhân hạnh phúc là sự tôn trọng lẫn nhau. Một người đàn ông tốt luôn có sự tôn trọng nhất định với phụ nữ, dù là người xa lạ. Anh ấy không xem thường phái yếu, không miệt thị thân hình, nhân phẩm của người khác. Đàn ông càng tử tế càng có suy nghĩ và hành động lịch thiệp với phụ nữ.

Vì chắc chắn rằng khi lấy nhau về, kiểu đàn ông này cũng sẽ không tôn trọng vợ mình - Ảnh minh họa: Internet

Ngược lại, nếu ngay từ ngày đầu yêu nhau, bạn đã thấy đàn ông không tôn trọng phụ nữ, dù là người xa lạ, thì hãy cẩn trọng. Vì chắc chắn rằng khi lấy nhau về, kiểu đàn ông này cũng sẽ không tôn trọng vợ mình.

Đàn ông có thói lăng nhăng

Đàn ông đã từng ngoại tình sẽ khó mà sửa đổi. Ngay cả khi hiện tại anh ta có yêu bạn nhiều thế nào, cũng không biết lúc nào anh ta sẽ thay lòng đổi dạ. Với những gì không chắc chắn như thế, sao phụ nữ phải dành cả thanh xuân để hy sinh và trao gửi?

Đặc điểm quan trọng nhất để bạn chọn đàn ông tốt là anh ấy phải có lòng chung thủy. Nếu bạn chọn sai ngay từ đầu thì về sau chính bạn sẽ chịu tổn thương lớn.

Keo kiệt, tính toán

Cách để thử lòng đàn ông hay nhất là cứ nói với anh ta về tiền bạc. Đây không chỉ là cách để thử tình yêu của anh ta dành cho bạn nhiều hay ít, mà còn để nhìn ra kiểu đàn ông keo kiệt, tính toán. Đàn ông yêu bạn sẽ không tiếc tiền cho bạn. Đàn ông keo kiệt thì một đồng cũng tính toán với cả bạn và người ngoài.

Yêu và lấy đàn ông tính toán chi li thì nửa đời sau của bạn đến một đồng tiêu xài cũng phải nhìn mặt chồng. Như thế thì khổ lắm!

Thường xuyên nói dối

Đàn ông có thói quen nói dối sẽ dần có tính cách không thành thật - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông có thói quen nói dối sẽ dần có tính cách không thành thật. Ở cạnh một người đàn ông hay nói dối, bạn sẽ không có lòng tin vào anh ta. Vì ngay cả những chuyện vặt vãnh anh ta cũng không thành thật với bạn.

Đàn ông giỏi nói dối cũng rất dễ ngoại tình. Bạn yêu và lấy người đàn ông này chính là tự gieo vào đời mình quá nhiều nguy hiểm tiềm tàng.

Quá lười nhác

Một người đàn ông khi yêu đã lười chăm sóc bản thân thì không thể là người chồng đỡ đần giúp đỡ vợ sau này. Hãy thử nghĩ nếu bạn lấy anh ta, bạn sẽ như chăm sóc cho một đứa trẻ, lo cho chồng từng cái áo cái quần. Còn bạn sẽ không được chồng giúp đỡ việc gì, một mình gánh vác.

Có những kiểu đàn ông tệ không thể cải sửa, nếu bạn chọn nhầm thì chỉ có tủi thân, khổ tâm cả đời. Vì vậy, hãy cẩn thận!