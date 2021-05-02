7 kiểu đàn ông tệ dù phụ nữ có 'ế chỏng chơ' cũng tuyệt đối không nên lấy

Phụ nữ yêu 02/05/2021 14:56

Phụ nữ khi kết hôn luôn mong mình có được cuộc sống hạnh phúc bên người chồng yêu thương mình. Thế nhưng, mong ước ấy sẽ khó thành hiện thực nếu phụ nữ cứ nhắm mắt "đâu đầu" vào 7 kiểu đàn ông dưới đây.

Có những thói xấu của đàn ông là bản chất, không thể thay đổi. Dẫu họ có yêu bạn nhiều thế nào, cũng không thể sửa đổi để tốt hơn. Đặc biệt là những thói xấu có thể khiến đàn bà khổ tâm, lại càng không thể thay đổi.

Có những người đàn ông tệ chỉ làm khổ phụ nữ. Nếu bạn cố chấp yêu, hy vọng có thể sửa đổi họ thì bạn phải trả giá bằng một đời khổ tâm triền miên.

Đàn ông gia trưởng

Khi yêu nhau, phụ nữ thường không nhận ra kiểu đàn ông gia trưởng. Họ thường nhầm lẫn sự kiểm soát của kiểu đàn ông này với sự quan tâm, yêu chiều. Sai lầm của phụ nữ trong tình yêu là không nhìn thấu bản chất của đàn ông, mà chỉ mơ mộng về một tình yêu hoàn mỹ.

dan ong te 1
Đến khi lấy nhau, một người đàn ông luôn kiểm soát bạn, không cho bạn tự do sẽ đẩy bạn vào “địa ngục trần gian” - Ảnh minh họa: Internet

Đến khi lấy nhau, một người đàn ông luôn kiểm soát bạn, không cho bạn tự do sẽ đẩy bạn vào “địa ngục trần gian”. Thay vì thấy được yêu thương, bạn sẽ thấy bị xem thường, bị tổn thương, bị giam cầm. Thậm chí tệ hơn, đàn ông gia trưởng sẵn sàng dùng bạo lực nếu bạn không nghe lời anh ta.

Đàn ông vũ phu

Đây là thói quen xấu phụ nữ không thể tha thứ cho đàn ông ngay từ khi yêu nhau. Đàn ông đã dùng vũ lực với bạn thì dù có lấy nhau cũng không thể thay đổi. Anh ta sẽ càng tổn thương bạn nhiều hơn.

Phụ nữ phải nhớ, không có người đàn ông nào yêu bạn thật lòng lại muốn làm bạn đau. Hơn hết, một người đàn ông tử tế sẽ không dùng bạo lực để giải quyết vấn đề, huống hồ là với người phụ nữ chân yếu tay mềm.

Cố chấp yêu và lấy người đàn ông từng có hành động vũ phu thì đời phụ nữ sẽ chìm vào tăm tối.

Không tôn trọng phụ nữ

Nền tảng cho cuộc hôn nhân hạnh phúc là sự tôn trọng lẫn nhau. Một người đàn ông tốt luôn có sự tôn trọng nhất định với phụ nữ, dù là người xa lạ. Anh ấy không xem thường phái yếu, không miệt thị thân hình, nhân phẩm của người khác. Đàn ông càng tử tế càng có suy nghĩ và hành động lịch thiệp với phụ nữ.

dan ong te 2
Vì chắc chắn rằng khi lấy nhau về, kiểu đàn ông này cũng sẽ không tôn trọng vợ mình - Ảnh minh họa: Internet

Ngược lại, nếu ngay từ ngày đầu yêu nhau, bạn đã thấy đàn ông không tôn trọng phụ nữ, dù là người xa lạ, thì hãy cẩn trọng. Vì chắc chắn rằng khi lấy nhau về, kiểu đàn ông này cũng sẽ không tôn trọng vợ mình.

Đàn ông có thói lăng nhăng

Đàn ông đã từng ngoại tình sẽ khó mà sửa đổi. Ngay cả khi hiện tại anh ta có yêu bạn nhiều thế nào, cũng không biết lúc nào anh ta sẽ thay lòng đổi dạ. Với những gì không chắc chắn như thế, sao phụ nữ phải dành cả thanh xuân để hy sinh và trao gửi?

Đặc điểm quan trọng nhất để bạn chọn đàn ông tốt là anh ấy phải có lòng chung thủy. Nếu bạn chọn sai ngay từ đầu thì về sau chính bạn sẽ chịu tổn thương lớn.

Keo kiệt, tính toán

Cách để thử lòng đàn ông hay nhất là cứ nói với anh ta về tiền bạc. Đây không chỉ là cách để thử tình yêu của anh ta dành cho bạn nhiều hay ít, mà còn để nhìn ra kiểu đàn ông keo kiệt, tính toán. Đàn ông yêu bạn sẽ không tiếc tiền cho bạn. Đàn ông keo kiệt thì một đồng cũng tính toán với cả bạn và người ngoài.

Yêu và lấy đàn ông tính toán chi li thì nửa đời sau của bạn đến một đồng tiêu xài cũng phải nhìn mặt chồng. Như thế thì khổ lắm!

Thường xuyên nói dối

dan ong te 3
Đàn ông có thói quen nói dối sẽ dần có tính cách không thành thật - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông có thói quen nói dối sẽ dần có tính cách không thành thật. Ở cạnh một người đàn ông hay nói dối, bạn sẽ không có lòng tin vào anh ta. Vì ngay cả những chuyện vặt vãnh anh ta cũng không thành thật với bạn.

Đàn ông giỏi nói dối cũng rất dễ ngoại tình. Bạn yêu và lấy người đàn ông này chính là tự gieo vào đời mình quá nhiều nguy hiểm tiềm tàng.

Quá lười nhác

Một người đàn ông khi yêu đã lười chăm sóc bản thân thì không thể là người chồng đỡ đần giúp đỡ vợ sau này. Hãy thử nghĩ nếu bạn lấy anh ta, bạn sẽ như chăm sóc cho một đứa trẻ, lo cho chồng từng cái áo cái quần. Còn bạn sẽ không được chồng giúp đỡ việc gì, một mình gánh vác.

Có những kiểu đàn ông tệ không thể cải sửa, nếu bạn chọn nhầm thì chỉ có tủi thân, khổ tâm cả đời. Vì vậy, hãy cẩn thận!

6 'của hiếm' chỉ phụ nữ trưởng thành sở hữu, đàn ông mê đắm cũng bởi lý do này

6 'của hiếm' chỉ phụ nữ trưởng thành sở hữu, đàn ông mê đắm cũng bởi lý do này

Phụ nữ trưởng thành có sức quyến rũ riêng. Sự quyến rũ này không đến từ nhan sắc mà đến từ "thái thái" của cô ấy. Nó có sức hút mãnh liệt, như "thiên la địa võng" mà khi bước vào đàn ông chẳng có đường ra.

Xem thêm
Từ khóa:   kiều đàn ông không nên lấy đàn ông gia trưởng đàn ông vũ phu

TIN MỚI NHẤT

ƠN TRÊN BÁO HỶ, 3 con giáp vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong tuần từ 12 đến 18/10/2026

ƠN TRÊN BÁO HỶ, 3 con giáp vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong tuần từ 12 đến 18/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 54 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 54 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 9 phút trước
Châu Tinh Trì gây chú ý khi bán công ty rạp phim với giá tượng trưng 1 HKD

Châu Tinh Trì gây chú ý khi bán công ty rạp phim với giá tượng trưng 1 HKD

Sao quốc tế 3 giờ 24 phút trước
Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 39 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 54 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Đúng hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 4 phút trước
Loạt hạt nấu chín thơm dẻo và nhiều công dụng tốt cho sức khoẻ

Loạt hạt nấu chín thơm dẻo và nhiều công dụng tốt cho sức khoẻ

Dinh dưỡng 4 giờ 54 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Sau hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 9 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/10/2026), 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/10/2026), 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 39 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này