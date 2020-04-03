7 cách sống của người phụ nữ giữ chân đàn ông cả đời

Phụ nữ yêu 03/04/2020 05:13

Đàn bà hơn nhau ở cách sống. Người phụ nữ khôn ngoan giữ cách sống khiến đàn ông luôn tôn trọng, say mê theo năm tháng.

1. Người đàn bà dại cột đời mình vào đàn ông, chỉ sống vì người khác. Còn phụ nữ khôn ngoan sống cho bản thân đầu tiên. Đàn bà khôn không ích kỷ, mà là chủ động trong cuộc sống của chính mình, vì vậy mà không bị động để ai sắp đặt, ảnh hưởng.

Cách tốt nhất để phụ nữ giữ đàn ông không phải là cứ “bám” lấy họ, mà phải biết dành thời gian cho bản thân, cân bằng với thời gian cho gia đình. Phụ nữ quá sống vì gia đình không phải là điều tốt cho bản thân, phải có trách nhiệm với chính mình. Đàn ông sẽ thấy cảm phục người phụ nữ hy sinh vì gia đình, nhưng chưa chắc chung thủy với người vợ bỏ quên bản thân vì gia đình.

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Đàn bà khôn không ích kỷ, mà là chủ động trong cuộc sống của chính mình - Ảnh minh họa: Internet

Với phụ nữ, gia đình hạnh phúc là điều may mắn, nhưng hơn nhau vẫn là bản thân biết yêu thương và chăm sóc cho chính mình. Khi phụ nữ biết quý trọng, chăm sóc bản thân, thì chồng cũng sẽ biết yêu chiều bạn hơn.

2. Cách sống của phụ nữ từ trước đến nay thường là sống vì gia đình nhiều hơn. Phụ nữ cho đi yêu thương mà ít khi đòi hỏi được yêu thương. Nhưng một người đàn bà thông minh luôn muốn được đáp trả, ghi nhận và không muốn bị người khác xem những gì họ cho đi là đương nhiên.

Vì thế, thay vì chỉ biết cho mà không được nhận, phụ nữ hãy học cách đòi hỏi chăm sóc, yêu thương từ chồng. Thay vì một mình gánh vác chuyện trong nhà, hãy để chồng san sẻ cùng bạn. Cho đàn ông trách nhiệm với gia đình, vợ con cũng là cách để gìn giữ gia đình.

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 Phụ nữ sống không nên thực dụng, nhưng nên thực tế với đồng tiền - Ảnh minh họa: Internet

3. Phụ nữ sống không nên thực dụng, nhưng nên thực tế với đồng tiền. Phụ nữ sống đừng phụ thuộc vào chồng, đặc biệt là về tiền bạc. Đừng để đàn ông có quyền cho bạn tiền mỗi tháng. Phụ nữ kiếm ít tiền cũng được, nhưng phải độc lập tài chính. Phụ nữ cần chồng nuôi cũng được, nhưng ít nhất phải có tiền của mình. Trong hôn nhân, nếu phụ nữ không có tài chính sẽ không có tiếng nói bình đẳng với chồng.

Phụ nữ chăm chút gia đình là giỏi, nhưng biết kiếm tiền lại càng khôn ngoan hơn. Hãy đầu tư học hỏi việc kiếm tiền, như buôn bán kinh doanh. Không ai nói việc kiếm tiền là của riêng đàn ông, vì thế đừng giới hạn bản thân với việc gia tăng tài chính.

4. Người đàn bà hạnh phúc không phải là người may mắn nhất, được ưu ái nhất, mà là người biết thỏa mãn với những gì mình có. Sống hạnh phúc là một loại trải nghiệm biết đủ với những gì đang có.

Phụ nữ sống phải thực tế thì mới hạnh phúc. Mơ mộng quá xa, quá lấp lánh chỉ khiến phụ nữ dễ thất vọng, khổ đau. Chuyện gì cần nhớ thì nhớ, cái gì cần buông thì đừng giữ. Bình yên trong lòng mới là điều quan trọng nhất với phụ nữ.

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Người đàn bà khôn ngoan không sống trong so đo - Ảnh minh họa: Internet

5. Người đàn bà khôn ngoan không sống trong so đo. Họ không muốn bản thân trở nên tầm thường khi luôn sống để so sánh với người khác. Quan trọng là nhìn rõ cuộc đời của mình, biết đâu là đích đến mình phải vươn tới. Phụ nữ hơn nhau là ở cách nhìn nhận về bản thân và hạnh phúc với cuộc sống của chính mình.

6. Với phụ nữ, tha thứ là một bài học khó, nhưng đáng giá. Tha thứ cho người khác, lòng bạn sẽ thoải mái hơn. Bao dung với chính mình, bạn sẽ thanh thản hơn. Sự bình yên trong nội tâm sẽ khiến thần thái của phụ nữ rực rỡ hơn. Đó mới là lúc đàn bà thu hút và hấp dẫn nhất.

7. Người phụ nữ khôn ngoan sống bằng niềm vui. Ngay cả khi cuộc sống không ưu ái cho họ nhiều niềm vui, mà đầy tổn thương bất hạnh, họ vẫn tìm kiếm niềm vui mỗi ngày để tự động viên chính mình. Sống tích cực không dễ, đó là quá trình chống lại những gì không hài lòng  và bất hạnh. Đó là con đường cố vực dậy chính mình khi bị cuộc đời “ngược đãi”. Nhưng phụ nữ sống tích cực sẽ kiên cường và mạnh mẽ hơn.

17 điều đàn bà khôn ngoan thường làm, hãy đọc và đừng bỏ sót từ nào

17 điều đàn bà khôn ngoan thường làm, hãy đọc và đừng bỏ sót từ nào

Người đàn bà khôn ngoan thường biết rõ họ cần phải làm gì, họ luôn hiểu rõ những thứ đi giành giật của người khác chỉ khiến bản thân thêm tổn thương mà thôi.

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