6 nét hấp dẫn ngấm vào thần thái của phụ nữ trưởng thành

Phụ nữ yêu 27/04/2020 05:05

Người phụ nữ trưởng thành nhẹ nhàng, tự tại và giàu nghị lực như một dòng nước. Đàn ông ở bên họ như thấy tâm hồn tươi mát, bình yên mà say mê…

Đàn ông thích phụ nữ trưởng thành. Không còn ngây thơ, nhưng vẫn đặc biệt rất riêng.

Giữ thái độ hòa nhã

Phụ nữ thành thục luôn giữ thái độ hòa nhã với mọi chuyện mọi việc. Họ không có tư tưởng quản lý chồng. Họ cũng không dùng lời lẽ chê bai, thở than về chồng. Họ cho đàn ông đủ tự do, đủ nhu cầu được tôn trọng, ngợi khen.

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Phụ nữ thành thục luôn giữ thái độ hòa nhã với mọi chuyện mọi việc - Ảnh minh họa: Internet

Trong việc nuôi dạy con, đàn bà trưởng thành cho con một khung trời riêng. Họ tôn trọng điểm mạnh của con, cùng con cải thiện những điểm yếu. Họ không mong con sống theo ước mơ của người khác. Họ muốn cùng con thực hiện ước mơ của riêng con.

Trong mối quan hệ nhà chồng, đàn bà thành thục giàu thấu hiểu, và nhẫn nhịn khi cần thiết. Họ thấu tình đạt lý, giữ vững giá trị trọng đạo nghĩa, học cách làm gương để con hiếu thuận sau này.

Sống có trách nhiệm

Người đàn bà thành thục ưu tiên gia đình nhưng cũng không bỏ bê sự nghiệp. Họ có trách nhiệm với gia đình, nhưng cũng sống có trách nhiệm với bản thân. Họ chín chắn và điềm đạm với những gánh nặng, căng thẳng trong cuộc sống. Họ sẽ dành thời gian cho gia đình, cũng có thể lùi về sau để chồng tập trung vào sự nghiệp. Nhưng họ không từ bỏ công việc của bản thân. Có trách nhiệm với gia đình và bản thân là một loại cố gắng không ngừng nghỉ của đàn bà mạnh mẽ.

Cư xử đúng mực

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Một người vợ thành thục khéo léo trong cư xử, với người và việc luôn đối đãi chân thành, cẩn trọng - Ảnh minh họa: Internet

Một người vợ thành thục khéo léo trong cư xử, với người và việc luôn đối đãi chân thành, cẩn trọng. Với ai yếu hơn mình, họ không bày vẽ phô trương. Với người mạnh hơn, họ cũng không cầu cạnh nịnh nọt. Đàn bà mạnh mẽ tôn trọng giá trị gốc của con người và cũng tôn trọng giá trị của bản thân.

Đàn bà từng trải kiêu hãnh nhưng không kiêu căng. Nếu làm sai, họ hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản thân. Kiểu phụ nữ này luôn lấy bản thân là trung tâm của mọi chuyện, để điều chỉnh và hoàn thiện.

Vì thế, đàn bà từng trải thường được nhiều người nể trọng, đặc biệt là đàn ông.

Luôn giữ tâm thái bình tĩnh

Đàn bà từng trải là người đã có nhiều trải nghiệm trong cuộc sống, nên họ giữ được tâm thế bình tĩnh trước mọi việc. Vì một khi mất tỉnh táo, cảnh giác, mọi chuyện sẽ càng khó giải quyết. Với phụ nữ từng trải, nước mắt hay hoảng loạn không có tác dụng. Chuyện tồi tệ nhất xảy ra khi bản thân không làm chủ được chính mình.

Đàn bà thành thục không có suy nghĩ đắn đo do dự, một là làm và hai là từ bỏ. Đã làm thì không hối hận. Đã cần thiết thì nhất định phải làm bằng được.

Không ham hư vinh

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Đàn bà cần tiền và cần cái tâm của đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà thành thục cần tiền, thậm chí là mê kiếm tiền. Nhưng họ không xem tiền bạc là tất cả, không mang lòng hư vinh để đo giá trị của người khác. Vì tiền bạc hay vật chất cần nhiều thì tốt nhưng cũng chỉ là vật ngoài thân. Đàn bà cần tiền và cần cái tâm của đàn ông. Nếu muốn thử đàn ông, phải thử cái tâm của họ. Nếu muốn nhìn rõ cái tâm của đàn ông, không thể chỉ nhìn vào túi tiền của họ.

Với đàn bà thông minh, tiền là vật ngoài thân phải có bên mình, để bảo vệ, chiều chuộng bản thân, và để cư xử với đàn ông phải phép. Nếu có tiền, đàn bà không sợ ly hôn. Nếu có tiền, đàn bà tự quyền quyết định vận mệnh và hạnh phúc của mình.

Biết cách chăm sóc bản thân

Phụ nữ càng từng trải càng biết cách chăm sóc bản thân. Họ là kiểu phụ nữ nổi bật khi luôn làm những gì tốt cho sức khỏe, cơ thể.

Một người phụ nữ trưởng thành không vì ánh mặt khen chê của người khác mà chọn sai cách làm đẹp. Thần thái, khí chất của họ xuất phát từ một cơ thể tràn đầy năng lượng và sức khỏe. Như một dòng nước, phải trong và thanh mát trước thì mới có thể thu hút và đầy nghị lực.

8 điều giúp phụ nữ duyên dáng, đi đến đâu cũng có người thương người quý

8 điều giúp phụ nữ duyên dáng, đi đến đâu cũng có người thương người quý

Đàn bà khôn ngoan thường là những người phụ nữ duyên dáng trong mắt người khác. Nét duyên đó giúp họ đi tới đâu cũng có người thương người quý.

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