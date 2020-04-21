8 điều giúp phụ nữ duyên dáng, đi đến đâu cũng có người thương người quý

1. Nếu có ai nhắn tin, dù không thích cũng hãy đáp trả văn minh, nhẹ nhàng. Một người đàn bà thông minh thì ít nhất phải lịch thiệp, nói lời dễ nghe, tôn trọng người khác cũng là cách đề cao bản thân.

Đây là những điều giúp phụ nữ duyên dáng , đi đến đâu cũng tỏa sáng, thu hút lòng người, đặc biệt là đàn ông.

3. Nếu được hỏi, dù đang không hài lòng thế nào cũng hãy trả lời ngắn gọn. Đó là thiếu lịch sự, là đánh mất nét duyên trong mắt người khác. Đừng quá đề cao bản thân mà trở nên thiếu tế nhị, khiến người khác không muốn lại gần.

2. Sòng phẳng trong tiền bạc là đẳng cấp của người đàn bà quý phái. Đừng vì tiền bạc mà tự hạ thấp phẩm giá của mình với bất kì ai. Tiền bạc có thể kiếm được, nhưng một lần “mất giá” thì khó mà mua lại được.

Sòng phẳng trong tiền bạc là đẳng cấp của người đàn bà quý phái - Ảnh minh họa: Internet

4. Quan điểm, ý kiến của mình quan trọng nhưng nghe người khác nói cũng cần thiết. Nếu không biết lắng nghe, học hỏi thì sẽ khó phát triển. Người đàn bà thông minh không ngại chia sẻ, cũng không ngại lắng nghe.

5. Người phụ nữ kém thu hút nhất chính là khi để lòng tham, đố kỵ xâm chiếm. Phụ nữ chỉ biết nhìn hạnh phúc của người khác mà phê bình, ghen ghét thì chỉ đang tự hạ thấp bản thân. Người khí chất sống không vì hạnh phúc của người khác mà vì tự tại của chính mình.

Cách sống “cao sang” nhất của phụ nữ là chọn một vị trí riêng, không xem thường ai, thẳng thắn và ngẩng cao đầu. Nếu bản thân không vui vẻ, hãy cố gắng nhiều hơn. Hạnh phúc là do mình tạo ra, không thể tranh giành cũng không thể đợi người khác đến tặng.

Cách sống “cao sang” nhất của phụ nữ là chọn một vị trí riêng, không xem thường ai, thẳng thắn và ngẩng cao đầu - Ảnh minh họa: Internet

6. Đừng động chạm đến đồ vật cá nhân hay tò mò chuyện của người khác. Mỗi người sống cuộc đời của bản thân đã đủ mệt mỏi, không cần phải can thiệp vào cuộc sống của nhau. Muốn người khác tôn trọng cuộc sống của mình, thì hãy học cách tôn trọng cuộc sống của họ trước.

7. Người đàn bà bản lĩnh không chờ đợi đàn ông đem hạnh phúc đến. Cuộc sống của họ khi không có đàn ông vẫn tự kiếm tiền, vui vẻ, bình yên. Đàn ông đến cho họ tình yêu, chứ không cho họ tất cả. Phụ nữ cần tình yêu, chứ không cần đàn ông cho mình cuộc sống hay hạnh phúc. Phụ nữ sống độc lập sẽ không sợ biến cố, cũng sẽ được tôn trọng hơn.

8. Người phụ nữ duyên dáng không có nghĩa là chẳng biết nóng giận, mà là giỏi kiềm chế, không nói hay làm những chuyện bản thân thấy hối hận. Dù nói hay làm gì cũng phải nghĩ ít nhất 3 lần. Không thể kiểm soát tốt suy nghĩ và cảm xúc của mình, phụ nữ khó giữ được bình yên trong cuộc sống.

Người phụ nữ duyên dáng không có nghĩa là chẳng biết nóng giận, mà là giỏi kiềm chế, không nói hay làm những chuyện bản thân thấy hối hận - Ảnh minh họa: Internet

Kỳ thực, người phụ nữ khí chất sẽ như nước, lúc tĩnh lặng thì thanh thuần, trong trẻo, lúc cuộn trào thì dữ dội đáng sợ. Nhưng dù là lúc nào thì nước cũng luôn tiến về phía trước, kiên định và đầy bản lĩnh.