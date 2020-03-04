6 lý do khiến phụ nữ rời bỏ đàn ông, một đi không trở lại

Hôn nhân hạnh phúc không thể chỉ có một người cố gắng, mà phải vợ chồng cùng nỗ lực, vun đắp, có chung mục tiêu và tầm nhìn.

Những lý do khiến phụ nữ cạn tìn h, một đi không trở lại khiến đàn ông phải hối hận về sau.

Lòng bao dung và sức hy sinh của phụ nữ cũng có giới hạn. Khi thấy gánh nặng trên vai quá sức, họ sẽ thấy mệt mỏi, bất lực. Đến lúc đàn bà hết yêu , cạn cùng tình cảm, hy vọng, họ sẽ rời đi bằng mọi giá, một chút cũng không luyến tiếc.

Vì thế, nếu chỉ có một người vợ lo hết việc nhà, nội ngoại, con cái… còn chồng thì vẫn một mình đi chơi, tụ tập bạn bè… thì dẫu vợ có chịu thương chịu khó thế nào cũng không thể chấp nhận.

Cãi vã không dứt về một chuyện

Nhiều cặp vợ chồng cãi vã lặp đi lặp lại một chuyện cũ. Hết lần này đến lần khác vẫn chỉ vì một vấn đề chưa giải quyết dứt khoát. Mâu thuẫn chồng chất mâu thuẫn, một chuyện nhỏ thành nhiều chuyện lớn, sẽ khiến hôn nhân rạn nứt dần theo thời gian.

Phụ nữ dù có nhẫn nhịn thế nào cũng không chịu được áp lực khi hôn nhân có những mâu thuẫn không thể giải quyết. Họ sẽ dần bộc lộ sự chán nản, khi đàn ông không lắng nghe, cũng không thay đổi. Họ sẽ dần có suy nghĩ về cuộc hôn nhân hiện tại, thậm chí nghi ngờ rằng bản thân đã chọn sai?

Đời sống vợ chồng rời rạc

Nếu vợ chồng sống cạnh nhau nhưng không có cảm giác nhớ nhung, giữ được tình cảm đủ đầy thì phụ nữ sẽ có cảm giác bất an - Ảnh minh họa: Internet

Chuyện giường chiếu là một phần không thể thiếu để giữ chân vợ chồng trong hôn nhân cả đời. Nhưng thường thì phụ nữ chỉ than phiền về những vấn đề bên ngoài phòng ngủ, họ chú trọng đến cảm xúc giữa vợ chồng hơn. Nếu vợ chồng sống cạnh nhau nhưng không có cảm giác nhớ nhung, giữ được tình cảm đủ đầy thì phụ nữ sẽ có cảm giác bất an. Những vấn đề bất đồng cũng sẽ dần nảy sinh.

Sống cạnh nhau nhưng không thể giao tiếp

Nhiều người vợ dù sống bên chồng lâu năm nhưng lại quyết định ly hôn vì họ không tìm được tiếng nói chung với chồng, không có sự hòa hợp trong cảm xúc. Phụ nữ quan trọng sự thấu hiểu, chia sẻ cảm xúc với chồng trong hôn nhân.

Quả thật, nhiều gia đình không quá xem trọng sự trao đổi suy nghĩ, chia sẻ cảm xúc giữa vợ chồng. Vì thế khi có hiểu lầm sẽ không được hóa giải, mâu thuẫn sẽ càng nhiều theo thời gian. Khi vợ chồng đã có thói quen không thấu hiểu nhau bằng giao tiếp thì sẽ dần có khoảng cách. Phụ nữ lại nhạy cảm hơn, sẽ thấy cô đơn, lạc lõng ngay bên cạnh chồng.

Chỉ cố gắng một mình

Những cặp vợ chồng hạnh phúc thường cùng nhau nỗ lực, sống vì nhau.

Vợ luôn là người càm ràm nhiều nhất trong gia đình. Vì họ muốn chồng ngày một tốt hơn, nhắc nhở, khuyên nhủ chồng nên làm gì, ăn uống thế nào. Nhưng đàn ông nhiều người lại không thích làm theo lời vợ. Phụ nữ vì thế mà một mình cố gắng, nuôi con cũng không có chồng giúp đỡ. Có ai một mình lâu năm lại thấy không thấy mỏi mệt?

Đến một lúc, vợ chẳng lên tiếng nữa, không càm ràm nữa, thì chính là lúc họ không còn cần chồng - Ảnh minh họa: Internet

Đến một lúc, vợ chẳng lên tiếng nữa, không càm ràm nữa, thì chính là lúc họ không còn cần chồng. Vì có lẽ tháng năm tự mình nỗ lực, họ từ lâu đã làm quen.

Muốn tìm về bình yên khi độc thân

Khi bước vào hôn nhân, phụ nữ phải đánh đổi và thay đổi không ít. Có người lấy chồng may mắn thì nhẹ gánh, không phải vất vả vì chồng con. Nhưng thường thì nhiều người phải vừa đi làm, vừa nấu nướng, làm việc nhà và cả chăm chồng con.

Kỳ thực, phụ nữ cạn tình không phải vì nhà nghèo khó, vất vả, mà là vì không nhận được sự quan tâm, yêu thương từ chồng. Bởi thế, nhiều người khi lấy chồng rồi lại ước được trở về thời độc thân, một mình mà không phải nặng lòng, buồn phiền vì ai.