6 lời nói dối đàn ông nào cũng thích nghe từ vợ

Phụ nữ yêu 06/11/2019 05:10

Không ai thích sự giả dối, nhưng nếu là những lời nói dối “ngọt ngào” thì ai cũng thích. Và vợ khôn ngoan nên biết 6 lời nói dối này để "mua chuộc" trái tim đàn ông!

Một cặp vợ chồng hạnh phúc không hẳn là tuyệt đối thành thật với nhau. Thực tế, có những lời nói dối không hề có hại, lại khiến hôn nhân hạnh phúc, bền chặt hơn.

Vợ khôn ngoan luôn biết 6 lời nói dối đàn ông thích nghe nhất.

“Cảm ơn anh đã làm bữa tối”

Ngay cả khi những món chồng nấu không hề ngon miệng thì đó cũng là bữa tối anh ấy đã làm bằng hết cố gắng của mình. Sự nỗ lực đó xứng đáng một lời cảm ơn hơn là chê bai. Câu nói này sẽ giúp chồng cảm thấy hài lòng và thoải mái hơn.

Giống như phụ nữ, đàn ông cũng khá nhạy cảm với những biểu hiện tình cảm, đôi khi còn hơn cả phụ nữ. Và người vợ thông minh hiểu lời khen và cảm ơn luôn là điều đàn ông cần.

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Người vợ thông minh hiểu lời khen và cảm ơn luôn là điều đàn ông cần - Ảnh minh họa: Internet

Dù rằng nấu ăn không phải là sở trường của chồng, nhưng bạn nên trân trọng nỗ lực và cố gắng thay đổi để tốt hơn của anh ấy. Đây là cách thể hiện tình cảm và tôn trọng dành cho chồng.

“Mình cùng đi tập gym nhé, nghe nói sẽ làm “chuyện ấy” tuyệt hơn”

Chồng bạn có thể vì lịch làm việc căng thẳng mà trở nên mỏi mệt, không thường xuyên ra ngoài vận động. Và bạn có thể dùng câu nói này để trị chứng lười biếng vận động của chồng. “Chuyện ấy” thăng hoa có thể là động lực để chồng rèn luyện sức khỏe. Và khi cùng nhau đi tập luyện, tăng cường sức khỏe, vợ chồng sẽ trải nghiệm nhiều điều thú vị cùng nhau.

“Em yêu mẹ (anh)”

Dù chồng bạn có phàn nàn về cha mẹ anh ấy thì bạn cũng đừng lên tiếng đồng tình. Mối quan hệ gia đình gắn chặt, cùng lòng tự tôn gia đình trong mỗi người đều không thể thay đổi. Và ngay cả khi bạn và chồng cùng có mâu thuẫn với cha mẹ chồng thì bạn vẫn phải bày tỏ theo một cách kính trọng nhất. Một lời nói có vẻ không thật rằng bạn yêu mẹ anh ấy cũng có thể là điều cần thiết để làm giảm căng thẳng trong mối quan hệ gia đình.

“Em không muốn sống ở nơi nào ngoài nhà của chúng ta”

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Thay vì nói về mong muốn có một ngôi nhà nào đó to hơn, hãy nói theo hướng đó là mục tiêu để vợ chồng cùng phấn đấu - Ảnh minh họa: Internet

Vợ chồng cần có sự trung thực về tài chính. Nhưng sẽ không hay nếu bạn nói về mong muốn có nhiều tiền hơn và sống ở một nơi xa hoa hơn ngôi nhà hiện tại của cả hai. Thay vì nói về mong muốn có một ngôi nhà nào đó to hơn, hãy nói theo hướng đó là mục tiêu để vợ chồng cùng phấn đấu.

“Sếp anh sai rồi, anh không hề có lỗi”

Khi chồng chia sẻ với bạn về vấn đề gặp phải trong công việc, có thể bạn sẽ nghĩ: “Sao anh ấy không thay đổi một chút?”. Nhưng đừng nói ra câu đó, vì chồng đang cần sự ủng hộ của bạn. Hãy nói một câu nói dối không có hại gì để anh ấy cảm thấy được xoa dịu ban đầu. Sau đó, bạn có thể đưa ra ý kiến của mình, gợi ý để chồng thay đổi cách giải quyết vấn đề.

“Đây là cuộc yêu tuyệt nhất em từng có”

Đàn ông luôn có nhu cầu được khen ngợi, đặc biệt là trong chuyện ấy. Họ muốn làm hài lòng người phụ nữ của mình, muốn được vợ thừa nhận khả năng phái mạnh của họ. Đàn ông thừa nhận rằng cảm giác khi đem đến khoái cảm cho bạn tình còn tuyệt hơn bất kì cảm giác nào.

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Một người vợ khôn ngoan luôn biết cách lấy lòng chồng bằng những lời nói dối ngọt ngào - Ảnh minh họa: Internet

Không hẳn là bạn lừa dối chồng khi bạn không quá hài lòng như bạn nghĩ, nhưng hãy để chồng biết cảm giác hạnh phúc của bạn khi cả hai gần gũi bên nhau. Đó chắc chắn là điều chồng muốn lắng nghe nhất.

Một người vợ khôn ngoan luôn biết cách lấy lòng chồng bằng những lời nói dối ngọt ngào.

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