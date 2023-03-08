6 điều "lạ đời" đàn ông lén đánh giá phụ nữ nhưng không bao giờ nói ra

Phụ nữ yêu 08/03/2023 05:00

Nhiều người phụ nữ cho rằng đàn ông không đọc được cảm xúc suy nghĩ của phụ nữ. Nhưng không hẳn là vậy.

Loại đồ ăn bạn chọn

Đa số phụ nữ trong những lần hẹn hò thường chọn những món ăn lành mạnh, không nhiều dầu mỡ, chẳng hạn như salad, những món nước thanh đạm. Hơn nữa, phụ nữ cũng không muốn để lại ấn tượng xấu khi ăn với đàn ông. Họ không muốn suy nghĩ của đàn ông rằng họ tham ăn, ăn nhiều. Họ thường cố gắng giữ phong thái ăn uống thanh lịch.

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Phụ nữ nên chọn những gì mình thích, thể hiện sự thoải mái khi ăn uống cùng đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

Dù vậy, hành động này lại có tác dụng ngược lại với đàn ông. Khi phụ nữ không ăn uống thoải mái thì đàn ông cũng sẽ cảm thấy không tự nhiên. Điều này cũng không có nghĩa là phụ nữ nên ăn những món ăn nhiều dầu mỡ. Nhưng bạn nên chọn những gì mình thích, thể hiện sự thoải mái khi ăn uống cùng đàn ông.

Cách nhắn tin

Nhiều người thấy e ngại khi nói chuyện trực tiếp với người khác. Nhưng nhắn tin cũng thể hiện chân thật về cảm xúc, suy nghĩ của mọi người.

Theo suy nghĩ của đàn ông, cách nhắn tin của phụ nữ sẽ nói nhiều về họ. Đây là lý do họ thường để ý cách nhắn tin từ phụ nữ, thậm chí là phân tích để biết ẩn ý sau từng dòng tin nhắn.

Và có một sự thật được các nhà khoa học tìm thấy là cách sử dụng câu từ sẽ nói lên phần nào tính cách của một người. Đàn ông sẽ nhìn vào đây để đánh giá phụ nữ.

Màu trang phục

6 điều 'lạ đời' đàn ông lén đánh giá phụ nữ nhưng không bao giờ nói ra - Ảnh 2
Theo suy nghĩ của đàn ông, cách nhắn tin của phụ nữ sẽ nói nhiều về họ - Ảnh minh họa: Internet

Màu sắc sẽ phần nào ảnh hưởng đến tâm trạng, cảm xúc của con người. Chẳng hạn như, màu đỏ thể hiện sự đam mê, năng động, màu đen sang trọng, màu hồng dịu dàng, nữ tính…

Khi một người phụ nữ chọn màu đỏ thì đàn ông sẽ âm thành đánh giá về tâm trạng, mong muốn của cô ấy.

Biểu cảm gương mặt

Nhiều người phụ nữ cho rằng đàn ông không đọc được cảm xúc suy nghĩ của phụ nữ. Nhưng không hẳn là vậy. Các nhà khoa học cho rằng đàn ông chú ý khi phụ nữ cười hay khóc, thậm chí họ còn nhìn ra cảm xúc trong đôi mắt, bờ môi của bạn.

Trang phục

Đàn ông chú ý đến trang phục của phụ nữ không phải ở nhãn hiệu, giá cả. Thứ họ quan tâm nhất là cảm giác thanh lịch, thần thái phong cách toát ra từ trang phục của phụ nữ.

Qua trang phục, cũng có thể nhận ra thái độ của phụ nữ với người đàn ông. Phụ nữ ăn mặc lộng lẫy, trang điểm cẩn thận chứng tỏ cô ấy cực kì để ý đến đối phương.

Đồ uống cô ấy thích

Sở thích của phụ nữ không giống nhau, nhưng cũng như đồ ăn và quần áo sẽ nói lên nhiều điều về một người.

Đàn ông âm thầm để ý điều này để biết nên làm gì sau đó. Một số người lén đánh giá để hiểu hơn về người phụ nữ mình thích. Không chỉ vậy, thói quen uống cũng thể hiện phong cách sống của phụ nữ, lành mạnh hay không, có cá tính riêng hay không.

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