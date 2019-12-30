6 cách ‘bố thí’ giúp phụ nữ tăng vượng khí, đánh bay vận xui đeo bám trong ngày Tết

Phụ nữ yêu 30/12/2019 11:04

Người phụ nữ hạnh phúc khi biết cho đi nhằm giúp vận trình được cải thiện, xua đuổi những điều xấu của năm cũ và rước lộc trong năm mới.

Ngoài việc giúp đỡ những người khó khăn, đây là những cách làm từ thiện giúp vận trình của phụ nữ hạnh phúc, tăng thêm vượng khí, xua đuổi nguồn năng lượng xấu trong ngày Tết.

“Bố thí” bằng một nụ cười thật tươi

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Phụ nữ hạnh phúc khi biết làm từ thiện đúng cách - Ảnh minh họa: Internet

Dịp Tết đến xuân về, chỉ cần nở với nhau một nụ cười thật tươi, may mắn sẽ đến với bạn. Không cần phải tốn quá nhiều của cải cúng dường, vận trình của bạn cũng sẽ khởi sắc nhờ vào tinh thần lạc quan. Khi bước ra đường vào ngày Tết, chỉ cần cười tươi, bạn đã chiếm được thiện cảm của mọi người. Đầu năm được yêu thương, cả năm sẽ viên mãn.

“Bố thí” bằng lời hay ý đẹp

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Phụ nữ nên biết nói lời hay ý đẹp - Ảnh minh họa: Internet

Người phụ nữ hạnh phúc khi được nhiều người yêu thương. Mà muốn được như vậy, bạn phải biết nói những lời hay ho. Có câu lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói để mọi người gần gũi nhau hơn. Nhất là những ngày đầu năm, dành cho nhau những lời khen, chắc chắn bạn sẽ có một năm suôn sẻ, thuận lợi.

“Bố thí” bằng tấm lòng

Một trong những cách để phụ nữ hạnh phúc, có cái Tết ấm no, một năm giàu sang đó là bao dung với người khác. Năm cũ đã qua, năm mới đến, hãy phủi bỏ những sân si, hờn giận để sống tích cực hơn. Đừng mang ý niệm xấu về người khác, cũng đừng thù hận quá dai. Bỏ hết đi để sống một đời bình an, tự tại.

“Bố thí” bằng ánh mắt lương thiện

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Hãy đối xử với nhau bằng sự thiện lương nhất - Ảnh minh họa: Internet

Hãy nhìn đời bằng ánh mắt thiện lương. Ai cũng có những nỗi khổ riêng, hãy biết thông cảm để hạnh phúc hơn. Ngoài lời nói, ánh mắt là thứ có thể làm tổn thương người khác sâu sắc nhất. Vì vậy hãy dùng ánh mắt thiện cảm nhất để đối xử với nhau.

“Bố thí” bằng hành động

Người phụ nữ có phúc khí cần mở lòng giúp đỡ người khác mọi lúc mọi nơi. Cuộc đời còn nhiều người khổ sở hơn mình, vì vậy hãy biết mở rộng tấm lòng. Giúp được ai cứ giúp, đừng nề hà, bởi lẽ mỗi người chúng ta đều chỉ có một cuộc đời để sống, hà cớ gì phải so đo tính toán.

“Bố thí” bằng đôi tai

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Hãy lắng nghe những lời chân thành của nhau - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài việc nói lời hay ý đẹp, hãy học cách lắng nghe nhau một cách chân thành. Việc lắng nghe và tiếp thu ý kiến, tâm sự của người khác sẽ giúp bạn hoàn thiện bản thân hơn. Đồng thời cũng giúp người khác xoa dịu được những nỗi cô đơn, tổn thương trong lòng.

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Trên thực tế, người phụ nữ khổ đau hay hạnh phúc là do chính họ quyết định. Người tham lam không thể có cuộc sống an yên. Còn người quá an phận sẽ chẳng gặt hái được thành công.

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