6 biểu hiện của người chồng hết yêu vợ, đọc tới đâu phụ nữ trào nước mắt tới đó

Người chồng thế này khi ở ngoài luôn nhiệt tình, vui vẻ với thiên hạ nhưng chỉ cần bước về nhà là than thở mệt mỏi. Anh ta chẳng muốn làm gì, thậm chí còn không muốn nói chuyện, hỏi han bạn. Anh ta chỉ thích xem TV, điện thoại, hoặc làm việc một mình.

Biểu hiện của người đàn ông không còn yêu vợ rõ ràng nhất là anh ta lúc nào cũng chăm chăm vào điện thoại. Anh ta xem điện thoại còn quan trọng hơn cả vợ. Anh ta dành thời gian chơi điện thoại chứ không muốn nói chuyện, quan tâm đến vợ.

Một người chồng không muốn trò chuyện với vợ, để ý chuyện trong nhà thì chính là đã hết yêu vợ con. Đây không còn là người đàn ông vô tình, mà thật sự đã trở nên cạn tình khó cứu vãn.

Phụ nữ đừng nghĩ đây là thói quen của đàn ông thời công nghệ hiện đại. Đàn ông thời nào thì khi yêu vợ cũng đều để tâm dành thời gian cho vợ. Chỉ khi chồng hết yêu vợ mới dành sự chú ý đến điện thoại nhiều như thế. Và biết đâu, điều khiến chồng vui vẻ trong chiếc điện thoại kia có thể là một cô nàng nào đó?

Không đăng bất cứ điều gì liên quan đến vợ hay gia đình trên mạng xã hội

Có hai lý do, một là người chồng này không muốn ai biết bản thân đã có vợ, và hai là anh ta không thấy tự hào về vợ con - Ảnh minh họa: Internet

Những tấm hình chụp dịp đặc biệt của vợ con, gia đình, hay trạng thái kết hôn, anh ta cũng không bao giờ để lộ trên mạng xã hội. Dù rằng nhiều người đàn ông không thích chia sẻ về cuộc sống riêng trên mạng. Nhưng nếu chồng bạn là người thường xuyên chia sẻ nhiều thông tin trên mạng xã hội thì nên cẩn thận. Bởi anh ta muốn chia sẻ nhiều thứ lại không muốn để người khác biết về bạn.

Có hai lý do, một là người chồng này không muốn ai biết bản thân đã có vợ, và hai là anh ta không thấy tự hào về vợ con.

Thường xuyên chú ý đến người phụ nữ khác nhưng lại không quan tâm đến những gì thuộc về vợ

Anh ta không hề để ý xem hôm nay bạn vui hay buồn, bạn có khỏe hay không, bạn đăng gì trên mạng xã hội. Nhưng anh ta lại thường thích, bình luận, thậm chí là khen ngợi những người phụ nữ khác.

Đây là kiểu đàn ông luôn muốn mọi người công nhận bản thân là người đàn ông tốt nhưng lại là người chồng vô tâm, tệ bạc với vợ. Tất cả đều là vì anh ta không còn yêu vợ, thậm chí lòng dạ đã thay đổi.

Chuyện thiên hạ thì hồ hởi, chuyện gia đình thì thấy phiền

Anh ta luôn ưu tiên người dưng, bạn bè hơn gia đình - Ảnh minh họa: Internet

Đây là người chồng thích đi lo chuyện thiên hạ, nhiệt tình với người dưng nhưng lại chẳng ham giúp việc nhà, thờ ơ với sự khổ cực vất vả của vợ. Chỉ cần bạn nhờ vả thì anh ta liền tìm lý do từ chối. Anh ta luôn ưu tiên người dưng, bạn bè hơn gia đình. Đây là dấu hiệu đàn ông hết yêu vợ rõ ràng.

Vui vẻ với người khác nhưng với vợ lại lạnh lùng, vô tâm

Khi ở cùng vợ, người đàn ông này chẳng bao giờ vui vẻ thoải mái. Nhưng chỉ cần bước ra ngoài thì với ai anh ta cũng nhiệt tình hăng hái. Anh ta chẳng bao giờ nhiều lời khi bên bạn, cũng không đùa giỡn để bạn vui vẻ. Bởi người đàn ông này đã không còn hứng thú với vợ, là dấu hiệu không còn yêu vợ nữa.