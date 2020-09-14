6 biểu hiện của người chồng hết yêu vợ, đọc tới đâu phụ nữ trào nước mắt tới đó

Phụ nữ yêu 14/09/2020 04:45

Một người đàn ông hết yêu vợ thường sẽ có 6 biểu hiện rõ ràng này. Phụ nữ đọc tới đâu chuẩn tới đó, nói không đau lòng là tự dối chính mình.

Đâu là dấu hiệu để phụ nữ nhận biết người đàn ông hết yêu vợ?

Cứ về nhà là than mệt mỏi

Người chồng thế này khi ở ngoài luôn nhiệt tình, vui vẻ với thiên hạ nhưng chỉ cần bước về nhà là than thở mệt mỏi. Anh ta chẳng muốn làm gì, thậm chí còn không muốn nói chuyện, hỏi han bạn. Anh ta chỉ thích xem TV, điện thoại, hoặc làm việc một mình.

Một người chồng không muốn trò chuyện với vợ, để ý chuyện trong nhà thì chính là đã hết yêu vợ con. Đây không còn là người đàn ông vô tình, mà thật sự đã trở nên cạn tình khó cứu vãn.

dan ong het yeu 3
Một người chồng không muốn trò chuyện với vợ, để ý chuyện trong nhà thì chính là đã hết yêu vợ con - Ảnh minh họa: Internet

Không ngủ sớm, thích thức khuya lướt điện thoại rồi cười một mình

Biểu hiện của người đàn ông không còn yêu vợ rõ ràng nhất là anh ta lúc nào cũng chăm chăm vào điện thoại. Anh ta xem điện thoại còn quan trọng hơn cả vợ. Anh ta dành thời gian chơi điện thoại chứ không muốn nói chuyện, quan tâm đến vợ.

Phụ nữ đừng nghĩ đây là thói quen của đàn ông thời công nghệ hiện đại. Đàn ông thời nào thì khi yêu vợ cũng đều để tâm dành thời gian cho vợ. Chỉ khi chồng hết yêu vợ mới dành sự chú ý đến điện thoại nhiều như thế. Và biết đâu, điều khiến chồng vui vẻ trong chiếc điện thoại kia có thể là một cô nàng nào đó?

Không đăng bất cứ điều gì liên quan đến vợ hay gia đình trên mạng xã hội

dan ong het yeu 2
Có hai lý do, một là người chồng này không muốn ai biết bản thân đã có vợ, và hai là anh ta không thấy tự hào về vợ con - Ảnh minh họa: Internet

Những tấm hình chụp dịp đặc biệt của vợ con, gia đình, hay trạng thái kết hôn, anh ta cũng không bao giờ để lộ trên mạng xã hội. Dù rằng nhiều người đàn ông không thích chia sẻ về cuộc sống riêng trên mạng. Nhưng nếu chồng bạn là người thường xuyên chia sẻ nhiều thông tin trên mạng xã hội thì nên cẩn thận. Bởi anh ta muốn chia sẻ nhiều thứ lại không muốn để người khác biết về bạn.

Có hai lý do, một là người chồng này không muốn ai biết bản thân đã có vợ, và hai là anh ta không thấy tự hào về vợ con.

Thường xuyên chú ý đến người phụ nữ khác nhưng lại không quan tâm đến những gì thuộc về vợ

Anh ta không hề để ý xem hôm nay bạn vui hay buồn, bạn có khỏe hay không, bạn đăng gì trên mạng xã hội. Nhưng anh ta lại thường thích, bình luận, thậm chí là khen ngợi những người phụ nữ khác.

Đây là kiểu đàn ông luôn muốn mọi người công nhận bản thân là người đàn ông tốt nhưng lại là người chồng vô tâm, tệ bạc với vợ. Tất cả đều là vì anh ta không còn yêu vợ, thậm chí lòng dạ đã thay đổi.

Chuyện thiên hạ thì hồ hởi, chuyện gia đình thì thấy phiền

dan ong het yeu 1
Anh ta luôn ưu tiên người dưng, bạn bè hơn gia đình - Ảnh minh họa: Internet

Đây là người chồng thích đi lo chuyện thiên hạ, nhiệt tình với người dưng nhưng lại chẳng ham giúp việc nhà, thờ ơ với sự khổ cực vất vả của vợ. Chỉ cần bạn nhờ vả thì anh ta liền tìm lý do từ chối. Anh ta luôn ưu tiên người dưng, bạn bè hơn gia đình. Đây là dấu hiệu đàn ông hết yêu vợ rõ ràng.

Vui vẻ với người khác nhưng với vợ lại lạnh lùng, vô tâm

Khi ở cùng vợ, người đàn ông này chẳng bao giờ vui vẻ thoải mái. Nhưng chỉ cần bước ra ngoài thì với ai anh ta cũng nhiệt tình hăng hái. Anh ta chẳng bao giờ nhiều lời khi bên bạn, cũng không đùa giỡn để bạn vui vẻ. Bởi người đàn ông này đã không còn hứng thú với vợ, là dấu hiệu không còn yêu vợ nữa.

3 nơi 'kín' đàn ông yêu thật lòng không bao giờ để bạn động tay vào

3 nơi 'kín' đàn ông yêu thật lòng không bao giờ để bạn động tay vào

Khi đàn ông yêu thật lòng, họ sẽ không bao giờ để vợ động tay vào những “nơi” đặc biệt này. Bởi họ luôn muốn giữ bình yên, niềm vui và hạnh phúc cho vợ.

Xem thêm
Từ khóa:   dấu hiệu đàn ông hết yêu vợ chồng hết yêu vợ đàn ông cạn tình

TIN MỚI NHẤT

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 20 phút trước
Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng

Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 50 phút trước
3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề đúng ngày 11/10/2026

3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề đúng ngày 11/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 0 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 50 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 5 phút trước
Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 35 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp ĐẠI PHÚ ĐẠI QUÝ, nằm trên đống vàng, an nhàn hưởng phúc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp ĐẠI PHÚ ĐẠI QUÝ, nằm trên đống vàng, an nhàn hưởng phúc, hạnh phúc ngập tràn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 50 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 0 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng phong phú từ loại thịt gia cầm bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng phong phú từ loại thịt gia cầm bình dân

Dinh dưỡng 4 giờ 50 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài quý mến, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Sau hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài quý mến, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 5 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này