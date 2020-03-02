5 việc phụ nữ chắc chắn sẽ làm khi cạn tình với bạn

Đàn ông có thể vô tâm dành thời gian cho nhiều mối quan hệ khác ngoài vợ. Nhưng phụ nữ một khi không còn muốn dành thời gian cho người đàn ông của mình, thì có nghĩa là cô ấy đã hết tình cảm.

Không phải phụ nữ chọn bạn rồi sẽ không thể buông tay. Không phải vợ sinh con cho bạn rồi sẽ không dám ly hôn. Nếu bạn thấy 5 hành động này thì chứng tỏ phụ nữ hết yêu bạn rồi!

Thật ra, yêu ghét trong lòng phụ nữ rất rõ ràng, không mập mờ như đàn ông. Đàn ông có thể vẫn thương vợ nhưng vô tâm. Nhưng phụ nữ chỉ để tâm khi họ còn thương chồng.

Phụ nữ còn yêu thường muốn dành phần nhiều thời gian của mình cho đối phương, thậm chí là toàn bộ thời gian rảnh. Phụ nữ khi có chồng lại càng thu hẹp thời gian cho những mối quan hệ khác, để dồn hết quan tâm cho chồng con. Nhưng phụ nữ một khi chán yêu hay chán chồng, sẽ muốn ra ngoài, đi cùng bạn bè, làm những việc mình thích, hơn là ở bên chồng.

Không ghen tuông

Phụ nữ khi yêu rất hay để ý đến những người phụ nữ xung quanh đàn ông. Họ sẽ ghen khi thấy khó chịu, nghi ngờ, dù rằng sẽ có lúc rất vô lý. Nhưng đó là bản chất của phụ nữ khi còn yêu thương, không thể đổi, cũng không thể “có lý” hơn.

Đàn ông muốn phụ nữ đừng ghen tuông, suy nghĩ “vớ vẩn” thì chỉ có thể là khi đàn bà cạn tình - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông muốn phụ nữ đừng ghen tuông, suy nghĩ “vớ vẩn” thì chỉ có thể là khi đàn bà cạn tình. Vì đàn bà hết yêu rất biết điều, cũng rất im lặng. Dù bạn có đi với ai, gần gũi với ai, cô ấy cũng không thấy khó chịu. Còn yêu thì còn ghen, mà hết yêu thì cũng chẳng có gì phải ghen. Đàn ông muốn được yêu thì phải chấp nhận ghen tuông của phụ nữ.

Thay đổi những sở thích chung với bạn

Ngày trước, bạn và cô ấy có sở thích chung là xem phim hành động. Nhưng giờ thì cô ấy không muốn xem cùng bạn nữa. Vì cô ấy đã hết yêu bạn. Có lẽ vì cùng bạn khiến cô ấy không thoải mái. Hoặc là vì ngày trước yêu bạn nên lấy sở thích của bạn để cùng bạn vui vẻ. Giờ khi đã hết tình cảm, sở thích của bạn cũng không còn là điều làm cô ấy thấy khó chịu.

Không chia sẻ mọi chuyện

Nếu cô ấy không còn muốn nói về mọi chuyện với bạn, thậm chí là im lặng nhiều hơn thì có nghĩa là bạn không còn là người cô ấy yêu và tin tưởng nhất - Ảnh minh họa: Internet

Kết nối chặt chẽ nhất trong một mối quan hệ là chia sẻ, lắng nghe. Phụ nữ chỉ nói nhiều với người họ yêu. Phụ nữ chỉ chia sẻ với người họ tin tưởng nhất. Vì thế, nếu cô ấy không còn muốn nói về mọi chuyện với bạn, thậm chí là im lặng nhiều hơn thì có nghĩa là bạn không còn là người cô ấy yêu và tin tưởng nhất.

Không còn cần bạn

Một người đàn bà độc lập nhất chính là khi họ không cần đàn ông nữa. Độc lập như thế là vì họ không còn yêu bạn nữa. Vì khi còn yêu, phụ nữ sẽ muốn trông cậy vào bạn, muốn được bạn giúp đỡ, chở che. Phụ nữ khi yêu luôn muốn trở nên nhỏ bé, được chiều chuộng. Và khi phụ nữ hết yêu, họ chỉ muốn một mình, một cá thể không cần ai giúp đỡ. Bạn lúc đó cũng không còn quan trọng trong lòng họ.