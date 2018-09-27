5 việc chỉ người chồng cả đời chung thủy, không bao giờ thèm của lạ mới làm được

Là phụ nữ, nếu lấy được người chồng có những dấu hiệu sau bạn hãy ăn mừng ngay bởi anh ấy đích thị là người đàn ông tử tế, không bao giờ ngoại tình, làm khổ vợ con.

Một người chồng yêu vợ là người không giấu giếm, che đậy bất cứ điều gì với vợ. Họ thẳng thắn chia sẻ, luôn nói thật trước những câu hỏi, đấy chính là cách đàn ông chung thủy giữ gìn mái ấm của mình.

Đàn ông cứ vin vào “lời nói dối vô hại” mà giấu vợ hết chuyện này đến chuyện khác, họ tự cho rằng đấy là cách để vợ chồng tránh xa những mâu thuẫn, tiêu cực và giúp hôn nhân hạnh phúc hơn. Những người chồng không biết rằng, nếu càng có nhiều bí mật, càng lừa dối vợ quá nhiều điều thì đến khi vợ phát hiện thì sẽ gây sứt mẻ tình cảm.

Những người chồng yêu vợ luôn có thói quen ôm lấy vợ khi đi ngủ - Ảnh minh họa: Internet

2. Anh ấy luôn ôm vợ khi ngủ

Vòng tay ôm không chỉ là cách đàn ông thể hiện tình yêu trước người phụ nữ của mình. Đấy còn là cách chàng chở che, trân trọng và ngầm nói rằng nàng rất quan trọng với cuộc đời mình. Thế nên, những người chồng yêu vợ luôn có thói quen ôm lấy vợ khi đi ngủ, họ cũng không quên đặt lên môi bạn đời nụ hôn ấm áp thay cho lời “chúc em yêu ngủ ngon”.

Ảnh minh họa: Internet

3. Thoải mái thể hiện tình cảm với vợ trước mặt người khác

Không ngại ngần xấu hổ, không sợ người khác chọc ghẹo, đàn ông yêu vợ luôn sẵn sàng nắm lấy tay vợ ở chốn đông người, ôm lấy vợ mình hay hôn cô ấy. Với họ, việc thể hiện tình yêu mình dành cho vợ rất đáng tự hào. Đấy cũng là cách chàng “dằn mặt” những đàn ông khác không được lại gần vì vợ mình là hoa đã có chủ.

Một khi đã yêu, đã thương đàn ông sẽ không bao giờ muốn nhìn thấy người phụ nữ của mình phải rơi nước mắt - Ảnh minh họa: Internet

4. Luôn nói xin lỗi trước

Dù đúng hay sai thì sau mỗi trận cãi nhau, mỗi lúc to tiếng chồng chung thủy luôn chủ động nói lời xin lỗi trước. Anh ấy làm thế bởi họ quan tâm đến cảm xúc của bạn, sợ bạn buồn lòng, thương tổn. Một khi đã yêu, đã thương đàn ông sẽ không bao giờ muốn nhìn thấy người phụ nữ của mình phải rơi nước mắt.

Việc nhà là việc của cả vợ lẫn chồng, ai cũng phải có trách nhiệm cùng xắn tay áo dọn dẹp, nấu nướng, giặt giũ như nhau - Ảnh minh họa: Internet

5. Chia sẻ việc nhà với vợ

Đàn ông nào thốt lên câu “việc nhà là việc của đàn bà” chứng tỏ họ không chỉ gia trưởng, ích kỷ, bảo thủ mà chàng cũng không hề tôn trọng, thương yêu vợ. Việc nhà là việc của cả vợ lẫn chồng, ai cũng phải có trách nhiệm cùng xắn tay áo dọn dẹp, nấu nướng, giặt giũ như nhau.

Vì muốn vợ có thời gian chăm sóc chính mình, muốn vợ không kiệt sức với việc cơ quan, việc nhà, chăm sóc chồng con nên người chồng yêu vợ chẳng nề hà bất cứ việc gì để đỡ đần bạn đời.