5 tín hiệu hé lộ chồng chán vợ đến tận cổ nhưng không nói khiến hôn nhân như địa ngục

Phụ nữ yêu 21/09/2020 06:00

Người đàn ông chán vợ thường có những biểu hiện này nhưng lại không muốn ly hôn vì con cái khiến vợ chồng sống bên nhau chẳng khác gì địa ngục.

Dưới đây là những dấu hiệu đàn ông chán vợ đến tận cổ nhưng lại không nói ra khiến tình cảm vợ chồng ngày càng nhạt như nước ốc.

Không muốn chia sẻ, tâm sự cùng vợ

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Đàn ông chán vợ thường không muốn tâm sự hay san sẻ điều gì - Ảnh minh họa: Internet

Đa số chồng chán vợ sẽ không muốn tâm sự hay nói chuyện với vợ. Họ chỉ muốn tránh vợ càng xa càng tốt, thậm chí còn muốn chấm dứt cuộc hôn nhân này. Tuy nhiên họ lại không thể nào nói được lời ly hôn vì con cái. Điều này khiến gia đình vô cùng ngột ngạt, phụ nữ chết tâm cả một đời dài.

Muốn có không gian riêng

Khi đàn ông yêu thật lòng sẽ không ngại san sẻ không gian riêng của mình cho vợ. Họ sẵn sàng để vợ bước vào “vùng cấm địa” của mình mà không bao giờ phàn nàn. Tuy nhiên khi không còn yêu, họ sẽ đẩy bạn ra khỏi cuộc đời của họ một cách tuyệt tình nhất. Đây là dấu hiệu đàn ông hết yêu, phụ nữ nên tinh ý nhận ra để không làm khổ bản thân.

Tìm được thú vui mới

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Đàn ông thường thích tìm những thú vui mới - Ảnh minh họa: Internet

Nếu chồng bạn dạo gần đây đang bắt đầu khám phá những thú vui mới, hãy chuẩn bị tinh thần vì có thể anh ấy đang chán bạn. Khi cảm thấy cuộc sống quá ngột ngạt, đàn ông sẽ có xu hướng thay đổi thói quen và bắt đầu tìm hiểu những điều mới lạ. Có người sẽ ôm khư khư điện thoại, có người lại dấn thân vào con đường ngoại tình.

Thường xuyên bảo bận rộn không ở bên cạnh vợ

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Khi không còn yêu, đàn ông sẽ viện cớ bận - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông yêu bạn thật lòng sẽ không bảo bận mà sẽ luôn dành thời gian cho bạn. Còn người hết yêu, họ sẽ viện cớ để không ở bên cạnh bạn. Vì họ không muốn ở bên người khiến tâm trạng của mình đi xuống hoặc mệt mỏi. Nếu chồng có biểu hiện này, phụ nữ nên mạnh mẽ hơn đừng tự làm khổ mình trong hôn nhân.

Tìm cớ đi làm về trễ thường xuyên

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Đàn ông đi làm về trễ thường xuyên có thể đã chán vợ - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông thay đổi thói quen sinh hoạt hoặc vẻ ngoài thường có vấn đề. Nếu chồng bạn thường xuyên viện cớ về trễ, có thể anh ấy cảm thấy mệt mỏi khi bước chân về nhà. Anh ấy không muốn ở bên bạn, không muốn phải nghe những lời càm ràm của bạn.

Thế nên phụ nữ đừng tạo thêm nhiều áp lực cho chồng. Bạn hãy để anh ấy tự do, người yêu bạn sẽ mãi ở bên bạn, người không yêu bạn có giữ cũng mất.

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