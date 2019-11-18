5 món quà lãng mạn nhất chỉ khi yêu vợ đàn ông mới có khả năng tặng

Phụ nữ yêu 18/11/2019 05:24

Chỉ người đàn ông thương vợ mới có khả năng tặng vợ những “món quà” quý giá này mỗi ngày. Dù không bạc tiền đắt đỏ nhưng luôn là những điều quý giá nhất với phụ nữ.

Thời gian rảnh

Chỉ có đàn ông thương vợ mới hiểu vợ muốn có mình bên cạnh vào cuối ngày nhiều thế nào. Họ hiểu vợ luôn mong sau giờ làm họ có thể về nhà sớm hơn, để cùng vợ ăn một bữa cơm, hay dành thời gian cho con cái. Vợ có thể thấu hiểu những bận rộn vất vả của chồng. Nhưng vợ sẽ hạnh phúc hơn khi chồng cũng hiểu rằng điều vợ mong muốn nhất là thời gian rảnh rỗi của chồng.

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Chỉ có đàn ông thương vợ mới hiểu vợ muốn có mình bên cạnh vào cuối ngày nhiều thế nào - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông có thể viện nhiều lý do để dành thời gian cho bạn bè, công việc. Nhưng chỉ có đàn ông yêu vợ nhiều và chân thành nhất mới tình nguyện cho vợ thời gian rảnh rỗi của mình. Đó là món quà chỉ khi quý trọng gia đình, thấu hiểu vợ đàn ông mới có khả năng tặng vợ mỗi ngày.

Thấu hiểu

Thấu hiểu vợ là luôn đặt mình vào vị trí của vợ để hiểu vợ đang muốn gì, cần gì và cảm thấy thế nào. Chỉ đàn ông quý trọng vợ mới làm được điều này. Thay vì nghĩ cho bản thân, họ sẽ nghĩ thêm cho vợ. Thay vì chỉ đứng ở vị trí của mình để trách móc hay vô tâm với vợ, họ sẽ đứng ở góc nhìn của vợ để cảm thông và thấu hiểu.

Đàn ông có thể không phải là những người có thể hiểu hết những tâm tình phức tạp của phụ nữ. Nhưng khi yêu thương đủ nhiều, họ sẽ biết phải làm gì để người phụ nữ của mình thấy thoải mái nhất. Họ có thể vụng về, khô khan nhưng chắc chắn sẽ cố gắng thấu hiểu người bạn đời của mình. Quan trọng là tấm lòng, là cố gắng. Đó mới là món quà tinh thần quý giá nhất.

Lắng nghe

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Đàn ông thương vợ luôn sẵn sàng lắng nghe vợ nói - Ảnh minh họa: Internet

Lắng nghe phụ nữ là một công việc không hề đơn giản. Vì phụ nữ thường nói rất nhiều, đặc biệt là khi họ không vui. Nhưng một người chồng yêu vợ luôn học được cách lắng nghe vợ nói. Họ không bao giờ nói vợ lắm lời, cũng không tự tạo cho mình cảm giác khó chịu khi vợ nói nhiều. Họ lại cho rằng vợ còn nói là còn bình thường, vì vợ im lặng mới là vấn đề.

Không chỉ vậy, đàn ông yêu vợ sẽ luôn muốn lắng nghe những suy nghĩ, tâm sự của vợ. Họ có thể không hiểu hết những cảm xúc phức tạp của vợ nhưng chắc chắn họ không bao giờ từ chối lắng nghe.

Giúp đỡ

Không phải người chồng nào cũng tình nguyện giúp đỡ vợ trong công việc nhà. Một phần do quan niệm của nhiều người cho rằng đó là việc của đàn ông. Lý do khác là vì họ thiếu tinh tế để nhận ra người vợ nào cũng cần chồng giúp đỡ.

Đàn ông yêu vợ sẽ không bao giờ để vợ cô đơn và căng thẳng với những công việc nhà. Vì họ hiểu nếu vợ cảm thấy không vui, họ cũng sẽ có cảm giác tương tự. Thế thì họ sẵn sàng san sẻ, giúp đỡ để vợ thấy vui vẻ và xinh đẹp hơn.

Kiên nhẫn và nhường nhịn

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Đàn ông thương vợ có một sự kiên nhẫn và nhường nhịn đáng nể dành cho người phụ nữ của mình - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông thương vợ có một sự kiên nhẫn và nhường nhịn đáng nể dành cho người phụ nữ của mình. Họ không hơn thua với vợ, luôn đặt hạnh phúc của cả hai lên trên hết. Họ quý trọng mối quan hệ của hai người hơn bất kì cuộc cãi vã, mâu thuẫn nào. Họ kiên nhẫn với những khuyết điểm, thiếu sót của vợ. Họ nhường nhịn khi vợ chưa thấu hiểu hay làm điều sai trái. Họ bằng lòng cùng vợ sửa sai hay ngày một hoàn thiện bản thân hơn.

Đàn ông yêu càng nhiều sẽ càng bao dung và kiên nhẫn với bạn đời. Đó là món quà xuất phát từ yêu thương và thấu hiểu lớn nhất ở đàn ông. Và chỉ khi thật lòng quý trọng vợ, đàn ông mới có thể thường xuyên tặng món quà này cho vợ.

Khác biệt ‘đắng ngắt’ giữa đàn ông thương vợ và đàn ông chỉ yêu bản thân

Khác biệt ‘đắng ngắt’ giữa đàn ông thương vợ và đàn ông chỉ yêu bản thân

Đàn ông thương vợ chỉ muốn vợ sướng thân mà xinh đẹp. Còn đàn ông yêu bản thân thì không quan tâm vợ sướng hay khổ, buồn rầu hay vất vả.

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